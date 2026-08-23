México tiene al Tec y la UNAM, pero Brasil mete cuatro universidades en el top 10 de QS 2026

México coloca a dos de sus universidades más reconocidas entre las mejores de América Latina y el Caribe, pero Brasil tiene una presencia entre las primeras 10 del ranking.
La edición 2026 del QS World University Rankings: América Latina y el Caribe coloca a cuatro instituciones brasileñas entre las 10 primeras, mientras que el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aparecen en los lugares cuatro y nueve, respectivamente.
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Brasil domina entre las mejores universidades de Latinoamérica
Cuatro universidades de este país aparecen dentro de las mejores de la región con la Universidade de São Paulo, Unicamp, Universidade Federal do Rio de Janeiro y UNESP.
Universidad de São Paulo
La Universidad de São Paulo alcanza 99 puntos en el indicador general. En sus indicadores específicos obtiene 76.8 puntos en citas por artículo, mientras que alcanza la puntuación máxima de 100 en artículos por profesor y reputación académica.
Es una de las tres universidades estatales de Brasil, además es la más antigua en el país latinamericano, tan solo su primera facultad fue fundada en 1837, además es una universidad pública, por lo que no cobra a sus estudiantes.
Tiene campus en las ciudades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos, Santos y São Paulo. Por otro lado, cada año ingresan 11,000 estudiantes de 130,000 solicitantes, es decir, entran aproximadamente 1 de cada 12 aspirantes.
Unicamp
La Unicamp , tercera de la clasificación, tiene un puntaje de 98.2. Su indicador de citas por artículo llega a 86.4 puntos, mientras que obtiene 100 puntos tanto en artículos por profesor como en reputación académica.
Al igual que la Universidad de São Paulo, Unicamp es una universidad pública y es reconocida por ser líder en tecnología, ciencias de la salud, ciencias naturales, humanidades y artes.
En esta institución, cada año hay un aproximado de 52,000 aspirantes y solo 3,310 estudiantes son admitidos. Lo que equivale a que 1 de cada 16 personas pueden estudiar en esta universidad ubicada en la capital brasileña.
Universidad Federal de Río de Janeiro
La siguiente institución brasileña es la Universidad Federal do Rio de Janeiro , en el quinto sitio, con 93.6 puntos. En este caso, obtiene 64.9 puntos en citas por artículo, 97.9 en artículos por profesor y 99.8 en reputación académica.
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Esta es la universidad federal más grande de Brasil, es pública y gratuita reconocida por la alta calidad de su enseñanza y su compromiso con la investigación. Además, cuenta con cuatro campus distribuidos en todo Río de Janeiro.
UNESP
En sexto lugar aparece la UNESP , con un puntaje total de 92.5. La universidad alcanza 56.2 puntos en citas por artículo, 100 en artículos por profesor y 96.9 en reputación académica.
Como las otras universidades de Brasil, UNESP es pública y recibe fondos públicos del Estado de São Paulo, Brasil.
El Tec entre las mejores de América Latina
El Tecnológico de Monterrey es la institución mexicana mejor ubicada en el ranking, con 95.4 puntos, el Tec se encuentra en el cuarto lugar, por encima de las dos universidades brasileñas que le siguen y a una distancia de 3.6 puntos de la Unicamp, que ocupa el tercer puesto.
Uno de sus resultados más altos aparece en citas por artículo, indicador en el que consiguió 99.8 puntos. En reputación académica, el Tec obtuvo 99.5 puntos, prácticamente la puntuación máxima.
Su resultado es distinto en el indicador de artículos por profesor, donde registra 31.2 puntos.
En comparación con las universidades de Brasil, el Tec de Monterrey es una de las universidades más caras de México con licenciaturas que se elevan hasta 1.5 millones de pesos.
La Universidad Nacional Autónoma de México aparece en el noveno lugar de América Latina y el Caribe, con un puntaje total de 90.2.
Aunque se encuentra cinco posiciones por debajo del Tec, la universidad pública mexicana obtiene una puntuación particularmente alta en reputación académica con 100 puntos.
En citas por artículo alcanza 51.6 puntos, mientras que en artículos por profesor registra 43.2 puntos.
La UNAM, por tanto, conserva una posición destacada en la región y se mantiene dentro de las 10 mejores universidades de América Latina y el Caribe, pese a la fuerte presencia de instituciones brasileñas en la parte superior de la clasificación.
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¿Qué países están el top 10?
Brasil coloca cuatro instituciones entre las primeras 10; México, dos, con el Tec y la UNAM. Chile también tiene dos representantes con la Pontificia Universidad Católica de Chile, que ocupa el primer lugar, y la Universidad de Chile.
Colombia aparece con la Universidad de los Andes, mientras que Argentina entra al top 10 con la Universidad de Buenos Aires.
De esta manera, el listado de las 10 primeras universidades queda encabezado por Brasil, seguido por Chile, México, Colombia y Argentina.
¿Qué dice el ranking sobre México frente a Brasil?
El Tec se encuentra apenas por debajo de las dos instituciones brasileñas que ocupan los lugares segundo y tercero, mientras que la UNAM también permanece dentro del grupo de las 10 mejores.
La diferencia está principalmente en la cantidad de instituciones brasileñas que logran colocarse en la parte más alta, además que todas son públicas, por lo que representan una mejor opción para los estudiantes del país que quieren seguir sus estudios.