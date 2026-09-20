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UNAM abre otra oportunidad para estudiar una licenciatura a distancia; esto debes saber

La UNAM prepara una nueva convocatoria para quienes buscan estudiar una licenciatura con un esquema flexible.
dom 20 septiembre 2026 06:14 PM
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Ciudad Universitaria en los edificios y en donde hay alumnos.
La modalidad a distancia de la UNAM requiere que los estudiantes organicen sus tiempos y cumplan con actividades y evaluaciones mediante plataformas digitales. (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prepara una nueva oportunidad de ingreso para quienes buscan estudiar una licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

La convocatoria que publicará corresponde al concurso de ingreso a las licenciaturas del SUAyED, que contempla las modalidades abierta y a distancia.

En el documento se establecerán las fechas de registro, la aplicación del examen y las distintas etapas que deberán seguir los aspirantes.

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¿Qué licenciaturas se pueden estudiar a distancia en la UNAM?

La oferta de lugares publicada por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) permite conocer desde ahora las carreras que tienen lugares disponibles en la modalidad a distancia.

Entre las opciones se encuentran Derecho, Psicología, Economía, Administración, Contaduría, Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, Administración Pública, Sociología, Relaciones Internacionales y Trabajo Social, entre otras.

¿Cuántos lugares podrían abrirse?

Para el ciclo 2026-2027/1, la UNAM contempló 2,733 lugares para la modalidad a distancia distribuidos entre 17 opciones de licenciatura.

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Psicología concentra la mayor oferta, con 600 lugares, seguida por Derecho con 440; Economía tiene 215, Ciencias de la Comunicación 210, Ciencias Políticas y Administración Pública 185, y Contaduría 185.

La oferta también incluye 180 lugares para Administración, 140 para Trabajo Social, 135 para Sociología y 135 para Diseño y Comunicación Visual. Relaciones Internacionales cuenta con 130 lugares, mientras que Administración de Archivos y Gestión Documental tiene 60 y las licenciaturas de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera tienen 59 lugares cada una.

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La UNAM publicará el 5 de octubre la nueva convocatoria para ingresar a las licenciaturas del SUAyED. (AP)


¿Cuándo sale la convocatoria de la UNAM a distancia?

La UNAM informó que la convocatoria para ingresar a las licenciaturas del SUAyED se publicará el 5 de octubre de 2026 .

El documento corresponderá al ciclo escolar 2026-2027/2 y establecerá las fechas para el registro de aspirantes, la aplicación del examen y las distintas etapas del proceso de ingreso.

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¿Qué implica estudiar una carrera en el SUAyED?

Estudiar una licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia no significa cursar una carrera con el mismo esquema de horarios y asistencia que el sistema escolarizado.

La UNAM señala que este modelo busca ofrecer flexibilidad para que los estudiantes puedan combinar su formación académica con actividades laborales, familiares o personales.

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En la modalidad a distancia, la mayoría de actividades se realiza mediante una plataforma informática, donde los estudiantes tienen acceso a materiales didácticos, actividades de aprendizaje y evaluaciones, además de mantener comunicación con sus profesores.

Por lo que, un estudiante debe organizar sus tiempos, revisar los materiales, cumplir con las actividades establecidas y atender las evaluaciones de cada asignatura.

La propia UNAM recomienda a quienes ingresan a distancia cursar el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI), diseñado para ayudarles a desarrollar habilidades y herramientas necesarias para desenvolverse en este modelo educativo.

En el sistema abierto, los alumnos combinan el trabajo independiente con asesorías programadas en su entidad académica; en el sistema a distancia, la interacción con profesores y el acceso a materiales y actividades se realiza principalmente a través de medios digitales.

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La UNAM señala además que los estudios del SUAyED tienen la misma calidad y validez que los de sus modalidades presenciales. En el caso de las licenciaturas, el título que reciben los egresados de las modalidades abierta y a distancia tiene la misma validez que el correspondiente al sistema escolarizado.

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