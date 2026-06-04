México ya gana más con el futbol cotidiano que con el Mundial 2026: ¿por qué no será el milagro económico?

México hará historia, pero el estancamiento seguirá ahí
La expectativa de una derrama económica multimillonaria ha alimentado la idea de que el Mundial podría convertirse en un salvavidas para la economía. Pero las estimaciones de analistas y bancos apuntan a una realidad más modesta.
El torneo sí impulsará el turismo, los servicios y el consumo durante algunas semanas, pero difícilmente modificará la trayectoria de crecimiento del país, que enfrenta problemas más profundos de inversión, productividad e infraestructura.
Paulina Anciola, subdirectora de estudios económicos de Banamex, estima que la organización de la Copa del Mundo aportará alrededor de 0.1 puntos porcentuales al crecimiento económico de México en 2026, cifra ya incorporada en el pronóstico de crecimiento de 1.3% de la institución.
El efecto estará concentrado principalmente en hospedaje, alimentación, bebidas y transporte, sectores directamente vinculados con la llegada de visitantes y la celebración de los partidos.
“Va a ser un evento de una sola vez. Una vez que termine, se va a disipar bastante el impacto”,
Paulina Anciola, subdirectora de estudios económicos de Banamex.
GBM tiene una visión ligeramente más optimista. Miriam Acuña, economista en jefe de la institución, calcula que el Mundial podría añadir hasta 20 puntos base al crecimiento económico durante el segundo trimestre del año.
“Vemos un impacto positivo en la parte de servicios, consumo, hoteles, turismo, etcétera”, dijo la especialista, quien estima una derrama superior a los 4,000 millones de dólares derivada del gasto de aficionados en hospedaje, restaurantes, transporte y entretenimiento.
Las cifras son consistentes con otras estimaciones del mercado. The Competitive Intelligence Unit (The CIU) calcula una derrama económica directa cercana a 2,570 millones de dólares para las tres sedes mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), equivalente a 0.13% del PIB nacional, además de la generación de aproximadamente 105,000 empleos temporales.
"Para que veamos un crecimiento y un cambio de tendencia sostenido en el consumo privado, me parece que necesitamos algo más que un Mundial", sostuvo Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco Ve por Más, el cual estima un efecto sobre la economía mexicana también limitado, de entre 0.1 y 0.2 puntos del PIB.