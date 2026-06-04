México ya gana más con el futbol cotidiano que con el Mundial 2026: ¿por qué no será el milagro económico?

El riesgo de una fiesta más cara

Aunque los analistas opinan que el Mundial traerá más actividad económica, movilidad y un incremento en los empleo temporales, también podría traer un efecto menos favorable para los consumidores locales a través de mayores precios. Banamex prevé presiones temporales en servicios relacionados con hospedaje, alimentación y turismo durante junio y julio, justo cuando se dispute el torneo.

“Estamos estimando un incremento en la inflación relacionado con servicios de alimentación, bebidas y turismo”, explicó Anciola.

El fenómeno llega en un momento en que el consumidor mexicano ya muestra señales de cautela, de acuerdo con Bain & Company, 32% de los hogares afirma que únicamente cuenta con recursos para cubrir gastos esenciales y una proporción similar prevé reducir desembolsos en comida fuera del hogar, entregas a domicilio y bebidas alcohólicas.

La industria del futbol sí pesa sobre la economía

Dentro del sector de la cultura y el entretenimiento, el futbol es una industria económica relevante por sí misma. Un estudio reciente de Banamex estima que el ecosistema futbolístico genera cerca de 52,640 millones de pesos al año, equivalentes a 0.16% del Producto Interno Bruto (PIB).

Si se consideran los efectos indirectos sobre proveedores y el gasto de los trabajadores vinculados a la actividad, su impacto total podría alcanzar hasta 0.45% del PIB. “Detrás de cada partido, cada camiseta y cada cuota de cancha hay una transacción que forma parte del PIB”, señala el reporte.

Datos del Inegi arrojan que el sector de la cultura y el entretenimiento aporta cerca del 2.8 % del PIB total de la economía mexicana, generando un valor de 865,682 millones de pesos.

La mayor parte del negocio se genera en los medios de comunicación, que concentran 33.3% del valor agregado de la industria, mientras que los servicios de esparcimiento aportan otro 50% y el futbol profesional representa apenas 17.3% del total.

La televisión abierta y de paga, las apuestas deportivas, el comercio minorista y el futbol amateur explican buena parte de una actividad económica que, según Banamex, ya supera en tamaño a varias industrias culturales y de entretenimiento formalmente identificadas en las cuentas nacionales.

El banco calcula que los hogares mexicanos gastan más de 20,000 millones de pesos al año en bienes y servicios relacionados con el futbol. Más de la mitad corresponde al consumo de contenidos en radio y televisión; le siguen el futbol profesional, las apuestas y la compra de equipamiento deportivo. Sin embargo, ni siquiera una industria de ese tamaño parece capaz de sacar a la economía mexicana de su actual etapa de bajo crecimiento.