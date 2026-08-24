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Amazon, Meta y Oracle despiden por miles, pero otras empresas aún pagan 63,875 dólares anuales por talento escaso

La ola de despidos en las tecnológicas no elimina la competencia por talento especializado, con perfiles de infraestructura y software que mantienen compensaciones elevadas.
lun 24 agosto 2026 03:27 PM
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Especialista tecnológico trabaja con una computadora portátil dentro de un centro de datos.
Los especialistas en plataformas e infraestructura contratados desde México por empresas extranjeras reciben hasta 63,875 dólares anuales, según Deel. (iStock)

La ola de despidos que atraviesa al sector tecnológico a nivel mundial no ha eliminado la competencia por los perfiles más especializados. Mientras las grandes compañías reducen puestos en áreas generales y ajustan sus estructuras, algunas capacidades vinculadas con infraestructura, plataformas, inteligencia artificial y desarrollo de software mantienen compensaciones elevadas.

En México, una persona dedicada a ingeniería de plataformas e infraestructura puede alcanzar una compensación anual de 63,875 dólares, equivalente a cerca de 1.08 millones de pesos al año o 90,000 pesos mensuales, de acuerdo con el tipo de cambio utilizado. El nivel salarial refleja la escasez de profesionales capaces de cubrir funciones consideradas estratégicas para la operación y expansión tecnológica de las empresas.

“Los recortes y la competencia salarial no son contradictorios. Las empresas están reduciendo equipos generales, pero al mismo tiempo compiten más agresivamente por talento especializado que es escaso a nivel global”, explica Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para América Latina en Deel.

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La dinámica se observa entre algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Amazon recortó 16,000 puestos corporativos en enero de 2026, después de eliminar otros 14,000 en octubre de 2025. La compañía atribuyó los ajustes a una reorganización para reducir niveles, aumentar la responsabilidad y eliminar burocracia.

Aunque Amazon disminuyó su plantilla, la empresa aclaró que continuará contratando en las funciones que considera estratégicas. Por ello, el recorte obedece a una redistribución de puestos y recursos, no el cierre general de sus contrataciones.

Meta siguió una ruta similar al despedir a cerca de 8,000 personas, equivalentes a 10% de su plantilla, y cancelar alrededor de 6,000 vacantes. Al mismo tiempo, la compañía aumentó sus inversiones en infraestructura y especialistas en inteligencia artificial.

Oracle también redujo su plantilla de 162,000 a 141,000 empleados durante su último año fiscal. Además, la empresa reconoció que la adopción de inteligencia artificial dentro de sus operaciones provocó reducciones de personal y puede generar nuevos ajustes.

La tecnológica se convirtió en uno de los casos más explícitos de este cambio, pues relacionó la disminución de puestos de trabajo con la incorporación de IA. Sin embargo, la empresa también aumentó sus inversiones en centros de datos y capacidad de cómputo.

Pero los recortes de Oracle, Amazon y Meta no son los únicos. Dell disminuyó su plantilla en aproximadamente 11,000 personas, Microsoft eliminó cerca de 4,800 empleos y Atlassian despidió a 1,600 trabajadores, con el argumento de que la IA modifica las habilidades requeridas y la cantidad de puestos necesarios en algunas áreas.

Pese a esta ola de despidos, la demanda de ciertas capacidades conserva altas las compensaciones.

“En México, ingeniería de plataformas e infraestructura registra una compensación media de 63,875 dólares anuales y desarrollo de software alcanza 56,314 dólares. Son niveles que se sostienen porque la oferta de profesionales con ese perfil no crece al mismo ritmo que la demanda. Un arquitecto de soluciones en Brasil llega a 83,429 dólares, el valor más alto para cualquier rol especializado en los cinco países que analizamos”, detalla la directiva.

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Los puestos tecnológicos mejor pagados sobreviven a la reducción de plantillas

Deel analizó las compensaciones procesadas entre enero y junio de 2026 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

El estudio considera a personas contratadas por compañías ubicadas fuera de su país y gestionadas mediante la plataforma. Por lo tanto, las cifras no representan a todos los empleados mexicanos ni equivalen al salario promedio nacional.

Además de ingeniería de plataformas, la gestión de producto alcanza una compensación anual de 59,734 dólares y el desarrollo de software llega a 56,314 dólares en México.

