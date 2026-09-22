La Embajada de EU busca creativos en México y ofrece un sueldo de más de 300,000 pesos al año

La vacante disponible se llama Strategic Content Coordinator Assistant, o lo que es lo mismo, Asistente Coordinador de Contenido Estratégico, que es un puesto enfocado en la creación, planificación y gestión de contenidos digitales para alinearlos con los objetivos de comunicación de una organización.

El lugar de trabajo es la Ciudad de México con jornada completa y un horario de 40 horas semanales.

Entre los principales requisitos de esta oferta laboral se encuentran los siguientes:

Se requieren dos años de estudios universitarios (50% de los créditos académicos) o un certificado universitario en diseño, publicidad, comunicación de masas/periodismo o un campo relacionado.

Además, al menos cinco años de experiencia progresivamente responsable en el diseño, creación y empaquetado de contenido visual y multimedia para marketing digital, publicidad o comunicaciones masivas, incluyendo amplia experiencia como usuario avanzado de aplicaciones de software estándar de la industria para computadoras de escritorio y dispositivos móviles, internet y tecnologías de comunicación relacionadas, e integración de contenido visual en sistemas de gestión de contenido web.

Ante ello, los candidatos considerados para este puesto deben presentar un portafolio de trabajos originales que demuestren su competencia en diseño visual y multimedia.

Finalmente, se requiere dominio fluido del inglés y del español.

Todos los candidatos seleccionados deberán obtener y mantener un certificado de seguridad. Asimismo, todos los candidatos seleccionados estarán sujetos a una investigación de antecedentes y podrían someterse a un examen médico previo al empleo.

El candidato seleccionado deberá poder comenzar a trabajar en un plazo razonable (cuatro semanas) tras recibir la autorización de la agencia y/o las autorizaciones/certificaciones correspondientes; de lo contrario, su candidatura podría ser desestimada.

Y es posible que se le pida al postulante que complete una prueba de idioma o de habilidades previa al empleo.