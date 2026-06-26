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Del Tec de Monterrey al ITAM: ¿cuánto cuesta estudiar en las universidades privadas mejor calificadas?

Tec de Monterrey, Universidad Panamericana e ITAM figuran entre las instituciones mejor posicionadas en el QS World University Rankings 2027, pero cursar una carrera completa puede costar más de un millón de pesos.
vie 26 junio 2026 09:19 AM
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Las colegiaturas de las universidades privadas líderes superan el millón de pesos por carrera.
Las colegiaturas de las universidades privadas líderes superan el millón de pesos por carrera.
 (Foto: Getty Images)

Entre las cinco universidades mejor posicionadas en México, solo dos son públicas y tres de estas se mantienen con las colegiaturas más caras a nivel nacional, de acuerdo con la edición 2027 del QS World University Rankings.

En esta ocasión, se evaluaron más de 8,800 instituciones de educación superior de 106 países. En el país, mientras la UNAM y El Colegio de México representan la oferta pública mejor posicionada, tres universidades privadas aparecen dentro de las mejores calificadas: el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad Panamericana (UP).

Sin embargo, acceder a ellas implica una inversión considerable entre colegiaturas, cuotas y materiales, por lo que cursar una licenciatura puede costar cientos de miles e incluso millones de pesos a lo largo de una carrera.

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Hasta 1.5 millones de pesos para estudiar en el Tec

En la posición global 178 y segundo lugar nacional, se posicionó al Tecnológico de Monterrey, de acuerdo con el QS 2027.

De acuerdo con información oficial del propio Tec , el costo por semestre varía según el programa académico y la carga de materias, pero para licenciaturas de tiempo completo puede ubicarse entre 150,000 y 190,000 pesos por semestre en campus como Monterrey, Ciudad de México y Estado de México.

Tres de las universidades mejor posicionadas de México son también de las más costosas.
Tres de las universidades mejor posicionadas de México son también de las más costosas. (Alejandro Hernández)

Esto significa que una carrera de nueve semestres puede superar los 1.5 millones de pesos únicamente en colegiaturas, sin considerar gastos diarios como transporte, materiales o alimentación. Según el Tec, más de la mitad de sus estudiantes recibe algún tipo de apoyo económico.

A pesar de los costos, la universidad resalta en el QS World University Rankings por su indicador de empleabilidad, emprendimiento e inserción laboral, con una calificación de 95 de 100, y en reputación académica se encuentra calificada en 72.7.

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¿Cuánto cuesta estudiar en la UP?

La Universidad Panamericana (UP) apareció como la tercera mejor institución de México en QS 2027 y se ubicó en el rango 711-720 a nivel mundial.

Dependiendo de la licenciatura y del campus, las colegiaturas suelen ubicarse entre 120,000 y 180,000 pesos por semestre. Por ejemplo, licenciaturas como Medicina pueden superar estas cifras debido a laboratorios, prácticas clínicas y duración de la carrera.

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Esto significa que una licenciatura puede llegar a una inversión total de entre 1.2 y 2 millones de pesos antes de la titulación. Sin embargo, a nivel de reputación académica se encuentra puntuada en 18.4 de 100 puntos y en empleabilidad llega a 73.5.

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Los precios de las colegiaturas del ITAM

El Instituto Tecnológico Autónomo de México ( ITAM ) ocupó el cuarto lugar nacional en el ranking QS 2027 y se colocó en el rango 751-760 mundial.

Aunque su tamaño es menor al de otras universidades privadas, el ITAM tiene de egresados a figuras importantes en la política mexicana, como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el excandidato a presidencia José Antonio Meade o el actual secretario de Educación Mario Delgado Carrillo.

La enseñanza en el ITAM ofrece especialización en áreas como Mercadotecnia y Finanzas. (Foto: Cortesía ITAM)
La enseñanza en el ITAM ofrece especialización en áreas como Mercadotecnia y Finanzas. ( ITAM)

A diferencia de otras instituciones, el ITAM suele cobrar por créditos académicos y señala que sus colegiaturas se encuentran 12.45% por debajo del promedio de universidades privadas.

De acuerdo con su página oficial, las licenciaturas impartidas tienen una cuota única de inscripción de 22,050 pesos y la inversión total para cursar ocho semestres ronda entre 1.3 y 1.5 millones de pesos.

En el ranking de QS 2027, el ITAM tuvo una calificación de 21.8 en reputación académica y se mantuvo cerca del Tec de Monterrey en su calificación sobre empleabilidad, alcanzando los 98.9 puntos de 100.

¿Por qué importa el QS World University Rankings?

El QS World University Rankings es uno de los indicadores universitarios más consultados por estudiantes, académicos y empleadores en el mundo. La clasificación es elaborada por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS), que en la edición 2027 evaluó más de 8,800 instituciones de educación superior de 106 países y seleccionó a 1,504 para integrar el listado final.

La metodología considera nueve indicadores, entre ellos reputación académica, citas científicas por profesor, reputación entre empleadores, empleabilidad de los egresados, internacionalización y sostenibilidad. El criterio con mayor peso es la reputación académica, que representa el 30% de la calificación total.

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