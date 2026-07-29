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Carlos Slim tiene más becas para estudiantes además de Telmex: conoce cuáles son y cómo pedirlas

Además de la beca Telmex, la Fundación Carlos Slim tiene programas para universitarios, médicos, estudiantes de la UNAM e incluso apoyos para cursar estudios en el extranjero.
mié 29 julio 2026 12:46 PM
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La beca Telmex no es la única: Carlos Slim tiene un programa completo de becas para estudiantes en México
Algunas becas impulsadas por Carlos Slim incluyen oportunidades para estudiar en el extranjero. (Jesús Almazán)

Además de los programas gubernamentales, en México existen fundaciones privadas que destinan recursos a la educación con becas. Entre ellas está la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex-Telcel encabezan una de las iniciativas más amplias del país y, de acuerdo con sus cifras, han otorgado 813,572 becas.

Estos son los programas disponibles, beneficios y cómo obtenerlas.

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La beca de Fundación Telmex Telcel

El programa más conocido de la institución está dirigido a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que tienen un buen desempeño académico.

La Beca Fundación Telmex Telcel busca apoyar la permanencia escolar mediante una beca mensual, una computadora, acceso gratuito a internet Infinitum y la posibilidad de participar en actividades de formación organizadas por la fundación, como conferencias, cursos, talleres y encuentros con especialistas de distintos sectores.

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El programa está orientado a jóvenes de instituciones públicas y privadas de todo el país que mantienen un historial académico sobresaliente y cumplen con los requisitos establecidos en cada convocatoria.

Los requisitos para este programa son estos:

- Ser alumno regular.

- Tener un promedio de 8.5.

- Cursar el antepenúltimo periodo de licenciatura, maestría o doctorado.

- Comprobar cada seis meses el nivel académico.

- Acreditar el programa ASUME en el primer año de la beca.

- Llenar la solicitud de beca.

En caso de ser aceptado el estudiante recibirá entre 1,200 hasta 1,500 pesos mensualmente, una laptop o tablet, conexión a internet y cursos. Normalmente, esta convocatoria es publicada en los últimos días de agosto, por lo que es importante mantenerse atento a los medios oficiales de la Fundación.

El proceso de la visa puede disuadir fácilmente a los empleadores de presentar una oferta de trabajo a estudiantes internacionales. (Foto: Getty Images)

Becas de Slim para médicos, estudiantes de la UNAM y alumnos de preparatoria

Entre los programas especializados se encuentran las Becas Carlos Slim para el impulso a la investigación en salud, dirigidas a médicos. Entre sus requisitos están:

- Ser médico residente, en ciertos hospitales definidos por la Fundación.

- Presentar la propuesta de un proyecto de investigación.

Con estos requisitos, los estudiantes podrán acceder a una beca económica de 60,000 pesos entregada en depósitos mensuales de 5,000 pesos durante 12 meses que servirá como apoyo a la investigación.

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Además, está la Beca Carlos Slim para profesionales de la salud que cursan el servicio social y para acceder a estas es necesario ponerse en contacto con la propia fundación. Es importante considerar que este apoyo solo se da a estudiantes inscritos en la Escuela de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Facultad de Psicología o Medicina de UNAM.

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Otro de los programas es la Beca Digital Carso, creada para hijos de trabajadores de Grupo Carso que estudian primaria, secundaria o preparatoria. Este apoyo es con el objetivo de promover la inclusión digital mediante la entrega de una computadora y acceso sin costo al servicio de internet Infinitum. Entre los requisitos están los siguientes:

- Ser alumno regular.
- Ser hijo de trabajador activo en Grupo Carso, con antigüedad establecida por la política de cada empresa.
- Acreditar el promedio aprobatorio del ciclo escolar inmediato anterior.

La fundación también mantiene alianzas con instituciones públicas de educación superior. A través de un esquema de aportación denominado "peso por peso", colabora con la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para financiar becas alimentarias, programas de manutención y becas a estudiantes de excelencia de la Facultad de Música de la UNAM.

clases ipn
EL IPN recorrerá tres semanas el inicio del periodo vacacional de verano, y se respetarán las tres semanas de receso ya establecidas. (Cuartoscuro)

Las becas para estudiar en el extranjero y desarrollar tesis

La oferta educativa de la Fundación Carlos Slim también incluye programas dirigidos a estudiantes que buscan una formación especializada o una experiencia académica internacional.

Uno de ellos es la beca con la Universidad George Washington, enfocada en impulsar la formación de futuros líderes mexicanos. A través de este programa, estudiantes con un desempeño académico destacado pueden cursar una maestría de dos años en esa institución estadounidense, una de las universidades con mayor prestigio en temas de política pública, relaciones internacionales, economía y administración.

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La fundación también impulsa la Beca Cátedra Fernando Solana, una iniciativa que fortalece la relación entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Servicio Exterior Mexicano. Entre los requisitos están:

- Estar inscrito en el séptimo semestre de ciertas carreras o especialidades indicadas por la Fundación.
- Contar con promedio mínimo de 8.0.
- Tener una tesis enfocada con la política exterior y temas relacionados.
- No estar inscrito otra beca.
- Tener disponibilidad de horario para participar en la asesoría y actividades de la Cátedra Fernando Solana.

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Entre sus beneficios está la asesoría de tesis y apoyo económico mensuales durante 12 meses.

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Carlos Slim Helú Universidades UNAM IPN

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