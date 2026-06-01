De las aulas del Tec a la presidencia de Mazda México

EXPANSIÓN: ¿CUÁL HA SIDO EL MOMENTO MÁS DETERMINANTE EN TU CARRERA?

MIGUEL BARBEYTO:Tuve dos momentos: uno personal y otro profesional. El primero fue la muerte de mi papá mientras todavía estaba estudiando y no tenía claro qué quería hacer profesionalmente. Después decidí estudiar Marketing y eso cambió completamente mi camino. El segundo llegó en 2014, cuando falleció mi antecesor en Mazda y me dieron la responsabilidad de dirigir la compañía en México teniendo apenas 36 años. Siempre había soñado con presidir una empresa, aunque nunca imaginé que sucedería tan pronto.

E: ¿QUÉ DECISIONES CAMBIARON EL RUMBO DE TU TRAYECTORIA?

MB: Pensar siempre en la gente. Creo profundamente que las personas son lo más importante dentro de cualquier organización y eso es algo que también reforcé mucho durante mi formación. Son las personas quienes ayudan a crecer profesionalmente, superar adversidades y tomar mejores decisiones.

E: ¿QUÉ TAN PREPARADO TE SENTÍAS AL EGRESAR DEL TEC DE MONTERREY?

MB: Creía estar completamente preparado y, en muchos sentidos, sí lo estaba: la enseñanza académica me dio fundamentos sólidos, disciplina y una manera estructurada de analizar problemas. Lo que descubres después es que la vida profesional exige además adaptarte constantemente, aprender de nuevos contextos y tomar decisiones con información incompleta. Son etapas complementarias.

E: ¿QUÉ HABILIDADES ADQUIRIDAS DURANTE TU FORMACIÓN FUERON REALMENTE ÚTILES?

MB: Además de los conocimientos técnicos, algo muy valioso fue aprender a trabajar en equipo y convivir con personas de contextos distintos. En el campus convergen experiencias diversas y eso enseña sobre empatía, colaboración y relaciones humanas. Con el tiempo entiendes que el conocimiento especializado y la capacidad de trabajar con otros son igual de relevantes para crecer profesionalmente.