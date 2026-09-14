Sin examen ni tesis, la UNAM abre la opción de una titulación conmemorativa

El programa busca facilitar la obtención del título a egresados que ya habían cubierto 100% de los créditos de su carrera, pero que todavía no habían concluido su proceso de titulación.

¿Qué es la titulación conmemorativa de la UNAM?

El Programa de Titulación Conmemorativa fue impulsado en 2025 por la directora de la FES Aragón, Araceli Romo Cabrera, como parte de las actividades por el 50 aniversario de la Facultad.

El programa no elimina automáticamente requisitos pendientes como servicio social, idioma o cursos establecidos en el plan de estudios. (UNAM_MX/Twitter)



La propuesta tiene como objetivo recuperar el vínculo con personas egresadas que terminaron sus estudios años atrás y que aún tenían pendiente obtener su título profesional.

¿Quién se puede titular con esta nueva modalidad?

De acuerdo con la UNAM, la convocatoria está dirigida a quienes concluyeron con el 100% de los créditos sus estudios profesionales hace más de 10 años.

Esto la diferencia de las opciones de titulación que normalmente utilizan los estudiantes al terminar la carrera. La FES Aragón creó este programa específicamente para atender a una comunidad de egresados con una trayectoria académica ya concluida, pero con la titulación pendiente.