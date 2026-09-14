Sin examen ni tesis, la UNAM abre la opción de una titulación conmemorativa

¿Cuántas personas pueden titularse con este programa?
Más de 5,000 personas manifestaron interés en participar en el programa y 1,110 egresadas y egresados de las 14 licenciaturas que se imparten en la Facultad se incorporaron a la primera generación.
El 26 de junio, la FES Aragón realizó la primera ceremonia de toma de protesta y entrega de títulos correspondiente al programa. En esta ocasión se entregaron los primeros 181 títulos de licenciatura.
¿Habrá otra oportunidad para titularse con este programa?
Debido a la respuesta obtenida en la primera generación, la FES Aragón informó que el programa tendría continuidad con una segunda generación.
Esto abre una nueva oportunidad para los egresados que cumplan con las condiciones establecidas por la Facultad y que todavía tengan pendiente obtener su título.
¿Cómo pueden registrarse?
Los egresados interesados deben enviar un correo a trayectoria50@aragon.unam.mx con su nombre completo, número de cuenta y un mensaje en el que expresen su intención de participar en el Programa de Titulación Conmemorativa.
También deben autorizar a la Facultad para consultar su información académica y verificar que cumplen con las condiciones del programa. Después, la FES Aragón revisará la situación de cada persona y se pondrá en contacto con quienes cumplan los requisitos.