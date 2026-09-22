Esta es la tercera prórroga que se pública, la segunda vence el próximo miércoles 30 de septiembre , por lo que, quienes introduzcan mercancías a territorio nacional podrán optar por transmitir el formato E15 "Información de contratos asociados a la Manifestación de Valor" contenidos en el anexo 1, hasta el 31 de diciembre de 2026. Este formato deberá contener los datos generales de los contratos, manifestando bajo protesta de decir verdad que los datos señalados son veraces y que corresponden a los contratos relacionados con la transacción, detalló Hacienda.

La demora de la obligación se otorgó "para dar tiempo a todas las industrias para que se terminen de preparar para tener toda la información y documentos mediante los cuales los importadores podrán dar cuenta del correcto valor de la mercancías en aduanas", explicó Héctor Alonso Romero Gutiérrez, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para discutir y analizar la reforma a la Ley Aduanera para 2027.

De acuerdo con el SAT, dicho mecanismo permite integrar la información relacionada con el valor en aduana de la mercancía que se introduce a territorio nacional, para su presentación a través de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior Mexicana (VUTCE).



Romero Gutiérrez destacó que la obligación de la Manifestación de Valor Electrónica, se complementa con la propuesta de reforma a la Ley Aduanera, pues esta otorga una mayor responsabilidad de la autoridad para comprobar el valor de las mercancías de manera correcta.

"Cada actuación de la autoridad aduanera tendrá que estar estrictamente sustentada en información, documentación y en la correcta aplicación de las disposiciones correspondientes, bajo el más alto rigor técnico y pleno apego a la ley", expuso el titular de la ANAM.