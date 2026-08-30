Estas son las 10 carreras del Conalep que pueden llevarte a sueldos de más de 19,000 pesos

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestra que algunas carreras técnicas pueden alcanzar ingresos promedio de más de 19,000 pesos al mes, y varias de las áreas relacionadas con esas profesiones también forman parte de la oferta educativa del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
De acuerdo con Compara Carreras 2026, las especialidades técnicas con mayores ingresos están relacionadas principalmente con la electrónica, la mecánica, la electricidad, la enfermería, la informática, el mantenimiento y el desarrollo de software.
Al cruzar estas áreas con la oferta educativa del Conalep en la Ciudad de México aparecen varias coincidencias.
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Carreras mejor pagadas con opción en el Conalep
La carrera técnica con el mayor ingreso promedio reportado por IMCO es la carrera de Técnico Superior Universitario (TSU) en Electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica, con 19,317 pesos mensuales.
En el Conalep existen opciones estrechamente relacionadas con esta área, como Mecatrónica, Electromecánica Industrial, Electricidad Industrial y Mantenimiento de Sistemas Electrónicos.
La segunda carrera con mayor ingreso es TSU en Mecánica y profesiones afines al trabajo metálico, con un promedio de 19,071 pesos al mes.
En este caso, la oferta del Conalep incluye alternativas como Máquinas Herramienta y Electromecánica Industrial, vinculadas con procesos de manufactura, mantenimiento y operación de maquinaria.
El tercer lugar corresponde a TSU en Electricidad y generación de energía, con 18,308 pesos mensuales.
Una de las opciones que ofrece el Conalep en este campo es Electricidad Industrial, disponible en planteles como Aragón, Ing. José Antonio Padilla Segura III e Iztapalapa I.
Tecnología entre las opciones
El TSU en Informática registra un ingreso promedio de 16,786 pesos mensuales, para esta opción el Conalep ofrece directamente la carrera de Informática, disponible en distintos planteles de la Ciudad de México.
También aparece TSU en Desarrollo de software, con un ingreso promedio de 15,604 pesos.
Aunque el Conalep no presenta una carrera con ese mismo nombre en la oferta proporcionada, sí cuenta con opciones relacionadas con tecnología, como Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.
Otra carrera analizada por IMCO es TSU en Planes multidisciplinarios o generales del campo de implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, con un ingreso promedio de 14,284 pesos.
En el Conalep, nuevamente aparecen alternativas dentro de esta área, particularmente Informática, Telecomunicaciones y Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo.
Otras opciones de carreras técnicas
El TSU en Vehículos, barcos y aeronaves motorizadas registra un ingreso promedio de 16,042 pesos mensuales.
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En este caso, la oferta del Conalep tiene una relación directa con el sector automotriz y aeronáutico. Entre sus carreras están Mantenimiento Automotriz, Autotrónica, Mantenimiento de Motores y Planeadores y Sistemas Electrónicos de Aviación.
Estas especialidades se imparten en planteles específicos de la Ciudad de México, como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero II, Iztapalapa IV, Tláhuac y Aeropuerto, dependiendo de la carrera.
Enfermería también aparece entre las mejor pagadas
El área de salud tampoco queda fuera, el TSU en Enfermería general y obstetricia registra un ingreso promedio de 16,849 pesos mensuales en los datos de IMCO.
El Conalep ofrece Enfermería General, una carrera que se puede estudiar en los planteles Coyoacán y Milpa Alta, de acuerdo con su oferta educativa para la Ciudad de México.
IMCO también registra TSU en Contabilidad y fiscalización, con un ingreso promedio de 14,155 pesos mensuales.
El Conalep cuenta con la carrera de Contabilidad, disponible en diversos planteles de la Ciudad de México, entre ellos Álvaro Obregón II, Aztahuacan, Centro México Canadá, Gustavo A. Madero I, Iztapalapa II, Iztapalapa IV, Iztapalapa V, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza I.
También aparece TSU en Servicios de apoyo y asistencia administrativa, con 13,847 pesos mensuales. Dentro de la oferta del Conalep existe Asistente Directivo, una alternativa relacionada con esta área y disponible en varios planteles de la capital.
Un egresado no gana automáticamente esas cantidades
Hay una precisión importante antes de elegir una carrera, los ingresos mencionados corresponden a los datos de IMCO Compara Carreras 2026 para las carreras analizadas.
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No significan que un estudiante que curse una carrera del Conalep vaya a comenzar su vida laboral con ese sueldo y es que el ingreso puede cambiar dependiendo de la experiencia, el puesto, la empresa, la ciudad y la especialización del trabajador.