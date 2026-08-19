La prepa que cuesta más de 500,000 pesos al año y otras de las más caras de México

Estudiar la preparatoria en una de las escuelas privadas más exclusivas de México puede costar más de 100,000 pesos por semestre. Pero eso solo es la colegiatura, algunas instituciones cobran además seguros, inscripción, acreditaciones y otros conceptos que elevan todavía más la cuenta.
Para el ciclo 2026-2027, las tarifas publicadas por las propias escuelas muestran cuánto deben invertir las familias que buscan una educación privada de alto costo, desde los programas de Prepa del Tecnológico de Monterrey hasta instituciones como IBERO, Anáhuac, La Salle y The American School Foundation.
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La opción más económica
En la Prepa La Salle, el esquema contempla un pago inicial de 12,119 pesos y posteriormente 10 colegiaturas de 11,460 pesos, por lo que serían 114,600 pesos solo en los pagos mensuales.
A estos conceptos se agregan cargos anuales correspondientes a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre:
Incorporación a la UNAM: 4,600 pesos.
Plan de Protección y Ayuda Mutua: 3,980 pesos.
Seguro de Gastos Médicos: 4,850 pesos.
Si se suman todos los conceptos proporcionados, el monto alcanza 140,149 pesos para un año.
Prepa Anáhuac supera los 300,000 pesos
En la Prepa Anáhuac, el costo también se divide entre inscripción y pagos durante el ciclo escolar. Para nuevo ingreso, la inscripción es de 38,655 pesos, junto a 10 pagos de 26,147 pesos durante el año escolar.
Los 10 pagos, junto a la inscripción, darían un total de 300,125 pesos para el primer año de educación media superior.
Esta cifra corresponde a la información proporcionada para el año escolar y considera únicamente los conceptos señalados por la institución.
¿Cuánto cuesta estudiar en la PrepaTec?
El Tecnológico de Monterrey ofrece tres modalidades de preparatoria: Bicultural, Multicultural e Internacional. Las tres tienen costos diferentes para el semestre que comienza en agosto de 2026.
La PrepaTec Bicultural tiene una colegiatura de 103,845 pesos para cursar entre 17.5 y 27 créditos. A esto se suman:
Cobertura de pago de colegiatura: 2,415 pesos.
Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM), plan básico: 4,000 pesos.
La prepa donde solo la admisión cuesta 119,000 pesos
Entre las preparatorias privadas de mayor costo se encuentra The American School Foundation . A diferencia de otras instituciones, su cuota de admisión está establecida en dólares, mientras que los demás conceptos publicados para preparatoria se expresan en pesos.
Para convertir la cuota de admisión se utiliza el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del miércoles 19 de agosto de 2026, de 17.0638 pesos por dólar.
La institución establece para el ciclo escolar 2026-2027 los siguientes pagos:
Admisión: 7,000 dólares, como pago único por estudiante y no reembolsable. Al tipo de cambio señalado, equivale a 119,446.60 pesos.
Inscripción de preparatoria: 35,380 pesos.
Colegiaturas del año escolar: 10 pagos de 35,380 pesos cada uno, lo que representa 353,800 pesos durante el ciclo escolar.
Examen de admisión: 2,045 pesos.
Acreditación ante la UNAM: 14,152 pesos.
Si se suman todos los conceptos publicados, una familia tendría que considerar un desembolso de 524,823.60 pesos para el primer año de preparatoria.
¿Cuánto cuesta la prepa completa en las escuelas más caras?
Un solo año escolar puede ser lo suficientemente costoso para una familia, por lo cual es necesario verificar cuál sería el costo por los tres años de cursar la preparatoria.
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La opción más cara de PrepaTec es la Internacional, con su gasto semestral de 153,590 pesos. Manteniendo esta tarifa durante los seis semestres, el costo de los tres años sería de 921,540 pesos.
En la Prepa IBERO, la colegiatura mensual es de 30,690 pesos y el plan semestral representa 184,140 pesos. Si esta tarifa se mantiene durante los seis semestres de la preparatoria, el costo de los tres años sería de 1,104,840 pesos.
Para la Prepa Anáhuac, el primer año tiene un costo de 300,125 pesos. Si se toma este precio para los tres años, el costo llega a los 900,375 pesos.
En Prepa La Salle, tomando en cuenta el costo de 140,059 pesos para el primer año, la educación media superior en esta institución se eleva hasta 420,177 pesos.
Por otro lado, en The American School Foundation el primer año alcanza los 524,823.60 pesos. Si para los tres años se mantienen los mismos pagos escolares de 35,380 pesos durante 10 meses por año y se consideran una sola vez la admisión, el examen y la acreditación, el costo estimado sería de 1,232,423.60 pesos.