¿Cuánto cuesta estudiar Derecho en las universidades privadas mejor ranqueadas de México?

Convertirse en abogado en una de las universidades privadas más reconocidas de México puede representar una inversión superior a 1.5 millones de pesos únicamente en colegiaturas.
Con motivo del Día del Abogado, que se conmemora el 12 de julio, te presentamos cuánto cuesta estudiar la licenciatura en Derecho en cinco instituciones privadas en México, de las cuales tres están entre las mejores del país en el QS World University Rankings 2026 por su indicador de Reputación entre Empleadores.
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En algunos casos, el costo de la carrera equivale al precio de una vivienda en varias ciudades del país, sin considerar inscripción, titulación, materiales o gastos adicionales.
¿Cuál es la mejor universidad para estudiar Derecho?
Elegir una universidad para estudiar Derecho implica analizar mucho más que el plan de estudios, algunos factores como el prestigio académico, la empleabilidad de los egresados y la red de contactos profesionales suelen influir en la decisión de los aspirantes, pero también el costo de la carrera.
En el QS World University Rankings 2026, la UNAM aparece como la universidad mexicana mejor posicionada en el indicador Reputación entre Empleadores, sin embargo, al ser una institución pública, sus costos son considerablemente menores.
Las universidades más caras para estudiar Derecho
Entre las universidades privadas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) ocupa el segundo lugar nacional con una calificación de 65.9, seguido por el Tecnológico de Monterrey con 75.7 y la Universidad Panamericana con 63.6.
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ITAM
El ITAM es también una de las opciones más costosas, para ingresar a la licenciatura en Derecho es necesario cubrir una cuota única de inscripción de 22,050 pesos.
El primer semestre tiene un costo de 162,800 pesos, mientras que el cuarto semestre, considerado el de mayor costo, llega a los 198,000 pesos. Sumando los nueve semestres del programa, estudiar Derecho representa una inversión aproximada de un millón 570,850 pesos, sin incluir titulación, libros o gastos administrativos.
El ITAM es una de las principales escuelas del país en Economía, Derecho y Ciencias Sociales y conocida por sus egresados como los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Ernesto Zedillo Ponce de León.
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Tec de Monterrey
Otra de las universidades con mayor reconocimiento es el Tecnológico de Monterrey . En esta opción, la colegiatura para Derecho alcanza 187,135 pesos por semestre considerando el pago de contado y sin beca. Si se cursa el programa completo bajo esas condiciones, la inversión supera 1.6 millones de pesos, sin tomar en cuenta exámenes de admisión, materiales, intercambios o el proceso de titulación.
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Universidad Panamericana
La Universidad Panamericana (UP ) fue fundada en 1967 y ocupa el cuarto lugar entre las universidades mexicanas en el indicador Reputación entre Empleadores del QS 2026. Para quienes buscan estudiar Derecho, el primer pago es de 30,436 pesos, mientras que los siguientes cinco pagos semestrales ascienden a 31,320 pesos cada uno. Esto significa que el primer semestre tiene un costo aproximado de 187,036 pesos, sin considerar inscripción, seguro médico u otros conceptos.
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Escuela Libre de Derecho
La Escuela Libre de Derecho , fundada en 1912 por un grupo de destacados juristas encabezados por Emilio Rabasa y Miguel S. Macedo, se ha caracterizado por impartir exclusivamente estudios jurídicos y por formar generaciones de ministros, magistrados, notarios y litigantes.
Entre sus egresados figuran personalidades como Olga Sánchez Cordero, primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación; el exministro de la Suprema Corte Mariano Azuela Güitrón, así como numerosos jueces y especialistas del derecho mexicano.
En 2024, la colegiatura mensual de la Escuela Libre de Derecho era de 6,400 pesos, aunque durante abril y diciembre el pago se duplicaba a 12,800 pesos.
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IBERO
Fundada en 1943 por la Compañía de Jesús, la Ibero se ha distinguido por su enfoque en derechos humanos, justicia social y litigio estratégico.
La Universidad Iberoamericana, cuya licenciatura en Derecho contempla mensualidades de 36,704 pesos, cada semestre se puede dar en pago único en cinco pagos, el costo asciende a 183,520 pesos, sin incluir inscripción ni otros cargos.
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¿Vale la pena pagar más de un millón de pesos por estudiar Derecho?
Mientras que instituciones como el ITAM y el Tecnológico de Monterrey requieren inversiones superiores a 1.5 millones de pesos para completar la carrera, otras opciones privadas como la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana y la Escuela Libre de Derecho mantienen esquemas de pago distintos, aunque también representan una inversión considerable para las familias.
Antes de tomar una decisión es recomendable verificar qué otros pagos se deben cubrir, las opciones de becas o financiamiento, así como el plan de estudios y lo que mejor se acomode a tus necesidades como futuro profesionista.