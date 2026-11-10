Los 12 estados donde dan los mejores sueldos con menos horas de trabajo; CDMX queda fuera del ranking

Aunque las condiciones laborales cambian de un estado a otro, el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 , realizado por el IMCO los dos indicadores permiten identificar dónde existen condiciones laborales relativamente más favorables, pues muestra que tener mejores ingresos no necesariamente implica pasar más tiempo en el trabajo.

El IMCO utiliza la mediana estatal como punto de referencia para identificar a los estados que se encuentran por encima o por debajo de ella en cada indicador.

Los 12 estados donde coinciden mejores ingresos y jornadas menos prolongadas

La lista incluye entidades de distintas regiones del país:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Sonora

Tamaulipas

Colima

Jalisco

Nayarit

Querétaro

Sinaloa

Para quienes buscan trabajo en otras partes del país, este resultado puede funcionar como una referencia inicial para comparar las condiciones entre estados.

Sin embargo, también es necesario considerar que el índice presenta indicadores generales y no garantiza que una persona encuentre las mismas condiciones en todas las empresas, sectores o puestos de trabajo de una entidad.

💼 ¿En qué estados de México se combinan mayores ingresos laborales con menos jornadas de trabajo prolongadas? 📊 En 12 de las 32 entidades, el ingreso promedio de los trabajadores de tiempo completo supera la mediana estatal, mientras que la proporción de personas ocupadas que trabajan más de 48 horas semanales se encuentra por debajo de ella. 📍 Estas entidades son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 🔎 La competitividad laboral no depende únicamente de cuánto se trabaja, sino también de las remuneraciones y las condiciones de empleo. Estos resultados muestran que es posible combinar ingresos relativamente altos con una menor incidencia de jornadas prolongadas. Consulta los resultados por entidad del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 del IMCO, con datos de la ENOE 2025: https://t.co/e5taOFwlC8 — IMCO (@imcomx) November 10, 2026





¿Qué estados tienen el mejor mercado laboral?

En este apartado, Baja California Sur ocupa el primer lugar, mientras que Tabasco registra el resultado más bajo.