Tener un sueldo por encima de la mediana y no pasar más de 48 horas a la semana en el trabajo es una combinación que se encuentra solo en 12 estados de México, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Los 12 estados donde dan los mejores sueldos con menos horas de trabajo; CDMX queda fuera del ranking
Aunque las condiciones laborales cambian de un estado a otro, el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 , realizado por el IMCO los dos indicadores permiten identificar dónde existen condiciones laborales relativamente más favorables, pues muestra que tener mejores ingresos no necesariamente implica pasar más tiempo en el trabajo.
El IMCO utiliza la mediana estatal como punto de referencia para identificar a los estados que se encuentran por encima o por debajo de ella en cada indicador.
Los 12 estados donde coinciden mejores ingresos y jornadas menos prolongadas
La lista incluye entidades de distintas regiones del país:
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Sonora
- Tamaulipas
- Colima
- Jalisco
- Nayarit
- Querétaro
- Sinaloa
Para quienes buscan trabajo en otras partes del país, este resultado puede funcionar como una referencia inicial para comparar las condiciones entre estados.
Sin embargo, también es necesario considerar que el índice presenta indicadores generales y no garantiza que una persona encuentre las mismas condiciones en todas las empresas, sectores o puestos de trabajo de una entidad.
💼 ¿En qué estados de México se combinan mayores ingresos laborales con menos jornadas de trabajo prolongadas? 📊 En 12 de las 32 entidades, el ingreso promedio de los trabajadores de tiempo completo supera la mediana estatal, mientras que la proporción de personas ocupadas que trabajan más de 48 horas semanales se encuentra por debajo de ella. 📍 Estas entidades son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 🔎 La competitividad laboral no depende únicamente de cuánto se trabaja, sino también de las remuneraciones y las condiciones de empleo. Estos resultados muestran que es posible combinar ingresos relativamente altos con una menor incidencia de jornadas prolongadas. Consulta los resultados por entidad del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 del IMCO, con datos de la ENOE 2025: https://t.co/e5taOFwlC8— IMCO (@imcomx) November 10, 2026
¿Qué estados tienen el mejor mercado laboral?
En este apartado, Baja California Sur ocupa el primer lugar, mientras que Tabasco registra el resultado más bajo.
Sin embargo, la Ciudad de México ocupa la primera posición nacional en el ICE, lo que implica tener la mayor capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión. En contraste Baja California Sur es la entidad que obtiene el mejor desempeño en el apartado laboral.
En el ranking general, Querétaro ocupa el segundo lugar y Nuevo León el tercero. Coahuila se encuentra en la cuarta posición y Baja California Sur en la quinta. Jalisco aparece en el sexto sitio, mientras que Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas también forman parte del grupo de entidades que combinan mejores ingresos relativos con una menor proporción de jornadas superiores a 48 horas.
¿Cómo mide el IMCO la competitividad de los estados?
El Índice de Competitividad Estatal 2026 evalúa a las 32 entidades federativas a partir de 53 indicadores agrupados en seis subíndices: Innovación y Economía, Infraestructura, Mercado de trabajo, Sociedad y Medio ambiente, Derecho, y Sistema político y Gobiernos.
El objetivo es medir la capacidad de cada estado para generar, atraer y retener talento e inversión, a partir de las condiciones que ofrece para el desarrollo económico y el bienestar de sus habitantes.
Para calcular los puntajes de cada subíndice, el instituto utiliza el Análisis por Componentes Principales y conserva las mismas ponderaciones de la edición 2025, con el propósito de mantener la comparabilidad entre los resultados de ambos años.
A partir de su puntuación general, las entidades se distribuyen en seis niveles: competitividad muy alta, alta, media-alta, media-baja, baja y muy baja.
La Ciudad de México es la única que alcanza el nivel muy alto, mientras que Guerrero y Oaxaca se encuentran en el extremo de competitividad muy baja.