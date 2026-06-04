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Mundial 2026 dispara la contratación: vacantes en turismo y logística crecen 114%: OCC

La plataforma de empleos en el país destaca que se cuenta con los perfiles que se requieren ante la llegada de aproximadamente 5.5 millones de turistas por el Mundial de Futbol.
jue 04 junio 2026 12:55 PM
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El Mundial de Futbol dispara el número de vacantes en México: los sectores que más están contratando
El uso del inglés es indispensable para las ofertas laborales que se abren en las ciudades sedes de los partidos del Mundial de Futbol 2026. (Foto: ChatGPT )

El Mundial de Futbol 2026 está a punto de arrancar y se estima una derrama económica de 2,570 millones de dólares, y con un crecimiento de vacantes en sectores estratégicos como turismo y logística con una proyección de crecimiento de 114%, de acuerdo con el documento “Mapa del Talento rumbo al Mundial 2026”, de acuerdo con la plataforma de trabajo OCC.

El análisis del talento que se prevé contratar se enfoca en que son temporales y habilidades bilingües y con experiencia en atención a clientes internacionales serán los ganadores de la derrama económica.

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Empleos en sedes mundialistas

De acuerdo con OCC, los empleadores de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, estados que albergarán partidos del Mundial 2026, deben fortalecer sus estrategias de reclutamiento masivo para cubrir vacantes operativas y de atención al cliente.

Diseñar esquemas de turnos extendidos, escalonados y rotativos para maximizar la cobertura sin comprometer al personal.

Crear equipos “backup” previamente capacitados para cubrir ausencias, rotación o incrementos inesperados, además de tener incentivos por desempeño y permanencia: Implementar bonos por picos de demanda, asistencia y permanencia durante el evento.

Sectores donde se requiere mayor talento

  • Hostelería
  • Transporte y logística
  • Entretenimiento y eventos
  • Seguridad privada
  • Retail y comercio
  • Servicios corporativos

En este sentido, el dominio del inglés resulta clave ante la llegada de turistas al país, por lo que OCC destaca que los perfiles en la plataforma ya supera el 37% de dominio del inglés enfocados en las siguientes ciudades:

CDMX y Nuevo León lideran la preparación para roles corporativos y atención internacional.

Quintana Roo y Yucatán presentan un talento alineado estrictamente al turismo global, donde el bilingüismo ya es un requisito base y no un deseable.

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El análisis de OCC contempla al Estado de México como la principal fuente de talento operativo, debido a que para las empresas, el reto será el traslado masivo de personal hacia las zonas de alta demanda.

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Candidatos en OCC

La plataforma destaca los perfiles que sí cumplen con la demanda prevista por la justa deportiva en el país, y las cifras son las siguientes:

  • 2.3 millones de candidatos en servicios de soporte.
  • Más de un millón de candidatos en retail y comercio.
  • Más de 550 mil perfiles en transporte y logística.
  • Más de 450 mil candidatos en entretenimiento y eventos.
  • Más de 412 mil perfiles en alimentos y bebidas.
  • Más de 260 mil candidatos en seguridad privada.
  • Más de 190 mil candidatos en hotelería.

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CDMX busca que empleos permanezcan

La titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo en la CDMX, Inés González Nicolás, destacó que el Mundial de Fútbol llega a la Ciudad de México en un momento donde la capital tiene una posición sólida en materia laboral.

“Somos la entidad con mayor empleo formal del país: más de 3.6 millones de personas registradas ante el IMSS y, en el último año, los sectores directamente vinculados con el Mundial han crecido de manera notable”.

Tras llevarse a cabo el torneo por el trabajo digno, la funcionaria capitalina aseguró que la dependencia a su cargo tiene una responsabilidad de “lograr que los empleos que se están generando sean de largo plazo, a través del reforzamiento de cuatro vías: asesoría y orientación jurídica, capacitación, diálogo social e inspección laboral”.

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“El Mundial de Futbol no sería posible sin las personas trabajadoras de hoteles, restaurantes, transporte, infraestructura y diversos servicios. Todo lo hacen posible mujeres y hombres que a diario, día y noche, trabajan; también es para todas las personas trabajadoras y para sus familias”, expresó.

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