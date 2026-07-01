Orgullo EXATEC: Liderazgo transformador en Telcel

En un mercado que exige respuestas inmediatas y decisiones basadas en datos, dirige un equipo de alto rendimiento con el compromiso de generar un impacto positivo, tanto en el entorno empresarial como en la comunidad.

EXPANSIÓN: ¿Cuál ha sido el momento más determinante en tu carrera?

Marcela Velasco: Elegir Mercadotecnia. En aquella época, mi carrera era solo una extensión del área de administración y yo fui de las primeras generaciones que la estudiaron como una licenciatura completa.

E: ¿Qué aptitudes fueron realmente útiles en tus primeros años profesionales?

MV: Una fue la curiosidad. Recuerdo que me asomaba a las oficinas de mis compañeros para saber qué estaban haciendo y ellos me invitaban a pasar para explicarme.

Otra fue la adaptabilidad. Había tanto trabajo que, de repente, me ponían a hacer una cosa u otra y nunca lo cuestioné. Para mí, todo era aprender. También mantuve siempre una actitud positiva y mucha disposición ante lo que me pidieran.

E: ¿Cómo contribuyen las herramientas que adquiriste para aportar soluciones estratégicas en los negocios?

MV: Creo que la formación del Tec te aporta muchísimo en tres pilares: disciplina, trabajo en equipo e investigación. Es una institución que te da un gran empuje para la toma de decisiones.

Eso me brindó la oportunidad de construir una marca resaltable, aprender más de tecnología y vivir constantemente en el rush de la vanguardia y la innovación.