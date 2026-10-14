¿Terminaste la carrera hace años y no te titulaste? La UNAM te da otra oportunidad para hacerlo desde casa

La convocatoria está dirigida a egresadas y egresados de los sistemas escolarizado y Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) que tengan al menos cinco años de haber concluido sus estudios, contados desde la publicación de la convocatoria.

¿Cómo funciona el programa de titulación de la UNAM?

El programa está integrado por seis cursos de 40 horas cada uno, que deberán acreditarse de manera consecutiva. Cada curso dura aproximadamente un mes y es necesario aprobarlo para avanzar al siguiente.

Las clases se impartirán en línea a través del Campus Virtual de la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad.

Los cursos contemplados son:

Política Internacional.

Género y Derechos Humanos.

Políticas Públicas.

Sostenibilidad.

Comunicación y Redes Sociales.

Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

Semanalmente, los interesados, deberán realizar 10 horas por semana, y en cada curso se evaluará mediante ejercicios de aprendizaje y una evaluación final. Para aprobar, se requiere una calificación mínima de 8 en cada uno.

La calificación final del programa será el promedio de las obtenidas en los seis cursos. De acuerdo con la convocatoria, al acreditar el programa se podrá obtener el título de licenciatura.

El programa de la FCPyS ofrece una alternativa en línea para egresados que aún no han obtenido su título profesional. (ChepeNicoli/Getty Images)





¿En qué carreras aplica?

El programa aplicará para cuatro licenciaturas, tanto del sistema escolarizado como del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED):

Administración Pública

Ciencia Política

Ciencias de la Comunicación

Relaciones Internacionales



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¿Cuáles son los requisitos para titularse por esta opción?

Además de haber egresado de alguna de las cuatro licenciaturas contempladas y contar con al menos cinco años de egreso, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: