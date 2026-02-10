Publicidad

El Mundial abrirá 14,000 empleos temporales en restaurantes, pero falta talento

El Mundial traerá más clientes y derrama económica, pero también presionará la contratación en una industria que ya opera con plantillas incompletas.
mar 10 febrero 2026 03:33 PM
Sector restaurantero y de alojamiento impulsan el empleo en abril
La derrama gastronómica podría sumar 562 millones de dólares, siempre que los restaurantes logren cubrir sus plantillas. (Manuel Velasquez/Getty Images)

La industria restaurantera espera entre 12,000 y 14,000 empleos temporales durante el Mundial para atender el aumento de comensales. El problema es que el sector llega al evento con escasez de personal.

La rotación laboral supera el 80%, lo que obliga a reconstruir plantillas cada año. “Vuelta a la mitad de toda nuestra plantilla todos los años”, señala Hugo Vela, presidente de la Canirac.

El reto no es nuevo, pero el torneo lo amplifica, ya que restaurantes, bares y servicios vinculados al turismo operan con contrataciones permanentes incluso sin temporada alta. El Mundial concentrará la demanda en pocas semanas y obligará a cubrir más turnos, horarios extendidos y mayor flujo de clientes.

El cambio generacional complicó la ecuación. “La generación Z desde los millennials para abajo ya no tienen ese mismo entusiasmo por la industria”, explica Vela. Durante años trabajar en restaurantes y hoteles era un primer empleo natural. “Siempre había sido como una industria muy glamorosa, una forma no solo de socializar, sino de generar una cultura”.

Hoy el conflicto no está en el trabajo, sino en la disponibilidad. “No les gustan los horarios largos, no les gusta tener que trabajar sábados”. La razón pesa en la decisión laboral. “No les gusta pensar que mientras otros se divierten, ellos trabajan”. El efecto es directo. “Ha dificultado cada vez más el poder cubrir las plantillas en una forma consistente”.

La industria intenta adaptarse. “Tenemos que ser mucho más flexibles ahora con todas nuestras nuevas contrataciones; buscar alternativas para que puedan tener vida propia además del trabajo”. El Mundial presiona ese proceso. “El reto se multiplica, muchas ramas alrededor del evento van a requerir empleos temporales”.

La preocupación principal no es sólo contratar, sino conservar personal. El evento puede competir por la misma mano de obra. “Va a ser como una aspiradora de los empleos que tenemos en la industria restaurantera”. El riesgo, advierte Vela, es operativo. “Para poder dar un servicio adecuado vamos a tener que tener el 100% de las planillas cubiertas”.

El tamaño del sector explica la presión. La industria restaurantera genera más de 2.5 millones de empleos directos y millones indirectos en la cadena de proveedores, logística, servicios y turismo. Aun así, alrededor del 80% de los establecimientos opera con plantillas incompletas, lo que ya afecta productividad y calidad de servicio.

El torneo también representa oportunidad económica. Un estudio de Deloitte citado por el sector proyecta una derrama gastronómica adicional cercana a 562 millones de dólares. Sin embargo, el impacto debe ponerse en contexto. “Es 1.8% de la venta total del año de toda la industria”, precisa Vela, y además se concentrará en ciudades sede.

Incluso el turismo internacional podría ser menor al esperado. “Cinco millones de turistas es optimista, podemos andar en un rango de 2.5 a 3 millones”. Aun así, el movimiento local será relevante. “El turismo nacional y local va a ser más del 90% del mercado”.

Por eso la preparación no se limita a contratar, incluye capacitación. Los visitantes llegan con referencias claras de dónde comer, impulsadas por guías gastronómicas y plataformas de reserva. Para elevar el servicio, Canirac lanzó un programa de formación. “La alianza fue con Platzi y Ceneval, para diagnosticar, capacitar y certificar en inglés”. El curso puede completarse en alrededor de dos meses.

Además, el sector busca mejorar el reclutamiento. La cámara firmó un convenio con la plataforma Chambas para facilitar la contratación operativa mediante filtros y entrevistas programadas. La intención es reducir tiempos de búsqueda y cubrir vacantes antes del torneo.

El Mundial traerá más clientes, pero también más competencia laboral. Restaurantes deberán contratar rápido, capacitar mejor y retener personal en un mercado donde los trabajadores valoran más su tiempo libre que antes. El éxito económico del evento no dependerá sólo del número de visitantes, sino de la capacidad de los negocios para tener gente suficiente detrás de cada mesa.

