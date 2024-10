Estos son los anticonceptivos más accesibles para los mexicanos

Los métodos anticonceptivos son parte esencial de la vida sexual, ya que reduce el riesgo de ITS o de embarazos no planeados y no deseados. Conoce cuáles son los más usados y accesibles en México.

En México, el IMSS da preservativos masculinos gratis, por lo que puedes acercarte a una Unidad de Medicina Familiar, a través de los módulos de Planificación Familiar y de PREVENIMSS. (Liudmila Chernetska/Getty Images)