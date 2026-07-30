La universidad privada más cara de México superó a la UNAM entre las mejores de Latinoamérica

La diferencia no fue en todas las calificaciones que toma en cuenta el QS, la máxima casa de estudios mantiene ventajas en reconocimiento académico e investigación, mientras la institución privada obtuvo mejores resultados en métricas como citas por artículo y relación entre profesores y estudiantes.

¿Cómo funciona el QS de América Latina y el Caribe 2027?

El ranking elaborado por Quacquarelli Symonds , firma británica, mide a las universidades de América Latina y el Caribe mediante una serie de indicadores que buscan evaluar tanto la calidad académica como el impacto de sus investigaciones, la conexión con el mercado laboral y su alcance internacional.

Entre los criterios que se toman en cuenta están la reputación académica, un indicador construido a partir de encuestas a investigadores y académicos de distintas partes del mundo.

En este rubro, la UNAM obtuvo una calificación perfecta de 100 puntos, mientras que el Tecnológico de Monterrey alcanzó 99.5 puntos.

Otro factor considerado es la reputación entre empleadores, que mide la percepción del sector productivo sobre la preparación de los egresados. En este indicador, ambas instituciones lograron una puntuación de 100.

El Tecnológico de Monterrey obtuvo una mejor posición que la UNAM en el QS América Latina y el Caribe 2027. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com)

También se evalúa la producción científica mediante indicadores como citas por artículo y artículos publicados por profesor. Este fue uno de los rubros donde el Tec tomó ventaja: obtuvo 99.8 puntos en citas por artículo, frente a 51.6 de la UNAM.

En cambio, la universidad pública logró una mejor evaluación en artículos publicados por profesor, con 43.2 puntos, mientras que el Tec consiguió 31.2.

La clasificación también considera la proporción de profesores frente al número de estudiantes. En este apartado, el Tecnológico de Monterrey obtuvo 85.8 puntos, en cambio la UNAM registró 68 puntos.

Además, QS analiza la cantidad de profesores con doctorado, la red internacional de investigación, el impacto digital de la institución y otros indicadores relacionados con la presencia global de las universidades.