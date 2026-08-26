Beca Rita Cetina para primaria

El depósito de 2,500 pesos de la Beca Rita Cetina para alumnos de primero a sexto grado de primaria y que se sugiere se gaste en la compra de uniformes y útiles escolares ya se terminó de depositar el viernes 14 de agosto. Este apoyo es distinto al que reciben los alumnos de secundaria, quienes recibieron su más reciente pago en junio pasado.

Becas del Bienestar para secundaria y preparatoria

El Gobierno federal detalló que las y los estudiantes de secundaria que reciben la Beca Rita Cetina, así como quienes cuentan con la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro no tuvieron un depósito durante julio y agosto, meses que corresponden al periodo vacacional.

En secundaria, la Beca Rita Cetina entrega 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional de este nivel educativo.

La Beca Benito Juárez para estudiantes de educación media superior otorga 1,900 pesos bimestrales por estudiante, por lo que el próximo pago corresponde al bimestre septiembre-octubre.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigida a estudiantes de educación superior, se depositan 5,800 pesos cada dos meses, por lo que el depósito que se realizará en octubre, corresponderá al primer bimestre del ciclo escolar 2026-27.

Se recomienda estar atentos a los canales oficiales para conocer el calendario correspondiente a los pagos.

Beca Leona Vicario en la CDMX

Esta beca la operan el Fideicomiso Bienestar Educativo y el DIF CDMX. La convocatoria sigue abierta hasta el 31 de agosto para las familias que tengan niños o jóvenes en situación de vulnerabilidad, y que deseen obtener alguno de los apoyos mensuales que van de los 382 pesos a los 1,032 pesos.

Para iniciar el trámite se tiene que ingresar al siguiente enlace: https://derechohabientes.sui.dif.cdmx.gob.mx/sui/subsistemas/registros/leona/atencionCON.php?v=CVC

La distribución sería de la siguiente manera:

0 a 2 años: 1,032 pesos

3 a 5 años: 432 pesos

6 a 14 años: 382 pesos

15 a 17 años: 1,032 pesos

