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Carrera

La Embajada de EU busca creativos en México y ofrece un sueldo de más de 300,000 pesos al año

Las personas interesadas deben presentar su solicitud y pasar una serie de evaluaciones que hace esta representación de EU en México.
mar 22 septiembre 2026 12:53 PM
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Un hombre con barba y lentes sentado frente a una mesa viendo una libreta, en primer plano una cámara de video.jpg
La Embajada de Estados Unidos ofrece un contrato indefinido sujeto a la superación del período de prueba. (Foto: iStock)

La Embajada de Estados Unidos tiene una vacante dirigida a perfiles relacionados con la creación de contenido, producción visual, publicidad y otras áreas de comunicación y tecnología. Para ocupar el puesto se requiere contar con estudios universitarios, dominio fluido del inglés y cumplir con otros requisitos establecidos por la representación diplomática.

Las personas interesadas deberán seguir el proceso de postulación y presentar las evaluaciones correspondientes. El puesto ofrece un sueldo de 308,334 pesos al año, además de las condiciones laborales contempladas para la vacante.

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La vacante disponible se llama Strategic Content Coordinator Assistant, o lo que es lo mismo, Asistente Coordinador de Contenido Estratégico, que es un puesto enfocado en la creación, planificación y gestión de contenidos digitales para alinearlos con los objetivos de comunicación de una organización.

El lugar de trabajo es la Ciudad de México con jornada completa y un horario de 40 horas semanales.

Entre los principales requisitos de esta oferta laboral se encuentran los siguientes:

Se requieren dos años de estudios universitarios (50% de los créditos académicos) o un certificado universitario en diseño, publicidad, comunicación de masas/periodismo o un campo relacionado.

Además, al menos cinco años de experiencia progresivamente responsable en el diseño, creación y empaquetado de contenido visual y multimedia para marketing digital, publicidad o comunicaciones masivas, incluyendo amplia experiencia como usuario avanzado de aplicaciones de software estándar de la industria para computadoras de escritorio y dispositivos móviles, internet y tecnologías de comunicación relacionadas, e integración de contenido visual en sistemas de gestión de contenido web.

Ante ello, los candidatos considerados para este puesto deben presentar un portafolio de trabajos originales que demuestren su competencia en diseño visual y multimedia.

Finalmente, se requiere dominio fluido del inglés y del español.

Todos los candidatos seleccionados deberán obtener y mantener un certificado de seguridad. Asimismo, todos los candidatos seleccionados estarán sujetos a una investigación de antecedentes y podrían someterse a un examen médico previo al empleo.

El candidato seleccionado deberá poder comenzar a trabajar en un plazo razonable (cuatro semanas) tras recibir la autorización de la agencia y/o las autorizaciones/certificaciones correspondientes; de lo contrario, su candidatura podría ser desestimada.

Y es posible que se le pida al postulante que complete una prueba de idioma o de habilidades previa al empleo.

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Pruebas de inglés que solicitan

TOEFL

TOEIC Comprensión auditiva y lectora: Fluidez: 855 | Buen conocimiento práctico: 655 *

TOEFL ITP: Fluidez: 600 | Buen conocimiento práctico: 520

TOEFL iBT: Fluidez: 90 | Buen conocimiento práctico: 68

IELTS: Fluidez: 7.0 | Buen conocimiento práctico: 6.0

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL): Fluidez: C1 | Buen nivel de conocimientos prácticos: B2

Duolingo: Fluidez: 110 | Buen conocimiento práctico: 90

Centro Nacional de Capacitación en Asuntos Exteriores (NFATC): Fluidez: 3+ | Buen conocimiento práctico: 2

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Descansos en días festivos

La Embajada de eEU destaca entro los beneficios de esta oferta laboral que hay aproximadamente 20 días festivos al año que se basan en festividades tanto en EU como en México.

Seguro médico y de vida privado.

Gimnasio en las instalaciones.

Afiliación a IMSS, Afore e Infonavit.

Capacitaciones, entre otros.

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Para mayor información, los postulantes pueden contactarse con Carmen Jiménez al siguiente teléfono:

55 2579 2000

correo: jimenezc@state.gov

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Ley Federal del Trabajo Embajada de Estados Unidos

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