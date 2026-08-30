Estas son las 10 carreras del Conalep que pueden llevarte a sueldos de más de 19,000 pesos

Carreras mejor pagadas con opción en el Conalep

La carrera técnica con el mayor ingreso promedio reportado por IMCO es la carrera de Técnico Superior Universitario (TSU) en Electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica, con 19,317 pesos mensuales.

En el Conalep existen opciones estrechamente relacionadas con esta área, como Mecatrónica, Electromecánica Industrial, Electricidad Industrial y Mantenimiento de Sistemas Electrónicos.

La segunda carrera con mayor ingreso es TSU en Mecánica y profesiones afines al trabajo metálico, con un promedio de 19,071 pesos al mes.

En este caso, la oferta del Conalep incluye alternativas como Máquinas Herramienta y Electromecánica Industrial, vinculadas con procesos de manufactura, mantenimiento y operación de maquinaria.

El tercer lugar corresponde a TSU en Electricidad y generación de energía, con 18,308 pesos mensuales.

Una de las opciones que ofrece el Conalep en este campo es Electricidad Industrial, disponible en planteles como Aragón, Ing. José Antonio Padilla Segura III e Iztapalapa I.

Tecnología entre las opciones

El TSU en Informática registra un ingreso promedio de 16,786 pesos mensuales, para esta opción el Conalep ofrece directamente la carrera de Informática, disponible en distintos planteles de la Ciudad de México.

También aparece TSU en Desarrollo de software, con un ingreso promedio de 15,604 pesos.

Aunque el Conalep no presenta una carrera con ese mismo nombre en la oferta proporcionada, sí cuenta con opciones relacionadas con tecnología, como Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.

Otra carrera analizada por IMCO es TSU en Planes multidisciplinarios o generales del campo de implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, con un ingreso promedio de 14,284 pesos.

La carrera de Informática del Conalep coincide con una de las áreas técnicas de mayores ingresos identificadas por el IMCO. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

En el Conalep, nuevamente aparecen alternativas dentro de esta área, particularmente Informática, Telecomunicaciones y Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo.

Otras opciones de carreras técnicas

El TSU en Vehículos, barcos y aeronaves motorizadas registra un ingreso promedio de 16,042 pesos mensuales.