Habrá desfile planetario en agosto 2025: cuándo y cómo ver la alineación de planetas en México

¿Cómo será la alineación de los planetas 2025?

El medio especializado Starwalk detalla que los planetas que se alinearán son Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Mercurio y Neptuno. Las características de cada uno de ellos son las siguientes:

Mercurio estará a medio camino en su separación del Sol y será visible justo sobre el horizonte este poco antes del amanecer, en la constelación de Cáncer.

En la constelación de Géminis se ubicaran Júpiter y Venus. El 12 de agosto, Venus y Júpiter tendrán su mayor acercamiento del año — separados solo por 0°52′, lo suficientemente cerca como para cubrirlos con tu dedo meñique extendido.

En el caso de Urano, se ubicará en la constelación de Tauro y serán necesarios los binoculares para poder observarlo.

“En dirección suroeste, busca al tenue Neptuno (mag 7.8) en Piscis. Necesitarás al menos unos binoculares potentes para verlo”, explica Starwalk.

Cuatro planetas serán visibles a simple vista. (Foto: Starwalk)

En la constelación de Piscis también estará Saturno, el brillo constante y amarillento lo distingue de las estrellas. Además, debajo de Saturno, más cerca del horizonte, se podrá observar la Luna Llena en Acuario.

“A simple vista parecerá completamente iluminada e incluso puede verse más grande de lo habitual”.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca sobre esta alineación a Venus y Júpiter, cuyas características se centran en su brillo. El 11 y 12 de agosto, ambos astros estarán separados por apenas un grado y serán visibles desde CDMX en el cielo del este, entre las 3:30 y las 5:30 de la mañana.

También destaca las fases lunares

Cuarto creciente: 1 y 31 de agosto

Luna llena: 9 de agosto

Cuarto menguante: 16 de agosto

Luna nueva: 23 de agosto

¿Qué día será la alineación de planetas?

Será visible durante los amaneceres de los días 10,11 y 12 de agosto, por lo que se recomienda observar aproximadamente una hora antes del amanecer. Algunas ubicaciones ofrecerán mejores condiciones de observación, ya que los planetas se elevarán más sobre el horizonte. Mercurio será más visible en latitudes del sur, por ejemplo.

¿Cómo ver la alineación de los planetas?

Starwalk recomienda bajar la app gratuita Star Walk 2 y dirigir el celular al cielo, pulsa el ícono de la cámara para entrar en modo AR y verás un mapa interactivo del cielo adaptado a tu ubicación.

Para disfrutar la alineación en todo su esplendor, busca un lugar con cielo oscuro, sin contaminación lumínica y con una vista despejada del horizonte (sin árboles ni edificios altos).

La UNAM detalla que en el caso de la ​​conjunción Luna‑Saturno, ésta será visible antes del amanecer del lunes 11 de agosto.

La conjunción de Venus‑Júpiter será muy visible a simple vista los días 11 y 12 de agosto.

En la CDMX se recomienda buscar zonas altas, sin contaminación lumínica para poder observar a simple vista a Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, para ubicar a Urano y Neptuno será necesario usar telescopio o binoculares.

Desfile planetario o alineación

La NASA explica que este fenómeno de alineación de planetas se refiere a distintos fenómenos y no ocurre todos los años.

“A medida que los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol, ocasionalmente se alinean en el espacio en eventos llamados oposiciones y conjunciones. Una alineación planetaria también puede referirse a una alineación aparente en nuestro cielo de un planeta con otros planetas, con la Luna o con estrellas brillantes”, explica.

En el caso de la alineación planetaria se entiende que los planetas siempre aparecen a lo largo de una línea o arco a través del cielo y porque orbitan alrededor de nuestro Sol en un plano relativamente horizontal, en forma de disco.

Desde la Tierra, vemos a los planetas desde la perspectiva de nosotros mismos como uno de los corredores dentro de una pista de carreras que cuando se observa de perfil, este disco se ve como una línea, que denominamos eclíptica o plano de la eclíptica, de ahí, el término alineación planetaria.