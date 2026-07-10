¿Cuánto cuesta estudiar Derecho en las universidades privadas mejor ranqueadas de México?

En algunos casos, el costo de la carrera equivale al precio de una vivienda en varias ciudades del país, sin considerar inscripción, titulación, materiales o gastos adicionales.

¿Cuál es la mejor universidad para estudiar Derecho?

Elegir una universidad para estudiar Derecho implica analizar mucho más que el plan de estudios, algunos factores como el prestigio académico, la empleabilidad de los egresados y la red de contactos profesionales suelen influir en la decisión de los aspirantes, pero también el costo de la carrera.

En el QS World University Rankings 2026, la UNAM aparece como la universidad mexicana mejor posicionada en el indicador Reputación entre Empleadores, sin embargo, al ser una institución pública, sus costos son considerablemente menores.

(tomada de facebook.com/UNAM.MX.Oficial)

Las universidades más caras para estudiar Derecho

Entre las universidades privadas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) ocupa el segundo lugar nacional con una calificación de 65.9, seguido por el Tecnológico de Monterrey con 75.7 y la Universidad Panamericana con 63.6.

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ITAM

El ITAM es también una de las opciones más costosas, para ingresar a la licenciatura en Derecho es necesario cubrir una cuota única de inscripción de 22,050 pesos.

El ITAM lamentó el fallecimiento de su alumna Fernanda Michua Gantus, quien se suicidó presuntamente por el alto nivel de exigencia de sus profesores. (ITAM)

El primer semestre tiene un costo de 162,800 pesos, mientras que el cuarto semestre, considerado el de mayor costo, llega a los 198,000 pesos. Sumando los nueve semestres del programa, estudiar Derecho representa una inversión aproximada de un millón 570,850 pesos, sin incluir titulación, libros o gastos administrativos.

El ITAM es una de las principales escuelas del país en Economía, Derecho y Ciencias Sociales y conocida por sus egresados como los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Ernesto Zedillo Ponce de León.

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Tec de Monterrey

Otra de las universidades con mayor reconocimiento es el Tecnológico de Monterrey . En esta opción, la colegiatura para Derecho alcanza 187,135 pesos por semestre considerando el pago de contado y sin beca. Si se cursa el programa completo bajo esas condiciones, la inversión supera 1.6 millones de pesos, sin tomar en cuenta exámenes de admisión, materiales, intercambios o el proceso de titulación.