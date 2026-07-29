La beca Telmex no es la única: Carlos Slim tiene un programa completo de becas para estudiantes en México

La beca de Fundación Telmex Telcel

El programa más conocido de la institución está dirigido a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que tienen un buen desempeño académico.

La Beca Fundación Telmex Telcel busca apoyar la permanencia escolar mediante una beca mensual, una computadora, acceso gratuito a internet Infinitum y la posibilidad de participar en actividades de formación organizadas por la fundación, como conferencias, cursos, talleres y encuentros con especialistas de distintos sectores.

El programa está orientado a jóvenes de instituciones públicas y privadas de todo el país que mantienen un historial académico sobresaliente y cumplen con los requisitos establecidos en cada convocatoria.

Los requisitos para este programa son estos:

- Ser alumno regular.

- Tener un promedio de 8.5.

- Cursar el antepenúltimo periodo de licenciatura, maestría o doctorado.

- Comprobar cada seis meses el nivel académico.

- Acreditar el programa ASUME en el primer año de la beca.

- Llenar la solicitud de beca.

En caso de ser aceptado el estudiante recibirá entre 1,200 hasta 1,500 pesos mensualmente, una laptop o tablet, conexión a internet y cursos. Normalmente, esta convocatoria es publicada en los últimos días de agosto, por lo que es importante mantenerse atento a los medios oficiales de la Fundación.

Becas de Slim para médicos, estudiantes de la UNAM y alumnos de preparatoria

Entre los programas especializados se encuentran las Becas Carlos Slim para el impulso a la investigación en salud, dirigidas a médicos. Entre sus requisitos están:

- Ser médico residente, en ciertos hospitales definidos por la Fundación.

- Presentar la propuesta de un proyecto de investigación.

Con estos requisitos, los estudiantes podrán acceder a una beca económica de 60,000 pesos entregada en depósitos mensuales de 5,000 pesos durante 12 meses que servirá como apoyo a la investigación.

Además, está la Beca Carlos Slim para profesionales de la salud que cursan el servicio social y para acceder a estas es necesario ponerse en contacto con la propia fundación. Es importante considerar que este apoyo solo se da a estudiantes inscritos en la Escuela de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Facultad de Psicología o Medicina de UNAM.