El Mundial de Futbol dispara el número de vacantes en México: los sectores que más están contratando

Empleos en sedes mundialistas

De acuerdo con OCC, los empleadores de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, estados que albergarán partidos del Mundial 2026, deben fortalecer sus estrategias de reclutamiento masivo para cubrir vacantes operativas y de atención al cliente.

Diseñar esquemas de turnos extendidos, escalonados y rotativos para maximizar la cobertura sin comprometer al personal.

Crear equipos “backup” previamente capacitados para cubrir ausencias, rotación o incrementos inesperados, además de tener incentivos por desempeño y permanencia: Implementar bonos por picos de demanda, asistencia y permanencia durante el evento.

Sectores donde se requiere mayor talento

Hostelería

Transporte y logística

Entretenimiento y eventos

Seguridad privada

Retail y comercio

Servicios corporativos

En este sentido, el dominio del inglés resulta clave ante la llegada de turistas al país, por lo que OCC destaca que los perfiles en la plataforma ya supera el 37% de dominio del inglés enfocados en las siguientes ciudades:

CDMX y Nuevo León lideran la preparación para roles corporativos y atención internacional.

Quintana Roo y Yucatán presentan un talento alineado estrictamente al turismo global, donde el bilingüismo ya es un requisito base y no un deseable.

El análisis de OCC contempla al Estado de México como la principal fuente de talento operativo, debido a que para las empresas, el reto será el traslado masivo de personal hacia las zonas de alta demanda.