No basta con saber usar ChatGPT, esta es la capacidad que las empresas más buscan al momento de contratar

La inteligencia artificial (IA) puede redactar textos, analizar información, automatizar procesos y resolver tareas que antes tomaban horas. Sin embargo, conforme estas herramientas ganan terreno en las empresas, también aumenta la necesidad de encontrar a personas con habilidades específicas, entre las principales: pensamiento crítico, liderazgo, resiliencia y capacidad para tomar decisiones.
Para Alejandro González, vicepresidente de Operaciones y Aceleración de Talento B2B en Laureate México, estas capacidades, conocidas como power skills, son las que permiten a los trabajadores aprovechar la inteligencia artificial sin depender completamente de sus respuestas.
Publicidad
“La calidad de respuesta de la inteligencia artificial está 100% relacionada a la inteligencia del ser humano que la hace… Si tu prompt es muy pobre, si tu conocimiento es pobre, si tu entendimiento del negocio es pobre, el resultado de la inteligencia artificial va a ser pobre”, señaló.
Ante esto, Gonzaléz remarcó que no basta con incorporar estas herramientas a las actividades diarias.
Los trabajadores necesitan desarrollar el criterio para identificar si la información que reciben es correcta y si responde a los objetivos de la organización.
El pensamiento analítico entre las habilidades más buscadas por empresas
El Informe sobre el futuro del empleo 2025 del Foro Económico Mundial señala que el pensamiento analítico es la competencia básica más solicitada por los empleadores, ya que siete de cada 10 empresas lo consideran esencial.
El organismo también coloca entre las principales habilidades requeridas la resiliencia, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y el liderazgo.
Al mismo tiempo, identifica la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos como algunas de las competencias tecnológicas que crecerán más rápido entre 2025 y 2030.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) coincide en que el reto no consiste únicamente en el uso de inteligencia artificial.
En su informe Skills in the AI age, publicado en julio de 2026, señala que menos de 1% de los trabajadores requiere conocimientos avanzados de IA, mientras que para la mayoría será más importante contar con habilidades digitales, saber utilizar e interpretar datos y desarrollar capacidades como pensamiento crítico, creatividad y colaboración.
Publicidad
La IA puede multiplicar la productividad, pero no sustituye el criterio
Desde la perspectiva de González, la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta para ampliar las capacidades de los empleados, no necesariamente como un reemplazo de sus funciones.
“Nosotros estamos convencidos que la inteligencia artificial potencia a los empleados en su rol. En pocas palabras, te multiplicas por dos, por tres, por cuatro, dependiendo el rol que tienes, si lo haces bien”, afirmó en entrevista con Expansión.
Sin embargo, el vicepresidente advirtió que permitir a los trabajadores utilizar herramientas como Gemini, ChatGPT o Claude no significa que la empresa esté incorporado la inteligencia artificial de manera estratégica, ya que, muchas de las consultas pueden ser más una consulta personal que una sobre el negocio.
Para evitarlo, explicó que las organizaciones deben establecer objetivos y orientar el uso de estas herramientas hacia las necesidades de cada área.
¿Qué requieren los egresados de una carrera en México?
Además, contar con una licenciatura sigue siendo el punto de partida de la formación profesional, pero ya no es lo único para demostrar que una persona tiene las competencias específicas que requiere cada industria.
Por ello, plantea complementar la carrera universitaria con cursos, certificaciones y microcredenciales que acrediten conocimientos concretos.
“La carrera te da ese cimiento y luego lo complementas con lo que llamamos insignias, este proceso de aprendizaje que simplemente robustece tus bases con elementos muy específicos de la industria o del negocio”, explicó.
Publicidad
Capacitación personalizada y simulaciones con inteligencia artificial
La IA también está modificando la manera en que las empresas capacitan a sus trabajadores. En lugar de ofrecer el mismo curso a toda la plantilla, González explicó que estas herramientas permiten diseñar rutas de aprendizaje de acuerdo con la experiencia, los conocimientos y las metas de cada empleado.
“La inteligencia artificial te permite hiperpersonalizar las experiencias de aprendizaje para que (cada profesional tenga) su ruta de aprendizaje hiperpersonalizada de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento y hacia dónde quiere llegar”, comentó.
En Laureate México, añadió, utilizan simulaciones de situaciones reales de trabajo para evaluar cómo respondería cada persona ante determinados escenarios.
Estos ejercicios permiten obtener retroalimentación sobre el desempeño y detectar áreas de oportunidad.
La manera en que jóvenes pueden elegir carrera ante un mundo con IA
Ante un mercado laboral que cambia con rapidez, González recomienda a los jóvenes y recién egresados no concentrarse únicamente en las profesiones que parecen tener mayor demanda, sino identificar primero sus intereses y fortalezas.
“Hacer una retrospectiva, decir: '¿qué es lo que me gusta hacer, dónde encuentro mis fortalezas?' y hoy que tenemos estas herramientas de inteligencia artificial, contrastarlas y empezar a construir de manera conjunta ese rol o profesión ideal”, aconsejó.