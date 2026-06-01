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Economía

Remesas repuntan 2.6% en primer cuatrimestre del año

Entre enero y abril, México recibió 19,676.5 millones de dólares por concepto de remesas, esta cifra implica un ligero crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado.
lun 01 junio 2026 11:06 AM
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remesas 2026
Se espera que la nueva regulación en Estados Unidos impacte de manera negativa a las remesas en México. (Foto: Joe Raedle/Getty Images)

Las remesas que llegan a México desde el extranjero se recuperaron en el primer cuatrimestre del año, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).

Entre enero y abril de este año se recibieron 19,676.5 millones de dólares en remesas lo que significa un 2.6% más que el mismo periodo del año pasado.

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Tan solo en abril, México recibió 4,978.1 millones de dólares en remesas, lo que implicó un crecimiento de 3.7% en comparación con el mismo mes del año pasado, pero una caída de 9.5% en comparación con marzo pasado.

En semanas previas, el gobierno de Donald Trump emitió una política que bajo el argumento de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al narcotráfico, redefine la manera en que el sistema financiero estadounidense debe tratar a la población migrante sin autorización laboral.

Expertos de la Universidad Iberoamericana han destacado que el impacto más visible podría reflejarse en una reducción adicional del envío de remesas hacia México.

Para los expertos, colocar estos documentos bajo mayores esquemas de vigilancia o sospecha por actividades ilícitas, se genera el efecto indirecto de restringir el acceso de personas migrantes al sistema financiero formal.

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Remesas Banco de México

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