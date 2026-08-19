La prepa que cuesta más de 500,000 pesos al año y otras de las más caras de México

La opción más económica

En la Prepa La Salle , el esquema contempla un pago inicial de 12,119 pesos y posteriormente 10 colegiaturas de 11,460 pesos, por lo que serían 114,600 pesos solo en los pagos mensuales.

A estos conceptos se agregan cargos anuales correspondientes a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre:

Incorporación a la UNAM: 4,600 pesos.

Plan de Protección y Ayuda Mutua: 3,980 pesos.

Seguro de Gastos Médicos: 4,850 pesos.

Si se suman todos los conceptos proporcionados, el monto alcanza 140,149 pesos para un año.

La Prepa La Salle es la alternativa de menor costo entre las instituciones comparadas, aunque el primer año supera los 140,000 pesos al incluir otros conceptos. (Facebook/Universidad de La Salle México)

Prepa Anáhuac supera los 300,000 pesos

En la Prepa Anáhuac , el costo también se divide entre inscripción y pagos durante el ciclo escolar. Para nuevo ingreso, la inscripción es de 38,655 pesos, junto a 10 pagos de 26,147 pesos durante el año escolar.

Los 10 pagos, junto a la inscripción, darían un total de 300,125 pesos para el primer año de educación media superior.

Esta cifra corresponde a la información proporcionada para el año escolar y considera únicamente los conceptos señalados por la institución.

¿Cuánto cuesta estudiar en la PrepaTec?

El Tecnológico de Monterrey ofrece tres modalidades de preparatoria: Bicultural, Multicultural e Internacional. Las tres tienen costos diferentes para el semestre que comienza en agosto de 2026.

La PrepaTec Bicultural tiene una colegiatura de 103,845 pesos para cursar entre 17.5 y 27 créditos. A esto se suman:

Cobertura de pago de colegiatura: 2,415 pesos.

Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM), plan básico: 4,000 pesos.

Seguros y cobertura: 6,415 pesos.

Por lo que el pago para el periodo asciende a 110,260 pesos, al sumar la colegiatura y los conceptos de seguros y cobertura.

La modalidad Multicultural tiene una colegiatura semestral de 130,375 pesos. Al agregar los 6,415 pesos de seguros y cobertura, el monto llega a 136,790 pesos.

La más cara de las tres es la PrepaTec Internacional, con una colegiatura de 147,175 pesos. Con los mismos 6,415 pesos de seguros y cobertura, el costo alcanza los 153,590 pesos.