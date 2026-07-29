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Carrera

UNAM sistema abierto: estas son las carreras disponibles y los requisitos para ingresar

La institución tiene una oferta académica de carreras que se ofertan en la modalidad abierta, que es una opción en la que no se tiene que acudir a clases de forma presencial.
mié 29 julio 2026 09:58 AM
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Las carreras de la UNAM en sistema abierto 2026: qué licenciaturas hay en SUA y a distancia
La también llamada Máxima Casa de Estudios tiene opciones de cursar carreras en el sistema abierto y a distancia. (Foto: Facebook UNAM Universidad Nacional Autónoma de México)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene dentro de su oferta académica carreras en las modalidades abierta y a distancia a través del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) que también se puede realizar en el nivel medio superior.

La principal característica de esta modalidad es que los estudiantes no acuden a las aulas y reciben asesorías de sus profesores vía remota, a través de blogs, foros, chats, videoconferencias o una combinación de las mismas.

La evaluación de cada materia dependerá de la facultad en donde se oferta la carrera.

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La UNAM detalla que en el Sistema de Universidad Abierta (SUA), el alumno asiste a asesorías programadas en la entidad académica correspondiente a su carrera. La comunicación con el profesor puede ser de manera presencial, telefónica o por correo electrónico.

En tanto, en el Sistema de Educación a Distancia (ED), el estudiante no se presenta físicamente en el plantel, la asistencia es generalmente por medios tecnológicos (videoconferencias, aulas virtuales). La comunicación con el profesor puede ser vía telefónica y en ocasiones presencial.

Para ingresar a cualquier carrera de esta modalidad, tiene que cursar y aprobar el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI) que se establece en la convocatoria y en su instructivo.

Carreras en modalidad abierta en la UNAM

1.- Psicología

2.- Administración

3.- Ciencias de la Comunicación

4.- Ciencias Políticas y Administración Pública

5.- Contaduría

6.- Derecho

7.- Economía

8.- Geografia

9.- Informática

10.- Relaciones Internacionales

11.- Sociología

12.- Trabajo Social

13.- Filosofía

14.- Historia

15.- Lengua y Literaturas Hispánicas

16.- Lengua y Literaturas Modernas Inglesas

17.- Pedagogía

Carreras en modalidad a distancia en la UNAM

1.- Psicología

2.- Administración

3.- Ciencias de la Comunicación

4.- Ciencias Políticas y Administración Pública

5.- Contaduría

6.- Derecho

7.- Economía

8.- Informática

9.- Relaciones Internacionales

10.- Sociología

11.- Trabajo Social

12.- Diseño y Comunicación Visual

13.- Enseñanza de español como lengua extranjera

14.- Enseñanza de inglés como lengua extranjera

15.- Administración de Archivos y Gestión Documental

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¿Hay examen de admisión?

, para el ingreso a la modalidad a Distancia del SUAyED, se tiene que aprobar el Programa de Apoyo al Ingreso(PAI) que es en línea sin embargo, se recomienda estar atentos a la próxima convocatoria que se publica el lunes 31 de agosto para conocer si hay algún cambio. Sobre todo por las inconsistencias que presentó el aplicar el examen en línea en julio de este 2026 y que generó en debate entre los aspirantes.

Otros de los requisitos que se solicitan es haber concluido el bachillerato con promedio mínimo de 7.0 y obtener el número de aciertos suficientes en el Examen de Selección que solicita la carrera seleccionada.

Pagar el derecho a examen.

Acreditar el programa o curso de apoyo al ingreso correspondiente a la modalidad (como el PAI para educación a distancia).

No hay límite de edad para ingresar.

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A las personas interesadas en esta modalidad, la UNAM recuerda que lanza dos convocatorias al año en el portal web de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). La próxima convocatoria se emite en septiembre y el concurso de selección se realiza en noviembre para el ingreso al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), modalidades Abierta y a Distancia.

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El registro de aspirantes por internet se llevará a cabo del 10 al 18 de septiembre de 2026.

La aplicación del examen se llevará a cabo del 6 al 10 de noviembre de 2026; mientras que la publicación de resultados se llevará a cabo el 3 de diciembre de este año.

La inscripción en planteles se llevará a cabo del 25 al 29 de enero de 2027 y el arranque del ciclo escolar será el 2 de febrero de 2027.

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