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¿Terminaste la carrera hace años y no te titulaste? La UNAM te da otra oportunidad para hacerlo desde casa

La UNAM abrió una opción de titulación que combina cursos en línea y contenidos actuales, como inteligencia artificial y ciberseguridad. El programa iniciará en 2027.
mié 14 octubre 2026 07:21 PM
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Biblioteca central, frente a ella dos egresados reciben su titulo.
El registro para el Programa Conmemorativo de Titulación estará abierto del 14 de octubre de 2026 al 20 de enero de 2027. (Expansión/Meta AI)

Si egresaste de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hace cinco años o más y todavía no tienes tu título, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) abrió una alternativa para completar este trámite.

El Programa Conmemorativo de Titulación contempla seis cursos en línea, con una duración total de 240 horas, que se impartirán del 1 de febrero al 16 de agosto de 2027 y un costo de 20,000 pesos, sin embargo el cupo es limitado.

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La convocatoria está dirigida a egresadas y egresados de los sistemas escolarizado y Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) que tengan al menos cinco años de haber concluido sus estudios, contados desde la publicación de la convocatoria.

¿Cómo funciona el programa de titulación de la UNAM?

El programa está integrado por seis cursos de 40 horas cada uno, que deberán acreditarse de manera consecutiva. Cada curso dura aproximadamente un mes y es necesario aprobarlo para avanzar al siguiente.

Las clases se impartirán en línea a través del Campus Virtual de la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad.

Los cursos contemplados son:

Política Internacional.

Género y Derechos Humanos.

Políticas Públicas.

Sostenibilidad.

Comunicación y Redes Sociales.

Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

Semanalmente, los interesados, deberán realizar 10 horas por semana, y en cada curso se evaluará mediante ejercicios de aprendizaje y una evaluación final. Para aprobar, se requiere una calificación mínima de 8 en cada uno.

La calificación final del programa será el promedio de las obtenidas en los seis cursos. De acuerdo con la convocatoria, al acreditar el programa se podrá obtener el título de licenciatura.

unam
El programa de la FCPyS ofrece una alternativa en línea para egresados que aún no han obtenido su título profesional. (ChepeNicoli/Getty Images)


¿En qué carreras aplica?

El programa aplicará para cuatro licenciaturas, tanto del sistema escolarizado como del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED):

Administración Pública

Ciencia Política

Ciencias de la Comunicación

Relaciones Internacionales

¿Cuáles son los requisitos para titularse por esta opción?

Además de haber egresado de alguna de las cuatro licenciaturas contempladas y contar con al menos cinco años de egreso, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Créditos completos: contar con el 100% de los créditos de la licenciatura. El historial académico debe descargarse de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).
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  • Idioma: tener acreditado el idioma o los idiomas que establece el plan de estudios de la licenciatura, o estar en posibilidad de acreditarlos durante el programa.
  • Servicio social: contar con la liberación del servicio social mediante un documento vigente o cumplir con los supuestos de exención previstos en el reglamento universitario.
  • Requisitos administrativos: cumplir con las demás condiciones académicas y administrativas aplicables al proceso de titulación.

Quienes no hayan acreditado la comprensión de textos en inglés o francés podrán realizar el curso correspondiente a través de la Coordinación del Programa de Idiomas hasta junio de 2027.

Joven con su título en mano frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria de la UNAM.
Carrera

Sin examen ni tesis, la UNAM abre la opción de una titulación conmemorativa

Para el requisito de posesión del idioma, la convocatoria señala que deberán cursarse 440 horas, de conformidad con el reglamento de la ENALLT.

¿Cuánto cuesta el programa de titulación de la UNAM?

La aportación para participar es de 20,000 pesos, el pago podrá realizarse a partir del 30 de octubre, una vez que la Facultad haya revisado y validado la documentación de la persona interesada.

De acuerdo a lo publicado, existen tres formas de realizar el pago:

  1. En una sola exhibición de 20,000 pesos que se debe realizar, como fecha límite, el 15 de enero de 2027.
  2. En dos exhibiciones de 10,000 pesos, las cuales tendrán fechas límites el 15 de enero y 15 de marzo de 2027, respectivamente.
  3. En tres exhibiciones de 10,000 pesos y dos de 5,000 pesos. Con fechas límites el 15 de enero, 15 de marzo y 15 de mayo del 2027, respectivamente.

¿Cómo registrarse al programa de titulación?

Las personas interesadas podrán llenar el formulario desde el 14 de octubre y hasta el 20 de enero, fecha límite para completar el registro y regularizar los requisitos pendientes.

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El trámite se realiza en línea, mediante el formulario oficial del Programa Conmemorativo de Titulación. Para completar la solicitud , deberán proporcionar sus datos personales y académicos, además de adjuntar en PDF:

  • Historial académico de la DGAE que acredite el 100% de los créditos.
  • Constancia de acreditación del idioma o los idiomas correspondientes, o indicar en el formulario si se acreditarán durante el programa.
  • Documento vigente de liberación o exención del servicio social.

Después de enviar la solicitud, la Facultad informará por correo electrónico, en un plazo de ocho días hábiles, si el registro es válido o si hay requisitos pendientes. Estos deberán regularizarse antes del 20 de enero de 2027.

Una vez validada la documentación, el aspirante recibirá una referencia bancaria para realizar la aportación. Después de enviar el comprobante de pago a titulacion.aniversario@politicas.unam.mx y confirmar la transacción, recibirá su folio y los datos de acceso al Campus Virtual.

Para dudas sobre el registro, la Facultad habilitó el correo titulacion.aniversario@politicas.unam.mx, con el asunto “Programa Conmemorativo de Titulación – 75 Aniversario FCPyS”.

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