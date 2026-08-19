La preparación del talento: el factor decisivo para aprovechar el potencial de la IA

Preparar al talento requiere el mismo nivel de compromiso y determinación con el que se impulsa la transformación tecnológica. Las organizaciones que logren combinar innovación con una cultura de aprendizaje continuo estarán mejor posicionadas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial, no solo como una herramienta de eficiencia, sino como un habilitador para generar mayor valor, impulsar la creatividad y construir capacidades sostenibles hacia el futuro.

Los datos de la industria reflejan esta realidad. A pesar del avance en la adopción de herramientas de inteligencia artificial, hoy solo 23% de las organizaciones considera que su fuerza laboral está realmente preparada para aprovecharlas, una disminución respecto al año anterior. Esto evidencia que el ritmo de incorporación de nuevas tecnologías está avanzando más rápido que la capacidad de muchas empresas para preparar a sus equipos, generando una brecha entre la inversión tecnológica y el desarrollo de las habilidades necesarias para obtener su máximo valor.

Este desafío será aún más relevante conforme las organizaciones incorporen agentes de IA mayores niveles de autonomía. Ocho de cada diez organizaciones anticipan que los agentes de IA tomarán decisiones de alto impacto para el negocio en el próximo año. Sin embargo, solo una cuarta parte expresa plena confianza en los resultados que generan de forma autónoma. Esto se traduce en la importancia de fortalecer tanto la confianza en la tecnología como las capacidades de las personas que trabajarán junto a ella.

Entonces, ¿qué están haciendo diferente aquellas organizaciones que sí están obteniendo mejores resultados de negocio gracias a la IA? La respuesta no está únicamente en la tecnología, sino en la forma en que preparan a sus equipos para aprovecharla.

Las organizaciones que están avanzando con mayor éxito han entendido que la transformación requiere rediseñar la manera de trabajar. Más del 60% ya han redefinido roles existentes y casi una cuarta parte está creando nuevas posiciones enfocadas en la gestión de la IA. También han reconocido que el talento especializado es limitado, por lo que están fortaleciendo programas internos de capacitación para desarrollar las habilidades que esta nueva etapa demanda.

Al mismo tiempo, han convertido la gobernanza en un habilidator de confianza. Definir con claridad cuáles son las decisiones que corresponden a los sistemas de IA y cuáles deben pertenecer bajo criterio humano, acompañado por mecanismos de supervisión adecuados, brinda certidumbre en los equipos y permite acelerar la adopción de la tecnología con mayor seguridad.

La Inteligencia Artificial representa una oportunidad extraordinaria para transformar los negocios, pero, es preciso enfatizar en que su impacto no depende únicamente de la inversión tecnológica. Para traducir ese potencial en resultados sostenibles, los líderes debemos acompañar a nuestras organizaciones en un proceso integral de transformación que incluya a las personas.

Al final, las empresas que generarán mayor valor no serán necesariamente aquellas que inviertan más en inteligencia artificial, sino aquellas que logren construir una mejor colaboración entre el talento humano y esta tecnología. La IA no sustituye el valor de las personas, sino que transforma la manera en la que trabajan, toman decisiones y generan nuevas oportunidades de innovación.

