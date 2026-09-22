La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó una nueva prórroga para el cumplimiento de la Manifestación de Valor Electrónica, la cual será obligatoria para quienes participan en el comercio exterior, a partir del primero de enero de 2027, de acuerdo con la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026, anexos 1, 2 y 22, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Nueva prórroga para la Manifestación de Valor Electrónica, será obligatoria en 2027
Esta es la tercera prórroga que se pública, la segunda vence el próximo miércoles 30 de septiembre , por lo que, quienes introduzcan mercancías a territorio nacional podrán optar por transmitir el formato E15 "Información de contratos asociados a la Manifestación de Valor" contenidos en el anexo 1, hasta el 31 de diciembre de 2026. Este formato deberá contener los datos generales de los contratos, manifestando bajo protesta de decir verdad que los datos señalados son veraces y que corresponden a los contratos relacionados con la transacción, detalló Hacienda.
La demora de la obligación se otorgó "para dar tiempo a todas las industrias para que se terminen de preparar para tener toda la información y documentos mediante los cuales los importadores podrán dar cuenta del correcto valor de la mercancías en aduanas", explicó Héctor Alonso Romero Gutiérrez, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para discutir y analizar la reforma a la Ley Aduanera para 2027.
De acuerdo con el SAT, dicho mecanismo permite integrar la información relacionada con el valor en aduana de la mercancía que se introduce a territorio nacional, para su presentación a través de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior Mexicana (VUTCE).
Romero Gutiérrez destacó que la obligación de la Manifestación de Valor Electrónica, se complementa con la propuesta de reforma a la Ley Aduanera, pues esta otorga una mayor responsabilidad de la autoridad para comprobar el valor de las mercancías de manera correcta.
"Cada actuación de la autoridad aduanera tendrá que estar estrictamente sustentada en información, documentación y en la correcta aplicación de las disposiciones correspondientes, bajo el más alto rigor técnico y pleno apego a la ley", expuso el titular de la ANAM.
Reforma a Ley Aduanera incrementará la recaudación de impuestos
Asimismo, la reforma, presentada al Congreso por el Ejecutivo , el pasado 8 de septiembre busca fortalecer la recaudación de impuestos y la fiscalización de contribuyentes, a través de medidas para el combate a la evasión y la subvaluación en las aduanas del país.
"Combatir la subvaluación también significa procurar que quienes producen, invierten y generan empleos cumpliendo con la ley, puedan participar en condiciones equitativas. Este vínculo entre ingresos públicos, producción y bienestar forma parte del proyecto que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y es la responsabilidad que pretende esta iniciativa", dijo el titular de la ANAM.
Destacó beneficios económicos y para la protección de la industria nacional, pues la reforma busca asegurar condiciones equitativas y de competencia justa para todos los participantes de la economía, evitando que quienes cumplen queden en desventaja frente a quienes realizan declaraciones del valor de mercancías incorrectas.
La propuesta busca eliminar la limitación actual que impide realizar embargos precautorios cuando la subvaluación sea menor al 50%, lo que evitará que entren al país mercancías subvaluadas. Esto puede ayudar a evitar que empresas pierdan empleos, disminuyan su actividad económica y cierren plantas, explicó el funcionario de la ANAM.
"Este sería uno de los cambios con mayor impacto operativo. En consecuencia, una discrepancia de valor podría generar afectaciones relevantes en la operación, incluyendo la inmovilización de mercancías, menor disponibilidad de inventarios, costos de almacenaje, demoras e interrupciones en la cadena de suministro", refiere un análisis de la firma EY México.
Además, se introduce un parámetro del 20% para establecer reglas claras sobre cómo y con qué medios de pago se puede sustituir un embargo por una garantía. Esto garantiza que, si al final del procedimiento se confirma la subvaluación, el Estado pueda ejercer la garantía de manera mucho más eficaz.
Romero Gutiérrez detalló que industrias como la confección, calzado, aluminio, electrónica, y fabricantes de vehículos pequeños, mochilas, y útiles escolares, son de los que se ven mayormente afectados por la subvaluación de mercancías, la cual radica en declarar mercancía de importación a menores precios de referencia del mercado al que se introduce.