UNAM abre otra oportunidad para estudiar una licenciatura a distancia; esto debes saber

¿Qué licenciaturas se pueden estudiar a distancia en la UNAM?

La oferta de lugares publicada por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) permite conocer desde ahora las carreras que tienen lugares disponibles en la modalidad a distancia.

Entre las opciones se encuentran Derecho, Psicología, Economía, Administración, Contaduría, Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, Administración Pública, Sociología, Relaciones Internacionales y Trabajo Social, entre otras.

¿Cuántos lugares podrían abrirse?

Para el ciclo 2026-2027/1, la UNAM contempló 2,733 lugares para la modalidad a distancia distribuidos entre 17 opciones de licenciatura.



Psicología concentra la mayor oferta, con 600 lugares, seguida por Derecho con 440; Economía tiene 215, Ciencias de la Comunicación 210, Ciencias Políticas y Administración Pública 185, y Contaduría 185.

La oferta también incluye 180 lugares para Administración, 140 para Trabajo Social, 135 para Sociología y 135 para Diseño y Comunicación Visual. Relaciones Internacionales cuenta con 130 lugares, mientras que Administración de Archivos y Gestión Documental tiene 60 y las licenciaturas de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera tienen 59 lugares cada una.

La UNAM publicará el 5 de octubre la nueva convocatoria para ingresar a las licenciaturas del SUAyED. (AP)





¿Cuándo sale la convocatoria de la UNAM a distancia?

La UNAM informó que la convocatoria para ingresar a las licenciaturas del SUAyED se publicará el 5 de octubre de 2026 .

El documento corresponderá al ciclo escolar 2026-2027/2 y establecerá las fechas para el registro de aspirantes, la aplicación del examen y las distintas etapas del proceso de ingreso.