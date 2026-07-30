La universidad privada más cara de México superó a la UNAM entre las mejores de Latinoamérica

El Tecnológico de Monterrey superó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el ranking de QS de América Latina y el Caribe 2027, una clasificación que evalúa el desempeño de instituciones de educación superior de la región mediante indicadores como reputación académica, producción científica, empleabilidad, internacionalización y presencia digital.
Mientras la UNAM ocupó el noveno lugar regional, el Tec se colocó en la cuarta posición.
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La diferencia no fue en todas las calificaciones que toma en cuenta el QS, la máxima casa de estudios mantiene ventajas en reconocimiento académico e investigación, mientras la institución privada obtuvo mejores resultados en métricas como citas por artículo y relación entre profesores y estudiantes.
¿Cómo funciona el QS de América Latina y el Caribe 2027?
El ranking elaborado por Quacquarelli Symonds , firma británica, mide a las universidades de América Latina y el Caribe mediante una serie de indicadores que buscan evaluar tanto la calidad académica como el impacto de sus investigaciones, la conexión con el mercado laboral y su alcance internacional.
Entre los criterios que se toman en cuenta están la reputación académica, un indicador construido a partir de encuestas a investigadores y académicos de distintas partes del mundo.
En este rubro, la UNAM obtuvo una calificación perfecta de 100 puntos, mientras que el Tecnológico de Monterrey alcanzó 99.5 puntos.
Otro factor considerado es la reputación entre empleadores, que mide la percepción del sector productivo sobre la preparación de los egresados. En este indicador, ambas instituciones lograron una puntuación de 100.
También se evalúa la producción científica mediante indicadores como citas por artículo y artículos publicados por profesor. Este fue uno de los rubros donde el Tec tomó ventaja: obtuvo 99.8 puntos en citas por artículo, frente a 51.6 de la UNAM.
En cambio, la universidad pública logró una mejor evaluación en artículos publicados por profesor, con 43.2 puntos, mientras que el Tec consiguió 31.2.
La clasificación también considera la proporción de profesores frente al número de estudiantes. En este apartado, el Tecnológico de Monterrey obtuvo 85.8 puntos, en cambio la UNAM registró 68 puntos.
Además, QS analiza la cantidad de profesores con doctorado, la red internacional de investigación, el impacto digital de la institución y otros indicadores relacionados con la presencia global de las universidades.
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¿Por qué superó el Tec de Monterrey a la UNAM?
La diferencia entre ambas instituciones en el QS de América Latina y el Caribe 2027 se explica principalmente por los indicadores relacionados con impacto científico, estructura académica y evaluación internacional.
El Tecnológico de Monterrey obtuvo un puntaje general de 95.4 puntos, superior al 90.2 registrado por la UNAM. Aunque la universidad pública cuenta con una mayor tradición histórica y una posición más alta en algunos rankings globales, el Tec logró mejores resultados en varios indicadores específicos.
La mayor diferencia se encuentra en el indicador citas por artículo, donde la universidad privada alcanzó 99.8 puntos. Este indicador mide cuántas veces son citados los trabajos publicados por investigadores de una institución, una métrica utilizada para evaluar la influencia de su producción científica.
Sin embargo, a nivel mundial, la UNAM también mantiene una posición más alta en el QS Ranking Mundial de Universidades , donde aparece en el lugar 145, mientras que el Tecnológico de Monterrey se encuentra en el lugar 188.
Estudiar en el Tec puede superar 1.5 millones de pesos
El avance del Tecnológico de Monterrey en rankings internacionales ocurre en un contexto donde sus programas académicos se encuentran entre los más costosos del país.
De acuerdo con información oficial de la institución, el costo por semestre para una licenciatura de tiempo completo puede ubicarse entre 150,000 y 190,000 pesos, dependiendo del programa académico, campus y carga de materias.
Con una duración promedio de nueve semestres, estudiar una carrera completa en el Tec puede superar los 1.5 millones de pesos únicamente considerando colegiaturas, sin incluir gastos adicionales como transporte, materiales, vivienda o alimentación.
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La institución señala que más de la mitad de sus estudiantes recibe algún tipo de apoyo económico mediante becas, financiamientos u otros esquemas.