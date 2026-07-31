Carlos Slim ha construido uno de los mayores imperios empresariales de América Latina gracias a una estrategia basada en la diversificación de sus negocios. Aunque su nombre está ligado principalmente a las telecomunicaciones con América Móvil, el empresario también ha extendido su presencia a sectores como el comercio, la infraestructura, la construcción y los bienes raíces, incluido el educativo.

A través de Inmuebles Carso, una de las empresas de Grupo Carso, el magnate es propietario de inmuebles donde operan instituciones privadas como la Universidad Tecnológica de México (Unitec) y la Universidad del Valle de México (UVM). En lugar de ser dueño de estas universidades, Slim obtiene ingresos por el arrendamiento de los campus que ocupan.

De acuerdo con información de la compañía , Inmuebles Carso es propietaria de 21 planteles utilizados por Unitec y UVM. Te contamos dónde se encuentran, quiénes los operan y cómo funciona el modelo de negocio que vincula a las universidades con el empresario mexicano.