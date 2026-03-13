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Grupo Bimbo impulsa programa para la conservación del oso negro

Bajo el “Programa Huellas”, la panificadora firmó un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la conservación de la especie y sus hábitats en la Sierra Madre en México.
vie 13 marzo 2026 05:45 PM
Presentado por: Grupo Bimbo
Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO)
Una parte de los ingresos por taquilla del Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO) financiará las brigadas de rescate y cuidado de los ecosistemas del “Programa Huellas”. El apoyo hará posible el monitoreo del oso negro en la Reserva Natural Chipinque y las investigaciones lideradas por el Museo del Desierto en Coahuila. (Cortesía)

Como un ícono de la identidad de Grupo Bimbo, la figura del oso ha acompañado a millones de familias mexicanas por generaciones. Esta conexión es la que motiva el compromiso de la compañía con el cuidado de la biodiversidad en el país y se materializa con el “Programa Huellas”.

Así, con la firma de un convenio entre la panificadora y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la iniciativa se consolida en un plan de acción a nivel nacional para preservar al oso negro (Ursus americanus eremicus), una especie vulnerable en las serranías de Nuevo León, Coahuila y Sonora.

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La misión será conjunta con dos entidades: En primera, la Reserva Natural Chipinque, en el municipio de San Pedro Garza García, un refugio vital para la fauna local.

En este espacio, el programa fortalecerá el resguardo de 1,800 hectáreas mediante un sistema riguroso de monitoreo y prevención de riesgos. Con certeza, esta tarea se refleja en la importancia de adoptar una cultura de sustentabilidad, uno de los pilares para Grupo Bimbo.

Además, se buscará transformar la experiencia de los visitantes del Parque Ecológico Chipinque, mediante la mejora de la señalética que orientará el comportamiento humano para mantener la seguridad y la adopción de prácticas responsables con el entorno del oso negro.

La otra sinergia se llevará a cabo con el Museo del Desierto (MUDE) en Coahuila. La institución aportará el rigor científico y la experiencia operativa en las intervenciones para reubicar a los osos, alejándolos de los peligros de las zonas urbanas y reintegrándolos a su hábitat.

En lo que respecta a la divulgación de información comunitaria, constituirá una pieza clave para el respaldo de la investigación técnica del comportamiento de los animales, para garantizar la calidad de vida en la región.

A esta estrategia nacional se suma el Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO), mediante experiencias inmersivas diseñadas para fomentar una cultura de corresponsabilidad. Con el objetivo de dar a conocer que el respeto por la naturaleza nace de una sociedad proactiva, fungirá como plataforma de sensibilización.

Paralelamente, un porcentaje de los ingresos generados en la taquilla de MiBIMBO se destinará directamente al financiamiento de las brigadas del “Programa Huellas”.

Una visión compartida

La vinculación entre el sector público y privado se dio en el marco de la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre y se alinea con lo expresado previamente por Alicia Bárcena, titular de la Semarnat.

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En sus palabras: “Se necesitan más empresas como Grupo Bimbo y su conciencia ambiental”. Bajo este enfoque, la funcionaria puntualizó que transformar la percepción colectiva sobre el oso negro es la prioridad, un reto donde la voluntad de la compañía resulta esencial.

Por su parte, Karina Fogel, directora del Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO), sostuvo que el convenio con la Semarnat representa un paso decisivo para una iniciativa que articula ciencia, educación y colaboración. La finalidad es promover la cultura de coexistencia con una especie emblemática en el país.

“Este es un esfuerzo que solo es posible gracias al trabajo de aliados comprometidos con la conservación. En MiBIMBO, queremos que cada visitante entienda que la protección de nuestra biodiversidad también se construye desde la conciencia y la participación”, destacó la ejecutiva.

Fogel concluyó que Grupo Bimbo renueva su apuesta por México y con las generaciones futuras, impulsando soluciones de largo plazo que aseguren la armonía entre las comunidades y la vida silvestre.

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Grupo Bimbo Sab de CV Empresas sustentabilidad

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