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Carrera

Bimbo lidera el ranking Merco Talento por cuarta ocasión

La panificadora ocupó el primer puesto en el sector de alimentos y destacó por tener uno de los equipos de Recursos Humanos más competitivos de México.
vie 29 mayo 2026 05:38 PM
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Presentado por: Grupo Bimbo
Bimbo ha sido nombrado la organización número uno en México para atraer y fidelizar a sus colaboradores
Grupo Bimbo impulsa acciones que fortalecen el desarrollo de sus más de 152,000 colaboradores en 39 países. (Cortesía)

Por cuarto año consecutivo, Bimbo fue designado la organización número uno en México para atraer y fidelizar a sus colaboradores, según los resultados del ranking de Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) Talento 2025.

Para la panificadora, este logro ratifica el compromiso de poner a las personas al centro de la operación, un pilar desde sus inicios. Asimismo, sobresalió en el sector Alimentos y su equipo de Recursos Humanos fue catalogado entre los mejores del país, ubicándose en la tercera posición.

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Al respecto, Tania Pérez Sastre, líder de Recursos Humanos de Grupo Bimbo en México, afirmó que la gestión de talento forma parte del eje “Para la Vida” de su estrategia de sustentabilidad y tiene cuatro frentes:

  1. Diversidad, equidad, inclusión y pertenencia.
  2. Capacitación y desarrollo.
  3. Seguridad y bienestar
  4. Compensación, prestaciones y crecimiento.

De este modo, la compañía busca ser buen empleador a través de la construcción de entornos de trabajo seguros, incluyentes y colaborativos, con oportunidades para desarrollar el potencial al máximo.

"Nuestra cultura está centrada en las personas. Este reconocimiento refleja nuestra convicción de que cuando nuestra gente crece, la organización crece con ella”, expresó la vocera.

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Para Grupo Bimbo, este resultado refleja su filosofía de ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. (Cortesía)

El estudio en cifras

Para esta edición del listado de MERCO Talento , participaron 33,715 colaboradores, 1,000 demandantes de empleo, 623 universitarios, 600 alumni de escuelas de negocio y 3,365 ciudadanos, a la par de expertos en Recursos Humanos, catedráticos y representantes sindicales.

Bajo una metodología auditada de manera independiente por la firma KPMG, el estudio abarcó 39,745 encuestas y 12 fuentes de información, en total.

Además, contempló el análisis de políticas de gestión de personal de 72 empresas y 422,131 menciones y publicaciones digitales relacionadas con marca empleadora, convirtiéndose en una de las evaluaciones más rigurosas del mercado laboral en México.

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Grupo Bimbo Sab de CV Talento

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