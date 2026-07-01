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Carrera

Orgullo EXATEC: Liderazgo transformador en Telcel

Marcela Velasco Cámara, directora de Mercadotecnia de Telcel, es el reflejo de una carrera llena de lecciones que le dieron la seguridad para romper prejuicios sectoriales y entender a profundidad al consumidor.
mié 01 julio 2026 09:00 AM
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Presentado por: Tecnológico de Monterrey
Marcela Velasco Cámara, directora de Mercadotecnia de Telcel.
Marcela Velasco Cámara fue una de las primeras egresadas de la licenciatura en Mercadotecnia en el Tec de Monterrey. (Cortesía)

El estilo de liderazgo de Marcela Velasco Cámara se forjó a través de un enfoque práctico y adaptable, como ella misma lo define.

Esta formación, recibida en el Tec de Monterrey, le dio el impulso para afianzar su trayectoria en una de las industrias más dinámicas y de mayor evolución en el país: la tecnología.

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En un mercado que exige respuestas inmediatas y decisiones basadas en datos, dirige un equipo de alto rendimiento con el compromiso de generar un impacto positivo, tanto en el entorno empresarial como en la comunidad.

EXPANSIÓN: ¿Cuál ha sido el momento más determinante en tu carrera?

Marcela Velasco: Elegir Mercadotecnia. En aquella época, mi carrera era solo una extensión del área de administración y yo fui de las primeras generaciones que la estudiaron como una licenciatura completa.

E: ¿Qué aptitudes fueron realmente útiles en tus primeros años profesionales?

MV: Una fue la curiosidad. Recuerdo que me asomaba a las oficinas de mis compañeros para saber qué estaban haciendo y ellos me invitaban a pasar para explicarme.

Otra fue la adaptabilidad. Había tanto trabajo que, de repente, me ponían a hacer una cosa u otra y nunca lo cuestioné. Para mí, todo era aprender. También mantuve siempre una actitud positiva y mucha disposición ante lo que me pidieran.

E: ¿Cómo contribuyen las herramientas que adquiriste para aportar soluciones estratégicas en los negocios?

MV: Creo que la formación del Tec te aporta muchísimo en tres pilares: disciplina, trabajo en equipo e investigación. Es una institución que te da un gran empuje para la toma de decisiones.

Eso me brindó la oportunidad de construir una marca resaltable, aprender más de tecnología y vivir constantemente en el rush de la vanguardia y la innovación.

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E: ¿Qué habilidades has tenido que desarrollar después de haber egresado de la universidad?

MV: La tolerancia y la inteligencia emocional son factores fundamentales, al igual que la habilidad de relacionamiento y la empatía.

A veces veo personas 100% enfocadas en el trabajo que no contemplan el entorno ni la situación de la gente con la que están colaborando y eso es vital.

E: ¿De qué manera ha influido tu paso por las aulas del Tec en tu capacidad para crear valor en la sociedad?

MV: Una de las enseñanzas más valiosas fue entender que el éxito profesional tiene sentido cuando se traduce en valor para los demás.

La capacidad de analizar problemas desde distintas perspectivas me ha permitido tomar decisiones pensando no solo en los resultados del negocio, sino también en quienes forman parte de él, por lo que he podido construir proyectos que conectan significativamente con millones de personas.

La visión de compromiso y el sentido humano que aprendí en mi etapa universitaria siguen guiando mi trabajo todos los días.

Aprender a relacionarte, negociar y colaborar con equipos y otras áreas contribuye a poder alcanzar tus objetivos
Marcela Velasco Cámara, directora de Mercadotecnia de Telcel.
Marcela Velasco Cámara, directora de Mercadotecnia de Telcel.

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Tec de Monterrey Mercadotecnia

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