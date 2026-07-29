Las carreras de la UNAM en sistema abierto 2026: qué licenciaturas hay en SUA y a distancia

La UNAM detalla que en el Sistema de Universidad Abierta (SUA), el alumno asiste a asesorías programadas en la entidad académica correspondiente a su carrera. La comunicación con el profesor puede ser de manera presencial, telefónica o por correo electrónico.
En tanto, en el Sistema de Educación a Distancia (ED), el estudiante no se presenta físicamente en el plantel, la asistencia es generalmente por medios tecnológicos (videoconferencias, aulas virtuales). La comunicación con el profesor puede ser vía telefónica y en ocasiones presencial.
Para ingresar a cualquier carrera de esta modalidad, tiene que cursar y aprobar el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI) que se establece en la convocatoria y en su instructivo.
Carreras en modalidad abierta en la UNAM
1.- Psicología
2.- Administración
3.- Ciencias de la Comunicación
4.- Ciencias Políticas y Administración Pública
5.- Contaduría
6.- Derecho
7.- Economía
8.- Geografia
9.- Informática
10.- Relaciones Internacionales
11.- Sociología
12.- Trabajo Social
13.- Filosofía
14.- Historia
15.- Lengua y Literaturas Hispánicas
16.- Lengua y Literaturas Modernas Inglesas
17.- Pedagogía
Carreras en modalidad a distancia en la UNAM
1.- Psicología
2.- Administración
3.- Ciencias de la Comunicación
4.- Ciencias Políticas y Administración Pública
5.- Contaduría
6.- Derecho
7.- Economía
8.- Informática
9.- Relaciones Internacionales
10.- Sociología
11.- Trabajo Social
12.- Diseño y Comunicación Visual
13.- Enseñanza de español como lengua extranjera
14.- Enseñanza de inglés como lengua extranjera
15.- Administración de Archivos y Gestión Documental