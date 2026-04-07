Nuevas carreras de la UNAM
El Consejo Universitario (CU), máximo órgano de gobierno de la UNAM, aprobó en marzo pasado, la creación de la licenciatura en Química Cosmética Industrial para formar profesionistas que realicen el diseño, formulación, evaluación y gestión de productos cosméticos innovadores, seguros, sostenibles y de calidad.
La nueva carrera , que se convertirá en la número 134, se impartirá en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, con una proyección de 20 alumnos para su primera generación del sistema escolarizado presencial. Tendrá una duración de nueve semestres, con un total de 57 asignaturas y 380 créditos.
La decisión es estratégica. México es el segundo país latinoamericano con más peso en el sector de la cosmética y perfumería, y el quinto productor mundial, detrás de Estados Unidos, China, Brasil y Alemania.
En el país, el valor de mercado alcanzó 17.2 millones de dólares en 2023, aportando 0.7% del producto interno bruto manufacturero, de acuerdo con la UNAM.
Como este caso, la UNAM ha creado varias carreras para incrementar su oferta académica en las cuatro áreas del conocimiento. Entre 2014 y 2020, se crearon las siguientes licenciaturas:
Área 1. De las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías
Ciencia de datos
Ciencia de materiales sustentables
Física biomédica
Ingeniería en sistemas biométricos
Ingeniería ambiental
Ingeniería aeroespacial
Matemáticas aplicadas
Tecnologías para la información en ciencias
Área 2. De las Ciencias biológicas, químicas y de la salud
Ciencias agroforestales
Ciencias agrogenómicas
Ciencia forense
Ecología
Neurociencias
Área 3. De las ciencias sociales
Antropología
Desarrollo comunitario para el envejecimiento
Desarrollo territorial
Estudios sociales y gestión local
Geografía aplicada
Negocios internacionales
Área 4. De las Humanidades y de las artes
Administración de archivos y gestión documental
Arte y diseño
Cinematografía
Lingüística aplicada
Música y tecnología artística
Teatro y actuación
Traducción