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Carrera

La UNAM crece y tendrá 134 carreras en México, algunas de sus licenciaturas tienen pocos aspirantes

La máxima casa de estudios es la universidad con mayor oferta educativa en México, con más de 130 carreras diferentes. Sin embargo, la demanda perdura en las licenciaturas tradicionales.
mar 07 abril 2026 01:10 PM
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Con la incorporación de la Licenciatura en Química Cosmética Industrial, la UNAM sumaría 134 carreras en su oferta educativa. (Foto: @Comunidad_UNAM / 𝕏)

Pocas instituciones en el país tienen una presencia tan amplia como la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), la cual cuenta con 133 licenciaturas e ingenierías en sus diferentes planteles, y actualmente prepara el lanzamiento de la 134.

Aunque las carreras como Derecho, Administración o Medicina destacan entre la demanda, otros programas de estudios de reciente creación ofrecen un campo profesional y laboral diferente, principalmente aquellas relacionadas a la tecnología y sustentabilidad.

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Nuevas carreras de la UNAM

El Consejo Universitario (CU), máximo órgano de gobierno de la UNAM, aprobó en marzo pasado, la creación de la licenciatura en Química Cosmética Industrial para formar profesionistas que realicen el diseño, formulación, evaluación y gestión de productos cosméticos innovadores, seguros, sostenibles y de calidad.

La nueva carrera , que se convertirá en la número 134, se impartirá en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, con una proyección de 20 alumnos para su primera generación del sistema escolarizado presencial. Tendrá una duración de nueve semestres, con un total de 57 asignaturas y 380 créditos.

La decisión es estratégica. México es el segundo país latinoamericano con más peso en el sector de la cosmética y perfumería, y el quinto productor mundial, detrás de Estados Unidos, China, Brasil y Alemania.

En el país, el valor de mercado alcanzó 17.2 millones de dólares en 2023, aportando 0.7% del producto interno bruto manufacturero, de acuerdo con la UNAM.

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Como este caso, la UNAM ha creado varias carreras para incrementar su oferta académica en las cuatro áreas del conocimiento. Entre 2014 y 2020, se crearon las siguientes licenciaturas:

Área 1. De las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías

Ciencia de datos
Ciencia de materiales sustentables
Física biomédica
Ingeniería en sistemas biométricos
Ingeniería ambiental
Ingeniería aeroespacial
Matemáticas aplicadas
Tecnologías para la información en ciencias

Área 2. De las Ciencias biológicas, químicas y de la salud

Ciencias agroforestales
Ciencias agrogenómicas
Ciencia forense
Ecología
Neurociencias

Área 3. De las ciencias sociales
Antropología
Desarrollo comunitario para el envejecimiento
Desarrollo territorial
Estudios sociales y gestión local
Geografía aplicada
Negocios internacionales

Área 4. De las Humanidades y de las artes
Administración de archivos y gestión documental
Arte y diseño
Cinematografía
Lingüística aplicada
Música y tecnología artística
Teatro y actuación
Traducción

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También ha ampliado la presencia de carreras en otras de las sedes en el interior de la República. De acuerdo con el folleto sobre el Pase Reglamentado 2026-2027 de la UNAM, así quedaron las incorporaciones:

Ingeniería en Computación en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Juriquilla (Querétaro) y en la ENES Mérida (Yucatán).

Biología en la ENES Mérida (Yucatán)

Psicología en la ENES Juriquilla (Querétaro)

Administración en la ENES Morelia (Michoacán)

Comunicación en la ENES León (Guanajuato)

Derecho en la ENES Morelia (Michoacán)

Relaciones internacionales en la ENES León (Guanajuato)

La UNAM inauguró la ENES Oaxaca en agosto de 2025, donde impartirá las licenciaturas en Administración, Contaduría, Informática, Negocios Internacionales e Historia en modalidad escolarizada, al igual que Psicología en modalidad a distancia.

Carreras con poca demanda

No todas las carreras de la UNAM son de alta demanda . Hay programas que solo logran sumar el aforo de un salón de clases.

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En 2025, la carrera de Ciencia de Materiales Sustentables, impartida en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia, Michoacán, obtuvo una demanda de 37 personas de 44 lugares disponibles.

De manera similar, Ciencias Ambientales, en la ENES Morelia y en Mérida, tuvieron una demanda de 48 y 49 personas. La oferta de lugares es de 50 y 40 estudiantes, respectivamente.

Ciencias de la Tierra, en la ENES Mérida tuvo 28 estudiantes en 2025, para una oferta de 29 lugares.

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Derecho, Medicina y Administración dominan la demanda

A pesar de la gran oferta de la UNAM, los aspirantes siguen buscando un espacio entre las carreras tradicionales como Derecho, Medicina y Administración, una tendencia que perdúa a nivel nacional. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), el 46% de la matrícula universitaria se concentra en diez carreras tradicionales, como Derecho, Administración o Contabilidad, las cuales están menos vinculadas a sectores estratégicos y saturan el mercado.

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