Los puestos tecnológicos mejor pagados sobreviven a la reducción de plantillas
Deel analizó las compensaciones procesadas entre enero y junio de 2026 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
El estudio considera a personas contratadas por compañías ubicadas fuera de su país y gestionadas mediante la plataforma. Por lo tanto, las cifras no representan a todos los empleados mexicanos ni equivalen al salario promedio nacional.
Además de ingeniería de plataformas, la gestión de producto alcanza una compensación anual de 59,734 dólares y el desarrollo de software llega a 56,314 dólares en México.
Las cantidades corresponden al pago base anualizado y no incluyen necesariamente bonos, acciones, prestaciones o ingresos adicionales.
La compensación media de todos los sectores analizados por Deel se ubica en 26,301 dólares anuales para México, lo que ubica al país en el cuarto lugar entre los cinco mercados incluidos.
Brasil encabeza la clasificación con 53,000 dólares, seguido de Chile con 42,000 y Argentina con 32,000. México supera solamente a Colombia, que registra una compensación media de 22,000 dólares.
En consecuencia, la ingeniería de plataformas paga 2.4 veces el promedio registrado por Deel en México. “Las empresas están priorizando perfiles con alta especialización técnica en áreas donde la oferta de talento es limitada”, señala Jiménez.
La ubicación todavía modifica el pago, pues un desarrollador de software recibe 66,597 dólares anuales en Brasil, 56,314 en México y 43,399 en Colombia.
Además, una persona dedicada a arquitectura de soluciones obtiene 83,429 dólares en Brasil y alrededor de 52,000 en México. Este puesto diseña la estructura tecnológica necesaria para que diferentes sistemas y herramientas funcionen juntos.
De este modo, trabajar para una compañía extranjera no elimina las diferencias salariales entre países, ya que las organizaciones consideran la disponibilidad de profesionales, la complejidad de los proyectos y las condiciones de cada mercado.
El estudio no permite saber si las empresas redujeron sus contrataciones tecnológicas durante el periodo porque Deel midió compensaciones y no cantidad de vacantes.
“Este análisis mide compensación, no volumen de contrataciones, así que no podemos confirmar una caída directa”, reconoce la vocera.
La investigación tampoco incluye datos sobre edad, antigüedad o nivel jerárquico. Por consiguiente, no comprueba que los despidos afecten principalmente a trabajadores junior ni que las compensaciones más altas pertenezcan exclusivamente a especialistas senior.