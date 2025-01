¿Cuándo es el eclipse lunar 2025 y a qué hora verlo en México?

El eclipse lunar total será el viernes 14 de marzo de 2025.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA , informó que habrá dos eclipses lunares totales en 2025, el 14 de marzo y el 7 de septiembre. Sin embargo, solo el primero será visible en América, Europa Occidental y África occidental.

Según el Explorador de Eclipse lunares de la NASA, predice que en México empezará alrededor de las 21:57 horas del jueves 13 de marzo de 2025; entrará en su fase parcial a las 23:10 y en fase total a las 00:26 horas hasta las 00:59 del viernes 14 de marzo.

The Moon's atmosphere is much too thin to produce the kind of weather we're familiar with on Earth. Lunar “weather” comes straight from space in the form of galactic cosmic rays, solar wind, impactors, and more: https://t.co/cWcbHTIxNo #MoonCrushMonday pic.twitter.com/vRcBPRL98L

— NASA Moon (@NASAMoon) January 20, 2025