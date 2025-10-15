Científicos observan por primera vez un sistema de anillos en proceso de formación y evolución

Los anillos de Quirón

Quirón forma parte de una clase de objetos llamados centauros que pueblan el sistema solar exterior entre Júpiter y Neptuno, mostrando características tanto de asteroides como de cometas. Formalmente llamado "(2060) Quirón", tiene un diámetro de unos 200 kilómetros y tarda unos 50 años en completar una órbita alrededor del Sol. Los centauros están compuestos principalmente de roca, hielo de agua y compuestos orgánicos complejos.

Desde su descubrimiento en 1977, los astrónomos han observado Quirón de forma intermitente, y durante años supieron que estaba rodeado de algún tipo de material. En la nueva investigación, los científicos obtuvieron sus mejores datos sobre Quirón en 2023 utilizando un telescopio en el Observatorio Pico dos Dias en Brasil, junto con datos de 2011, 2018 y 2022.

Los investigadores dijeron que estas observaciones mostraron claramente que está rodeado de anillos bien definidos: tres densos a unos 273, 325 y 438 kilómetros (km) del centro de Quirón, y un cuarto, aproximadamente a 1,400 (km) de su centro.

Esta característica exterior, detectada por primera vez, se encuentra inusualmente lejos de Quirón y, según dijeron, requiere más observaciones para confirmar su estabilidad como anillo. Los tres anillos interiores están incrustados en polvo que se arremolina en forma de disco.

¿Qué pasa con los anillos de Quirón?

Al comparar los datos de las distintas observaciones de Quirón, los investigadores detectaron cambios significativos en el sistema de anillos, una prueba clara de que sus anillos evolucionan en tiempo real, según Chrystian Luciano Pereira, investigador postdoctoral del Observatorio Nacional de Brasil y autor principal del estudio publicado en Astrophysical Journal Letters.

"Esto proporciona una rara visión de cómo se originan y cambian tales estructuras", explica Pereira.