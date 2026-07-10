Controlaba 40% del chocolate en México, creó Carlos V y Abuelita, pero desapareció: la historia de La Azteca

La historia detrás de Fábrica de Chocolates La Azteca

Como se cuenta en la historia oficial , todo comenzó en 1919 en Orizaba, Veracruz. Ahí, los hermanos Francisco y Raymundo González Barragán, junto con Salvador Valencia, fundaron la Fábrica de Chocolates La Azteca, una pequeña empresa que, sin imaginarlo, terminaría convirtiéndose en uno de los nombres más importantes de la industria chocolatera mexicana.

Diez años después, en 1929, la empresa trasladó su fábrica a la colonia Morelos de la Ciudad de México, donde instaló sus operaciones principales. Desde esa zona, ubicada cerca de lo que hoy son las estaciones Tepito y Morelos de la Línea B del Metro, La Azteca inició una etapa de crecimiento que la llevaría a convertirse en una de las chocolateras más importantes del país.

El gran salto llegó con el lanzamiento de marcas que hoy forman parte de la memoria de millones de mexicanos. En 1939 nació Chocolate Abuelita, que años más tarde adoptó el rostro de la actriz Sara García y se convirtió en un ícono de las bebidas tradicionales. En 1944 apareció Carlos V, una barra de chocolate elaborada con leche en polvo y materias primas de mayor calidad, pensada para competir con los chocolates de mesa que dominaban la época.

En 1939 creó Chocolate Abuelita y en 1944 lanzó Carlos V, dos marcas que sobrevivieron a la empresa. (Facebook/Chocolate Abuelita)

Con esos productos como estandarte, La Azteca dejó de ser una fábrica regional para convertirse en la chocolatera más importante del país. A su portafolio también se sumaron marcas como Chocolates Presidente, Almon-Ris y Morelia Presidencial, con las que fortaleció su presencia en prácticamente todo el mercado mexicano.

El crecimiento de la compañía no pasó desapercibido. En 1970, la estadounidense The Quaker Oats Company compró La Azteca, aunque la empresa siguió operando con normalidad durante varios años. Incluso, en 1988, ya bajo el control de Quaker, adquirió Larín, otro histórico fabricante de dulces, una operación que reforzó todavía más su posición en el mercado.

Pero el panorama cambió por completo en la década de los 90. Una nueva venta terminaría por borrar el nombre de La Azteca del mapa empresarial mexicano, aunque las marcas que creó seguirían presentes en los hogares y supermercados del país.