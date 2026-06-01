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Los 6 jugadores que aparecen en el álbum Panini y quedaron fuera de la selección mexicana para el Mundial

Algunos futbolistas quedaron fuera del Mundial pese a aparecer en la colección oficial del torneo. La diferencia tiene una explicación que Panini enfrenta en cada Copa del Mundo.
lun 01 junio 2026 11:21 AM
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Las ausencias no son exclusivas de la selección mexicana. Varias de las principales selecciones llegarán al Mundial 2026 sin algunos de sus futbolistas más importantes debido a lesiones sufridas durante la temporada. (Josep Rodríguez)

Javier Aguirre dio a conocer la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo 2026, la primera edición del torneo con sede en Estados Unidos, Canadá y México.

Doce horas después de su publicación, la convocatoria ya genera una discusión paralela entre los aficionados. Algunos nombres impresos en el álbum oficial de Panini no aparecen en ninguna de las cuatro líneas del equipo que eligió el técnico, una diferencia que abre una pregunta inevitable: ¿quiénes quedaron fuera y qué ocurre con las estampas de jugadores que finalmente no asistirán al Mundial?

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Lista de jugadores de la selección mexicana para la Copa del Mundo 2026

Porteros

- Raúl Rangel
- Guillermo Ochoa
- Carlos Acevedo

Defensas

- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Mateo Chávez

Mediocampistas

- Erik Lira
- Luis Romo
- Obed Vargas
- Brian Gutiérrez
- Orbelín Pineda
- Edson Álvarez
- Gilberto Mora
- César Huerta
- Álvaro Fidalgo
- Luis Chávez

Delanteros

- Roberto Alvarado
- Alexis Vega
- Julián Quiñones
- Santiago Gimenez
- Guillermo Martínez
- Armando González
- Raúl Jiménez

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Los jugadores que aparecen en Panini, pero no en la convocatoria de México

Al comparar el álbum oficial de Panini para el Mundial 2026 con la lista definitiva de Javier Aguirre, surge una diferencia llamativa: seis futbolistas incluidos en la colección quedaron fuera de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo.

Se trata de los siguientes jugadores:

- Luis Malagón
- Diego Lainez
- Carlos Rodríguez
- Marcel Ruiz
- Erick Sánchez
- Hirving Lozano

Detrás de esta diferencia hay una explicación sencilla. Panini debe definir sus plantillas con meses de anticipación para producir millones de álbumes y estampas alrededor del mundo, mientras que la lista definitiva de la selección mexicana para el Mundial 2026 se oficializó hasta el domingo 31 de mayo.

¿Qué pasa con las estampas de quienes no van al Mundial?

Surge entonces una pregunta natural para quienes ya compraron sobres y llevan semanas completando su álbum: ¿qué ocurre con las estampas de Malagón, Lainez o Lozano ahora que no serán convocados?

Panini tiene un mecanismo establecido para estos casos. Tras la publicación de la convocatoria oficial, la empresa suele lanzar un set posterior o un paquete de estampas especial que incluye a los jugadores que finalmente sí fueron llamados. Esas estampas actualizadas se pegan en los puestos de los jugadores descartados.

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No solo México: las figuras que también se perderán el Mundial 2026

Las ausencias no son exclusivas de la selección mexicana. Varias de las principales selecciones llegarán al Mundial 2026 sin algunos de sus futbolistas más importantes debido a lesiones sufridas durante la temporada.

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Entre las bajas confirmadas destacan estas:

- Hugo Ekitiké (Francia)
- Rodrygo Goes (Brasil)
- Éder Militão (Brasil)
- Estevão (Brasil)
- Serge Gnabry (Alemania)
- Takumi Minamino (Japón)
- Kaoru Mitoma (Japón)
- Samu Aghehowa (España)
- Fermín López (España)
- Joaquín Panichelli (Argentina)
- Juan Foyth (Argentina)
- Xavi Simons (Países Bajos)
- Matthijs de Ligt (Países Bajos)

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Mundial de Futbol 2026 Panini

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