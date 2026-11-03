No basta con saber usar ChatGPT, esta es la capacidad que las empresas más buscan al momento de contratar

“La calidad de respuesta de la inteligencia artificial está 100% relacionada a la inteligencia del ser humano que la hace… Si tu prompt es muy pobre, si tu conocimiento es pobre, si tu entendimiento del negocio es pobre, el resultado de la inteligencia artificial va a ser pobre”, señaló.

Ante esto, Gonzaléz remarcó que no basta con incorporar estas herramientas a las actividades diarias.



Los trabajadores necesitan desarrollar el criterio para identificar si la información que reciben es correcta y si responde a los objetivos de la organización.

El pensamiento analítico entre las habilidades más buscadas por empresas

El Informe sobre el futuro del empleo 2025 del Foro Económico Mundial señala que el pensamiento analítico es la competencia básica más solicitada por los empleadores, ya que siete de cada 10 empresas lo consideran esencial.

El organismo también coloca entre las principales habilidades requeridas la resiliencia, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y el liderazgo.

Al mismo tiempo, identifica la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos como algunas de las competencias tecnológicas que crecerán más rápido entre 2025 y 2030.

Aunque herramientas como ChatGPT, Gemini y Claude automatizan tareas, las empresas necesitan personas capaces de evaluar la información. (Foto: demaerre/Getty Images)



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) coincide en que el reto no consiste únicamente en el uso de inteligencia artificial.

En su informe Skills in the AI age , publicado en julio de 2026, señala que menos de 1% de los trabajadores requiere conocimientos avanzados de IA, mientras que para la mayoría será más importante contar con habilidades digitales, saber utilizar e interpretar datos y desarrollar capacidades como pensamiento crítico, creatividad y colaboración.