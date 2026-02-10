El Mundial abrirá 14,000 empleos temporales en restaurantes, pero falta talento

El cambio generacional complicó la ecuación. “La generación Z desde los millennials para abajo ya no tienen ese mismo entusiasmo por la industria”, explica Vela. Durante años trabajar en restaurantes y hoteles era un primer empleo natural. “Siempre había sido como una industria muy glamorosa, una forma no solo de socializar, sino de generar una cultura”.

Hoy el conflicto no está en el trabajo, sino en la disponibilidad. “No les gustan los horarios largos, no les gusta tener que trabajar sábados”. La razón pesa en la decisión laboral. “No les gusta pensar que mientras otros se divierten, ellos trabajan”. El efecto es directo. “Ha dificultado cada vez más el poder cubrir las plantillas en una forma consistente”.

La industria intenta adaptarse. “Tenemos que ser mucho más flexibles ahora con todas nuestras nuevas contrataciones; buscar alternativas para que puedan tener vida propia además del trabajo”. El Mundial presiona ese proceso. “El reto se multiplica, muchas ramas alrededor del evento van a requerir empleos temporales”.

La preocupación principal no es sólo contratar, sino conservar personal. El evento puede competir por la misma mano de obra. “Va a ser como una aspiradora de los empleos que tenemos en la industria restaurantera”. El riesgo, advierte Vela, es operativo. “Para poder dar un servicio adecuado vamos a tener que tener el 100% de las planillas cubiertas”.

