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Carlos Slim y su imperio educativo: es dueño de 21 campus donde operan Unitec y UVM

Detrás de decenas de campus universitarios hay un negocio inmobiliario de largo plazo. Estos son los estados donde se ubican los inmuebles propiedad de Carso.
vie 31 julio 2026 03:09 PM
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Carlos Slim estudió en la UNAM, pero no es el único empresario egresado de la máxima casa de estudios.
Carlos Slim obtiene ingresos del sector educativo sin ser dueño de Unitec ni de la UVM. (Foto: Pedro Pardo/AFP)

Carlos Slim ha construido uno de los mayores imperios empresariales de América Latina gracias a una estrategia basada en la diversificación de sus negocios. Aunque su nombre está ligado principalmente a las telecomunicaciones con América Móvil, el empresario también ha extendido su presencia a sectores como el comercio, la infraestructura, la construcción y los bienes raíces, incluido el educativo.

A través de Inmuebles Carso, una de las empresas de Grupo Carso, el magnate es propietario de inmuebles donde operan instituciones privadas como la Universidad Tecnológica de México (Unitec) y la Universidad del Valle de México (UVM). En lugar de ser dueño de estas universidades, Slim obtiene ingresos por el arrendamiento de los campus que ocupan.

De acuerdo con información de la compañía , Inmuebles Carso es propietaria de 21 planteles utilizados por Unitec y UVM. Te contamos dónde se encuentran, quiénes los operan y cómo funciona el modelo de negocio que vincula a las universidades con el empresario mexicano.

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¿Dónde están los campus propiedad de Carlos Slim?

Los inmuebles educativos de Inmuebles Carso se concentran principalmente en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Durango. La mayoría corresponden a campus de Unitec y UVM, aunque el portafolio también incluye colegios y otros centros de educación superior.

Campus de Unitec

-Atizapán, Estado de México

-Ecatepec, Estado de México

-Cuitláhuac, Ciudad de México

-Marina Nacional, Ciudad de México (dos inmuebles)

-Iztapalapa, Ciudad de México

-Tlalpan, Ciudad de México (dos inmuebles)

-Ermita, Ciudad de México

-Ciudad Jardín Bicentenario, Nezahualcóyotl, Estado de México

-Cumbres, Monterrey, Nuevo León

Campus de UVM

-Coyoacán, Ciudad de México

-Cumbres, Monterrey, Nuevo León

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Otros inmuebles educativos

El portafolio también contempla edificios ocupados por otras instituciones, entre ellas:

-Colegio Veracruz.

-Colegio Calasancio.

-Instituto Hispano Mexicano.

-Universidad 3er Milenio, plantel Campestre Churubusco.

-Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), en Plaza Imagen, Gómez Palacio, Durango.

-Diversos inmuebles utilizados por Grupo Sol en la Ciudad de México, ubicados en la colonia Agricultura, avenida Cuauhtémoc y Doctor Carmona y Valle.

En conjunto, estos activos forman parte del portafolio inmobiliario educativo de Grupo Carso, que al cierre de 2025 sumaba 21 planteles distribuidos en distintas entidades del país.

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La división de arrendamiento de Grupo Carso generó 4,971.8 millones de pesos en ingresos durante 2024. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

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¿Por qué este negocio es tan rentable para Carlos Slim?

El atractivo de este modelo está en la estabilidad de los ingresos. En lugar de depender de las colegiaturas o de la matrícula de estudiantes, Grupo Carso obtiene flujos constantes mediante contratos de arrendamiento de largo plazo, que suelen extenderse por 20 años.

Además de la renta mensual, las instituciones educativas cubren otros costos asociados a la operación de los inmuebles, como mantenimiento, limpieza, servicios y áreas comunes. A ello se suma que los contratos contemplan una actualización anual con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), lo que permite que las rentas mantengan su valor frente a la inflación.

Aunque la empresa no revela cuánto aportan específicamente los campus universitarios, estos forman parte de la división de arrendamiento, uno de los negocios más rentables de Grupo Carso. Al cierre de 2024, este segmento —que también incluye centros comerciales, oficinas y hospitales— generó 4,971.8 millones de pesos en ingresos, un crecimiento anual de 5.7%.

La utilidad de operación ascendió a 3,525.8 millones de pesos, lo que se tradujo en un margen operativo cercano al 71%, superior al margen consolidado de Grupo Carso, que ese año fue de aproximadamente 53%.

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El crecimiento también se refleja en el valor de sus activos. Al cierre de 2024, las propiedades de inversión de Inmuebles Carso alcanzaron un valor de 79,523.7 millones de pesos, un incremento de 5.1% respecto al año anterior.

En la práctica, este esquema permite a Grupo Carso contar con ingresos previsibles, contratos de largo plazo y un negocio con altos márgenes de rentabilidad, independientemente de quién opere las universidades que ocupan sus inmuebles.

Tags

Carlos Slim Helú Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V.

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