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Carrera

Sin examen ni tesis, la UNAM abre la opción de una titulación conmemorativa

La FES Aragón dará continuidad a su Programa de Titulación Conmemorativa con una segunda generación para egresados que concluyeron sus créditos hace más de 10 años.
lun 14 septiembre 2026 06:32 PM
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Joven con su título en mano frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria de la UNAM.
El Programa de Titulación Conmemorativa fue creado por la FES Aragón con motivo de su 50 aniversario. (Expansión/Meta AI)

Terminar una licenciatura no siempre significa obtener de inmediato el título, para algunos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una iniciativa de la FES Aragón abrió una alternativa para retomar ese trámite años después.

Se trata del Programa de Titulación Conmemorativa (PTC), una iniciativa creada por la Facultad de Estudios Superiores Aragón con motivo de sus aniversarios y dirigida a personas que concluyeron sus estudios profesionales hace más de una década.

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El programa busca facilitar la obtención del título a egresados que ya habían cubierto 100% de los créditos de su carrera, pero que todavía no habían concluido su proceso de titulación.

¿Qué es la titulación conmemorativa de la UNAM?

El Programa de Titulación Conmemorativa fue impulsado en 2025 por la directora de la FES Aragón, Araceli Romo Cabrera, como parte de las actividades por el 50 aniversario de la Facultad.

UNAM
El programa no elimina automáticamente requisitos pendientes como servicio social, idioma o cursos establecidos en el plan de estudios. (UNAM_MX/Twitter)


La propuesta tiene como objetivo recuperar el vínculo con personas egresadas que terminaron sus estudios años atrás y que aún tenían pendiente obtener su título profesional.

¿Quién se puede titular con esta nueva modalidad?

De acuerdo con la UNAM, la convocatoria está dirigida a quienes concluyeron con el 100% de los créditos sus estudios profesionales hace más de 10 años.

Esto la diferencia de las opciones de titulación que normalmente utilizan los estudiantes al terminar la carrera. La FES Aragón creó este programa específicamente para atender a una comunidad de egresados con una trayectoria académica ya concluida, pero con la titulación pendiente.

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¿Cuántas personas pueden titularse con este programa?

Más de 5,000 personas manifestaron interés en participar en el programa y 1,110 egresadas y egresados de las 14 licenciaturas que se imparten en la Facultad se incorporaron a la primera generación.

El 26 de junio, la FES Aragón realizó la primera ceremonia de toma de protesta y entrega de títulos correspondiente al programa. En esta ocasión se entregaron los primeros 181 títulos de licenciatura.

¿Habrá otra oportunidad para titularse con este programa?

Debido a la respuesta obtenida en la primera generación, la FES Aragón informó que el programa tendría continuidad con una segunda generación.

Esto abre una nueva oportunidad para los egresados que cumplan con las condiciones establecidas por la Facultad y que todavía tengan pendiente obtener su título.

¿Cómo pueden registrarse?

Los egresados interesados deben enviar un correo a trayectoria50@aragon.unam.mx con su nombre completo, número de cuenta y un mensaje en el que expresen su intención de participar en el Programa de Titulación Conmemorativa.

También deben autorizar a la Facultad para consultar su información académica y verificar que cumplen con las condiciones del programa. Después, la FES Aragón revisará la situación de cada persona y se pondrá en contacto con quienes cumplan los requisitos.

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Además, hay que considerar que la titulación conmemorativa no significa que se eliminen automáticamente todos los requisitos pendientes.

La directora de la FES Aragón explicó que los participantes deben cumplir con requisitos que correspondan a su plan de estudios, como servicio social, idioma, cursos y otros trámites académicos que hayan quedado pendientes.

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UNAM Universidades

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