México tiene al Tec y la UNAM, pero Brasil mete cuatro universidades en el top 10 de QS 2026

Brasil domina entre las mejores universidades de Latinoamérica

Cuatro universidades de este país aparecen dentro de las mejores de la región con la Universidade de São Paulo, Unicamp, Universidade Federal do Rio de Janeiro y UNESP.

Universidad de São Paulo

La Universidad de São Paulo alcanza 99 puntos en el indicador general. En sus indicadores específicos obtiene 76.8 puntos en citas por artículo, mientras que alcanza la puntuación máxima de 100 en artículos por profesor y reputación académica.

Es una de las tres universidades estatales de Brasil, además es la más antigua en el país latinamericano, tan solo su primera facultad fue fundada en 1837, además es una universidad pública, por lo que no cobra a sus estudiantes.

Tiene campus en las ciudades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos, Santos y São Paulo. Por otro lado, cada año ingresan 11,000 estudiantes de 130,000 solicitantes, es decir, entran aproximadamente 1 de cada 12 aspirantes.

La Universidad de São Paulo ocupa el segundo lugar del ranking y es una de las cuatro instituciones brasileñas dentro del top 10. (Linkedin/Universidad de São Paulo)

Unicamp

La Unicamp , tercera de la clasificación, tiene un puntaje de 98.2. Su indicador de citas por artículo llega a 86.4 puntos, mientras que obtiene 100 puntos tanto en artículos por profesor como en reputación académica.

Al igual que la Universidad de São Paulo, Unicamp es una universidad pública y es reconocida por ser líder en tecnología, ciencias de la salud, ciencias naturales, humanidades y artes.

En esta institución, cada año hay un aproximado de 52,000 aspirantes y solo 3,310 estudiantes son admitidos. Lo que equivale a que 1 de cada 16 personas pueden estudiar en esta universidad ubicada en la capital brasileña.

Universidad Federal de Río de Janeiro

La siguiente institución brasileña es la Universidad Federal do Rio de Janeiro , en el quinto sitio, con 93.6 puntos. En este caso, obtiene 64.9 puntos en citas por artículo, 97.9 en artículos por profesor y 99.8 en reputación académica.