El reto de encontrar talento digital que aún no existe en el mercado

Cuando Diane Pons llegó a Google no tenía experiencia en inteligencia artificial (IA) ni imaginaba que su carrera se enfocaría en datos. Comenzó en un rol más sencillo, analizando tráfico web y hoy lidera procesos donde la IA genera contenido en tiempo real.

“Yo no empecé sabiendo nada de lo que hago hoy. Aprendí porque me empujé y porque tuve cerca a personas que me impulsaron a especializarme”, cuenta. La clave, asegura, ha sido estar abierta a aprender y a moverse con el cambio.

Pero ese cambio no da tregua. La tecnología evoluciona tan rápido que incluso en una empresa como Google, cubrir una vacante puede tardar más de seis meses. La dificultad no radica solo en encontrar candidatos con conocimientos técnicos.