Lista de jugadores de la selección mexicana para la Copa del Mundo 2026

Porteros

- Raúl Rangel

- Guillermo Ochoa

- Carlos Acevedo

Defensas

- Israel Reyes

- Jesús Gallardo

- Jorge Sánchez

- César Montes

- Johan Vásquez

- Mateo Chávez

Mediocampistas

- Erik Lira

- Luis Romo

- Obed Vargas

- Brian Gutiérrez

- Orbelín Pineda

- Edson Álvarez

- Gilberto Mora

- César Huerta

- Álvaro Fidalgo

- Luis Chávez

Delanteros

- Roberto Alvarado

- Alexis Vega

- Julián Quiñones

- Santiago Gimenez

- Guillermo Martínez

- Armando González

- Raúl Jiménez

Los jugadores que aparecen en Panini, pero no en la convocatoria de México

Al comparar el álbum oficial de Panini para el Mundial 2026 con la lista definitiva de Javier Aguirre, surge una diferencia llamativa: seis futbolistas incluidos en la colección quedaron fuera de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo.

Se trata de los siguientes jugadores:

- Luis Malagón

- Diego Lainez

- Carlos Rodríguez

- Marcel Ruiz

- Erick Sánchez

- Hirving Lozano

Detrás de esta diferencia hay una explicación sencilla. Panini debe definir sus plantillas con meses de anticipación para producir millones de álbumes y estampas alrededor del mundo, mientras que la lista definitiva de la selección mexicana para el Mundial 2026 se oficializó hasta el domingo 31 de mayo.

¿Qué pasa con las estampas de quienes no van al Mundial?

Surge entonces una pregunta natural para quienes ya compraron sobres y llevan semanas completando su álbum: ¿qué ocurre con las estampas de Malagón, Lainez o Lozano ahora que no serán convocados?

Panini tiene un mecanismo establecido para estos casos. Tras la publicación de la convocatoria oficial, la empresa suele lanzar un set posterior o un paquete de estampas especial que incluye a los jugadores que finalmente sí fueron llamados. Esas estampas actualizadas se pegan en los puestos de los jugadores descartados.