La dinámica se observa entre algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Amazon recortó 16,000 puestos corporativos en enero de 2026, después de eliminar otros 14,000 en octubre de 2025. La compañía atribuyó los ajustes a una reorganización para reducir niveles, aumentar la responsabilidad y eliminar burocracia.

Aunque Amazon disminuyó su plantilla, la empresa aclaró que continuará contratando en las funciones que considera estratégicas. Por ello, el recorte obedece a una redistribución de puestos y recursos, no el cierre general de sus contrataciones.

Meta siguió una ruta similar al despedir a cerca de 8,000 personas, equivalentes a 10% de su plantilla, y cancelar alrededor de 6,000 vacantes. Al mismo tiempo, la compañía aumentó sus inversiones en infraestructura y especialistas en inteligencia artificial.

Oracle también redujo su plantilla de 162,000 a 141,000 empleados durante su último año fiscal. Además, la empresa reconoció que la adopción de inteligencia artificial dentro de sus operaciones provocó reducciones de personal y puede generar nuevos ajustes.

La tecnológica se convirtió en uno de los casos más explícitos de este cambio, pues relacionó la disminución de puestos de trabajo con la incorporación de IA. Sin embargo, la empresa también aumentó sus inversiones en centros de datos y capacidad de cómputo.

Pero los recortes de Oracle, Amazon y Meta no son los únicos. Dell disminuyó su plantilla en aproximadamente 11,000 personas, Microsoft eliminó cerca de 4,800 empleos y Atlassian despidió a 1,600 trabajadores, con el argumento de que la IA modifica las habilidades requeridas y la cantidad de puestos necesarios en algunas áreas.

Pese a esta ola de despidos, la demanda de ciertas capacidades conserva altas las compensaciones.

“En México, ingeniería de plataformas e infraestructura registra una compensación media de 63,875 dólares anuales y desarrollo de software alcanza 56,314 dólares. Son niveles que se sostienen porque la oferta de profesionales con ese perfil no crece al mismo ritmo que la demanda. Un arquitecto de soluciones en Brasil llega a 83,429 dólares, el valor más alto para cualquier rol especializado en los cinco países que analizamos”, detalla la directiva.