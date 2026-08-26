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Carrera

De la beca Rita Cetina a la Santander: los apoyos para estudiantes en el ciclo escolar 2026-2027

Algunos estudiantes de educación básica que ya son beneficiarios de alguna beca pronto recibirán el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre.
mié 26 agosto 2026 04:04 PM
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Hay diferentes fechas para quienes desean acceder a una beca de instituciones privadas o que provienen del Gobierno federal. También hay fechas para quienes ya son beneficiarios. (Foto: IA / Chat GPT)

Los alumnos de educación básica de escuelas públicas y privadas que forman parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y de instituciones universitarias como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), están próximos a iniciar un nuevo ciclo escolar, a la par de que se abrieron convocatorias para acceder a becas, mientras que se alistan nuevos depósitos de las que otorga el Gobierno federal.

Las fechas y los requisitos para alumnos que deseen obtener el apoyo económico, así como las fechas de los que ya son beneficiarios, y que fueron informadas por las instituciones correspondientes.

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Beca Rita Cetina para primaria

El depósito de 2,500 pesos de la Beca Rita Cetina para alumnos de primero a sexto grado de primaria y que se sugiere se gaste en la compra de uniformes y útiles escolares ya se terminó de depositar el viernes 14 de agosto. Este apoyo es distinto al que reciben los alumnos de secundaria, quienes recibieron su más reciente pago en junio pasado.

Becas del Bienestar para secundaria y preparatoria

El Gobierno federal detalló que las y los estudiantes de secundaria que reciben la Beca Rita Cetina, así como quienes cuentan con la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro no tuvieron un depósito durante julio y agosto, meses que corresponden al periodo vacacional.

En secundaria, la Beca Rita Cetina entrega 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional de este nivel educativo.

La Beca Benito Juárez para estudiantes de educación media superior otorga 1,900 pesos bimestrales por estudiante, por lo que el próximo pago corresponde al bimestre septiembre-octubre.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigida a estudiantes de educación superior, se depositan 5,800 pesos cada dos meses, por lo que el depósito que se realizará en octubre, corresponderá al primer bimestre del ciclo escolar 2026-27.

Se recomienda estar atentos a los canales oficiales para conocer el calendario correspondiente a los pagos.

Beca Leona Vicario en la CDMX

Esta beca la operan el Fideicomiso Bienestar Educativo y el DIF CDMX. La convocatoria sigue abierta hasta el 31 de agosto para las familias que tengan niños o jóvenes en situación de vulnerabilidad, y que deseen obtener alguno de los apoyos mensuales que van de los 382 pesos a los 1,032 pesos.

Para iniciar el trámite se tiene que ingresar al siguiente enlace: https://derechohabientes.sui.dif.cdmx.gob.mx/sui/subsistemas/registros/leona/atencionCON.php?v=CVC

La distribución sería de la siguiente manera:

0 a 2 años: 1,032 pesos

3 a 5 años: 432 pesos

6 a 14 años: 382 pesos

15 a 17 años: 1,032 pesos

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Estímulos en la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece diferentes becas, entre las cuales se encuentra una de estímulos a estudiantes o quienes ya hayan obtenido un posgrado.

El Programa de Estímulo a la Graduación Oportuna de los Programas de Posgrado de la UNAM 2027-1 , tiene abierta su convocatoria del 21 al 30 de septiembre y los resultados se darán a conocer el 12 de octubre.

La asignación del estímulo se otorgará únicamente a las personas que hayan obtenido el grado académico de Maestría o Doctorado entre el 03 de febrero y el 07 de agosto de 2026. El estímulo consiste en un monto de:

26,000 para maestría

33,280 pesos para doctorado.

El estímulo se entregará en una sola exhibición y se otorgará mediante transferencia bancaria electrónica a la cuenta del beneficiario.

Estancias técnicas en Japón

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) tiene abierta la convocatoria para un total de 34 becas para realizar estancias técnicas en Japón, en el marco del “Programa de cooperación para la formación de recursos humanos en la Asociación Estratégica Global entre México – Japón”.

En caso de ser aceptado, las estancias contemplan cursos de inglés y japonés, además del pago de traslados, hospedaje y comida, además de un apoyo económico mensual.

Esta convocatoria está dirigida a personas con conocimiento en áreas técnicas de alta especialización.

La convocatoria sigue abierta hasta el 25 de septiembre de 2026. El periodo de inconsistencias es del 31 de julio al 16 de octubre de 2026.

La publicación de resultados será el 15 de diciembre de 2026.

Becas privadas

La Beca Fundación Telmex Telcel abrió su periodo de solicitud de inscripciones con el objetivo de apoyar la permanencia escolar mediante una beca mensual, una computadora, entre otros beneficios

La convocatoria 2026 establece que se ofertarán 5,000 becas, por lo que se recomienda a los estudiantes interesados a llenar la solicitud a través de la siguiente plataforma que está abierta desde el 24 de agosto y permanecerá hasta el martes 22 de septiembre a través del siguiente enlace: https://www.interactuando.org/ProgramaEducativo/#/convocatoria

Leer más:

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México

Calendario de la Beca Rita Cetina en agosto para estudiantes de primaria

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Beca Santander

La institución financiera Santander está evaluando a quienes realizaron el trámite y acceder al Apoyo a la Manutención que ofrece un pago único de 9,000 pesos para estudiantes de educación superior en México, y que contempla a 300 beneficiarios.

La convocatoria que ya se cerró estuvo dirigida a jóvenes de escuelas públicas y privadas, de 16 años en adelante que actualmente estudian alguno de los siguientes niveles:

  • Educación superior técnica.
  • Licenciatura.
  • Maestría.
  • Doctorado.

El resultado se dará a conocer el miércoles 2 de septiembre y se deben seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión en la cuenta creada en la plataforma Santander Open Academy.

1. Inicia sesión en Santander Open Academy

2. Da clic en el botón superior derecho

3. Selecciona “Mi aprendizaje”

4. Encuentra el programa y verifica tu estado

Además, recibirás un correo electrónico con los resultados desde: notification@e.santanderopenacademy.com

Tanto el Gobierno federal como las instituciones financieras que apoyan a estudiantes de distintos niveles en el país, coinciden en apoyar a alumnos con el objetivo de que la situación financiera no les impida seguir con sus estudios.

Tags

Becas para el Bienestar Benito Juárez Estudiantes

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