Las cantidades corresponden al pago base anualizado y no incluyen necesariamente bonos, acciones, prestaciones o ingresos adicionales.

La compensación media de todos los sectores analizados por Deel se ubica en 26,301 dólares anuales para México, lo que ubica al país en el cuarto lugar entre los cinco mercados incluidos.

Brasil encabeza la clasificación con 53,000 dólares, seguido de Chile con 42,000 y Argentina con 32,000. México supera solamente a Colombia, que registra una compensación media de 22,000 dólares.

En consecuencia, la ingeniería de plataformas paga 2.4 veces el promedio registrado por Deel en México. “Las empresas están priorizando perfiles con alta especialización técnica en áreas donde la oferta de talento es limitada”, señala Jiménez.

La ubicación todavía modifica el pago, pues un desarrollador de software recibe 66,597 dólares anuales en Brasil, 56,314 en México y 43,399 en Colombia.

Además, una persona dedicada a arquitectura de soluciones obtiene 83,429 dólares en Brasil y alrededor de 52,000 en México. Este puesto diseña la estructura tecnológica necesaria para que diferentes sistemas y herramientas funcionen juntos.

De este modo, trabajar para una compañía extranjera no elimina las diferencias salariales entre países, ya que las organizaciones consideran la disponibilidad de profesionales, la complejidad de los proyectos y las condiciones de cada mercado.

El estudio no permite saber si las empresas redujeron sus contrataciones tecnológicas durante el periodo porque Deel midió compensaciones y no cantidad de vacantes.

“Este análisis mide compensación, no volumen de contrataciones, así que no podemos confirmar una caída directa”, reconoce la vocera.

La investigación tampoco incluye datos sobre edad, antigüedad o nivel jerárquico. Por consiguiente, no comprueba que los despidos afecten principalmente a trabajadores junior ni que las compensaciones más altas pertenezcan exclusivamente a especialistas senior.

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Más trabajo con menos manos

Deel tampoco puede confirmar que una persona reciba un salario mayor porque absorbió las funciones de dos o tres compañeros despedidos. “No tenemos un dato específico que mida la concentración de funciones en un solo puesto”, admite Jiménez.

Sin embargo, la ampliación de responsabilidades aparece en otras mediciones. Una encuesta de Atlassian entre 1,000 trabajadores del conocimiento en Estados Unidos encontró que 92% asumió tareas fuera de su descripción original durante el último año.

Además, las personas que utilizan la inteligencia artificial con mayor intensidad tuvieron casi el doble de probabilidades de realizar actividades que antes correspondían a otros equipos o requerían la intervención de un especialista.

La encuesta no traslada esa conclusión a los trabajadores mexicanos. No obstante, aporta evidencia de que la inteligencia artificial puede ampliar un puesto, en lugar de limitarse a reducir el tiempo dedicado a las mismas tareas.

Por ello, el trabajador puede recibir un salario mayor y, al mismo tiempo, enfrentar proyectos más complejos, más responsabilidades y la exigencia de dominar varias habilidades.

Jiménez refiere que las empresas valoran cada vez más a los perfiles capaces de combinar capacidades tecnológicas con conocimientos financieros, comerciales u operativos.

“El mercado está premiando la versatilidad. Las empresas que necesitan perfiles híbridos están dispuestas a pagar más”, afirma.

Los salarios también aumentaron fuera del sector tecnológico, pues planificación financiera registró un avance de 41%; gestión de la cadena de suministro, de 40%, y asistencia social, de 38%.

De acuerdo con Deel, hace tres años alrededor de 80% de las contrataciones remotas procesadas por la plataforma en América Latina correspondía a ingeniería. La tecnología, entonces, conserva los salarios más altos, aunque ya no concentra todo el crecimiento.

La diversificación coincide con la escasez de talento digital que enfrentan las empresas . Manpower e IAB México encontraron que 58% de las organizaciones tiene dificultades para conseguir las capacidades que necesita.

De esta forma, la inteligencia artificial está creando una frontera más dura entre los puestos que pierden espacio y las capacidades que ganan valor. Para el trabajador, el riesgo no consiste solamente en perder su empleo, sino en que sus conocimientos dejen de ser lo bastante escasos para proteger su salario.

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Empleo Despidos

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