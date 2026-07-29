Las carreras de la UNAM en sistema abierto 2026: qué licenciaturas hay en SUA y a distancia

¿Hay examen de admisión?

Sí, para el ingreso a la modalidad a Distancia del SUAyED, se tiene que aprobar el Programa de Apoyo al Ingreso(PAI) que es en línea sin embargo, se recomienda estar atentos a la próxima convocatoria que se publica el lunes 31 de agosto para conocer si hay algún cambio. Sobre todo por las inconsistencias que presentó el aplicar el examen en línea en julio de este 2026 y que generó en debate entre los aspirantes.

Otros de los requisitos que se solicitan es haber concluido el bachillerato con promedio mínimo de 7.0 y obtener el número de aciertos suficientes en el Examen de Selección que solicita la carrera seleccionada.

Pagar el derecho a examen.

Acreditar el programa o curso de apoyo al ingreso correspondiente a la modalidad (como el PAI para educación a distancia).

No hay límite de edad para ingresar.

A las personas interesadas en esta modalidad, la UNAM recuerda que lanza dos convocatorias al año en el portal web de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). La próxima convocatoria se emite en septiembre y el concurso de selección se realiza en noviembre para el ingreso al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), modalidades Abierta y a Distancia.