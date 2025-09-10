Reino Unido lanza investigación para detectar previamente la enfermedad de Alzheimer

Los investigadores esperan conocer los resultados del ensayo dentro de tres años. Estas pruebas podrían "revolucionar" la manera en que se diagnostica la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia, estima Jonathan Schott, profesor de neurología en el University College London (UCL) y director médico de Alzheimer's Research UK, quien codirige el estudio.

Estudios actuales

La enfermedad, que afecta de forma irreversible a decenas de millones de personas en todo el mundo, se diagnostica actualmente mediante exámenes clínicos que evidencian una importante pérdida de memoria.

También existen exámenes mediante una punción lumbar o una técnica de imagen médica llamada tomografía por emisión de positrones (TEP o PET-scan), pero estos procedimientos son complejos y costosos.

Según Jonathan Schott, solo 2% de los pacientes en Reino Unido se benefician de uno de estos dos exámenes.

Una prueba de sangre sería "mucho más accesible y menos costosa", subraya el profesor.