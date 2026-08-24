UNAM vs. Tec: la diferencia de 1.4 millones por estudiar en las mejores universidades de México

Las dos universidades mexicanas mejor posicionadas en el QS World University Rankings 2027 son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey, pero estudiar una carrera en cada una puede implicar una diferencia de más de 1.4 millones de pesos.
En la edición 2027 del ranking, la UNAM ocupa el lugar 145 a nivel mundial, con una puntuación general de 62.3 y la primera a nivel nacional, mientras el Tec de Monterrey se encuentra en el puesto 188, con 57 puntos y segunda en México.
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Pero la diferencia no solo está en el ranking, también aparece en el costo de la educación, de acuerdo con una estimación de CotizadorHipotecario.mx, cursar cuatro años de universidad en una institución pública como la UNAM tendría un costo proyectado de 93,793 pesos, mientras que hacerlo en una universidad privada premium como el Tec de Monterrey se estima en 1,500,687 pesos.
La brecha entre ambos escenarios es de 1 millón 406,894 pesos, por lo que estudiar cuatro años en una universidad privada premium puede costar alrededor de 16 veces más que hacerlo en una institución pública.
¿Cuánto cuesta estudiar en la UNAM?
Para saber la diferencia, Cotizador Hipotecario toma como referencia datos de la SEP, Coneval y estimaciones de mercado 2026.
Por lo que cuatro años de universidad en una institución pública tendrían un costo total de 93,793 pesos, considerando una proyección con inflación educativa. Este precio aplica para la UNAM, IPN e incorporadas a la SEP.
Esto no significa que 93,793 pesos sea una colegiatura oficial de la UNAM, se trata de un cálculo elaborado por el sitio para estimar el costo de la educación en México.
¿Y cuánto cuesta estudiar el Tec?
En la categoría de educación privada premium, la plataforma coloca como referencia a universidades como el Tec de Monterrey y la Iberoamericana.
Para cuatro años de universidad, calcula un costo de 1,500,687 pesos con una inflación educativa anual de 5.5%.
La plataforma también ofrece un ejemplo específico para una universidad premium como el Tec, en el que considera una mensualidad aproximada de 28,800 pesos y calcula un costo total de alrededor de 1.3 millones de pesos para cuatro años sin inflación.
Si existe una inflación de 5.5%, el Tec de Monterrey estudiar cuatro años en la institución alcanza 1,500,687 pesos.
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No todas las universidades privadas tienen el mismo costo
La diferencia tampoco se limita a elegir entre una universidad pública y el Tec, CotizadorHipotecario.mx divide las instituciones privadas en diferentes categorías.
Para una universidad privada económica, en las que se consideran a UVM y UNITEC , se calcula un costo de 406,436 pesos por cuatro años.
En el segmento de privada media, con referencias como La Salle y algunas universidades regionales de la Anáhuac, estima 823,294 pesos.
Para la categoría privada premium, donde incluye al Tec de Monterrey y la Iberoamericana, calcula 1 millón 500,687 pesos.
La brecha también existe desde preescolar
Además de universidades, la plataforma estima cuánto puede costar completar los 19 años escolares, desde preescolar hasta una carrera universitaria.
Para la educación pública realizada en 19 años escolares se calcula un gasto total de 860,282 pesos. En cuanto a la educación privada premium se estima 6 millones 555,817 pesos. Por lo que la diferencia llega a 5,695,535 pesos.
La estimación para la educación privada premium se distribuye de la siguiente manera:
Preescolar: 714,706 pesos.
Primaria: 1,884,571 pesos, siendo la inversión en educación más alta.
Secundaria: 1,094,869 pesos.
Preparatoria: 1,360,984 pesos.
Universidad: 1,500,687 pesos.
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En cuanto a la educación en escuelas públicas es la siguiente:
Preescolar: 106,446 pesos.
Primaria: 314,095 pesos, siendo la inversión en educación más alta en este caso.