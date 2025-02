El asteroide 2024 YRA ya no es una amenaza para la Tierra, según la NASA

El asteroide fue notificado por primera vez al Centro de Planetas Menores (el centro internacional de intercambio de información sobre cuerpos celestes pequeños y los datos de medición de sus posiciones) por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés), un organismo financiado por la NASA, el 27 de enero de 2025 desde Chile.

Se estima que su tamaño es de 40 a 90 metros de ancho.

Desde el inicio, la probabilidad de que el asteroide 2024 YR4 impactara en la Tierra era muy baja “pero notable”, de acuerdo con la NASA. A medida que continuaron las observaciones del cuerpo en el espacio, los expertos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA pudieron calcular modelos más precisos de la trayectoria.

El cálculo establece la fecha fatídica: 22 de diciembre de 2032, pero el riesgo de impacto es de solo el 0.004%, y no hay potencial significativo de coalición durante el próximo siglo.

Ahora la amenaza se desplazó a la Luna, con una probabilidad de 1.7% en la misma fecha.

Sin embargo, los cálculos son constantemente actualizados, y varían entre ellos. La probabilidad de 0.004% fue publicada el 24 de febrero de 2025. Cuatro días antes, la NASA estimaba un 0.28%.

The impact probability of asteroid 2024 YR4 has dropped to 0.004%. It's expected to safely pass Earth in 2032.

Read the full update: https://t.co/wirnWv6FYE pic.twitter.com/AKXma5eVoT

— NASA (@NASA) February 24, 2025