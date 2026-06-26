Entre las cinco universidades mejor posicionadas en México, solo dos son públicas y tres de estas se mantienen con las colegiaturas más caras a nivel nacional, de acuerdo con la edición 2027 del QS World University Rankings.

En esta ocasión, se evaluaron más de 8,800 instituciones de educación superior de 106 países. En el país, mientras la UNAM y El Colegio de México representan la oferta pública mejor posicionada, tres universidades privadas aparecen dentro de las mejores calificadas: el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad Panamericana (UP).

Sin embargo, acceder a ellas implica una inversión considerable entre colegiaturas, cuotas y materiales, por lo que cursar una licenciatura puede costar cientos de miles e incluso millones de pesos a lo largo de una carrera.