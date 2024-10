Tomar refresco aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama: INSP

El artículo “ Sugar-Sweetened Beverages Consumption and Breast Cancer in Premenopausal and Postmenopausal Women ”, publicado en la revista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, describe cómo impacta el consumo de bebidas azucaradas con el riesgo de desarrollar cáncer.

El estudio fue realizado entre 1 000 mujeres con cáncer de mama y 1 074 mujeres sanas premenopáusicas y posmenopáusicas, de entre 35 y 69 años, en la Ciudad de México, Monterrey y Veracruz.

Las doctoras Gabriela Torres Mejía, Adriana Garduño Alanís, y su equipo, evaluaron la dieta de las mujeres antes del desarrollo de síntomas de cáncer mediante un cuestionario de frecuencia de alimentos, y analizaron las variables.

Los resultados demuestran que las mujeres premenopáusicas que consumen una o más porciones de refrescos al día tienen un riesgo 1.78 veces mayor a desarrollar cáncer de mama. La diferencia parece baja a de las que consumen menos cantidad, pero según la investigación, es el doble de riesgo.

En 2021, la misma revista publicó el artículo “S ugar-Sweetened Beverages, Artificially Sweetened Beverages, and Breast Cancer Risk: Results From 2 Prospective US Cohorts ”, un es estudio que busca la asociación del consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas con el cáncer de mama. En ella, no observaron asociaciones significativas, pero sugiere el seguimiento de investigación.