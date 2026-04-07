Nuevas carreras de la UNAM

El Consejo Universitario (CU), máximo órgano de gobierno de la UNAM, aprobó en marzo pasado, la creación de la licenciatura en Química Cosmética Industrial para formar profesionistas que realicen el diseño, formulación, evaluación y gestión de productos cosméticos innovadores, seguros, sostenibles y de calidad.

La nueva carrera , que se convertirá en la número 134, se impartirá en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, con una proyección de 20 alumnos para su primera generación del sistema escolarizado presencial. Tendrá una duración de nueve semestres, con un total de 57 asignaturas y 380 créditos.

La decisión es estratégica. México es el segundo país latinoamericano con más peso en el sector de la cosmética y perfumería, y el quinto productor mundial, detrás de Estados Unidos, China, Brasil y Alemania.

En el país, el valor de mercado alcanzó 17.2 millones de dólares en 2023, aportando 0.7% del producto interno bruto manufacturero, de acuerdo con la UNAM.

Como este caso, la UNAM ha creado varias carreras para incrementar su oferta académica en las cuatro áreas del conocimiento. Entre 2014 y 2020, se crearon las siguientes licenciaturas:

Área 1. De las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías

Ciencia de datos

Ciencia de materiales sustentables

Física biomédica

Ingeniería en sistemas biométricos

Ingeniería ambiental

Ingeniería aeroespacial

Matemáticas aplicadas

Tecnologías para la información en ciencias

Área 2. De las Ciencias biológicas, químicas y de la salud

Ciencias agroforestales

Ciencias agrogenómicas

Ciencia forense

Ecología

Neurociencias

Área 3. De las ciencias sociales

Antropología

Desarrollo comunitario para el envejecimiento

Desarrollo territorial

Estudios sociales y gestión local

Geografía aplicada

Negocios internacionales

Área 4. De las Humanidades y de las artes

Administración de archivos y gestión documental

Arte y diseño

Cinematografía

Lingüística aplicada

Música y tecnología artística

Teatro y actuación

Traducción