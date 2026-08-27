El análisis de Compara Carreras 2026 del IMCO ⁠ señala que Medicina general había ocupado el primer lugar durante los tres años anteriores.

Además, el ingreso real de Matemáticas aumentó cerca de 41% entre 2020 y 2025, por encima del avance de alrededor de 10% del conjunto de profesionistas, de modo que la mejora considera el efecto del cambio de precios y no solo un aumento nominal.

La recuperación no alcanzó a todas las carreras, pues Formación docente en secundaria, Ciencias de la educación y Producción agrícola y ganadera quedaron fuera del crecimiento registrado en la mayoría de las disciplinas.

En el ranking actual, las cinco primeras posiciones corresponden a las siguientes carreras.

En el otro extremo, Diseño curricular y pedagogía registra 15,934 pesos mensuales, por lo que la distancia frente a Matemáticas alcanza 13,953 pesos al mes, aun cuando ambas opciones requieren educación superior

Cuánto gana un egresado de Matemáticas según su empleo

El primer lugar no garantiza que cada egresado reciba casi 30,000 pesos, pues la ficha de Matemáticas del IMCO ⁠ ubica la mediana salarial en 25,901 pesos, el punto que divide a los profesionistas considerados en dos mitades según sus ingresos.

Además, una cuarta parte gana menos de 19,426 pesos mensuales, en tanto que otra cuarta parte supera los 42,736 pesos, así que el promedio reúne experiencias laborales muy distintas.

La condición del empleo también pesa en la comparación, con 33,008 pesos mensuales entre quienes trabajan en la formalidad frente a 18,612 pesos entre quienes están en la informalidad.

Matemáticas registra una tasa de desempleo de 1.3%, pero 22.7% de sus ocupados trabaja en la informalidad, por lo que encabezar los ingresos no elimina la exposición a empleos sin protección laboral.

Por otra parte, 69.6% de sus ocupados se desempeña en actividades relacionadas con lo que estudió, un indicador distinto al salario y relevante ante la distancia entre el título universitario y el trabajo que consiguen los egresados .