¿Una nueva esperanza contra el Alzheimer? Novo Nordisk estudia conexión con medicamentos para la diabetes

Novo Nordisk adelantó que se realizaron dos ensayos en donde se detallan los resultados de su medicamento para la diabetes Rybelsus, que contiene el mismo ingrediente activo —semaglutida— que Ozempic y Wegovy, en miles de personas con Alzheimer leve. El objetivo es reducir la tasa de deterioro cognitivo de los pacientes en al menos 20%.

Los expertos en Alzheimer afirman que el éxito de este tratamiento abriría la puerta a una nueva y práctica cura para ralentizar la progresión de esta enfermedad neurodegenerativa caracterizada por la acumulación de placas amiloides tóxicas en el cerebro y que afecta a 50 millones de personas en todo el mundo.

Independientemente de los resultados, los investigadores esperan obtener información valiosa para futuros estudios sobre cómo y por qué este tipo de fármacos, entre los que se incluyen Zepbound y Mounjaro de Eli Lilly (LLY.N), podrían ser útiles contra la enfermedad.

"Tiene un gran potencial transformador", declaró Maria Carrillo, directora científica de la Asociación de Alzheimer.

Ella y otros expertos en Alzheimer explicaron a Reuters que aún no se comprende del todo cómo los fármacos que actúan sobre el receptor GLP-1 actúan en el cerebro.

La mayor parte de la evidencia presentada en los ensayos clínicos respalda el uso de GLP-1 en pacientes con demencia asociada a la diabetes y la obesidad.

Los estudios sobre el Alzheimer se iniciaron en 2021 con base en evidencias en animales y en el análisis de estudios en humanos que mostraban un menor riesgo de demencia o Alzheimer en pacientes con diabetes tratados con GLP-1, declaró un portavoz de Novo.

¿Qué es el Alzheimer?

El Alzheimer es una enfermedad que se desarrolla a través de la formación en el cerebro de placas de proteínas llamadas amiloides, que comprimen las neuronas y acaban destruyéndolas, o por la acumulación de otras proteínas, llamadas Tau, dentro de las propias neuronas.

Síntomas

Pérdida de memoria, de las habilidades de lenguaje (dificultad para encontrar los nombres de las palabras).

Alteraciones del pensamiento abstracto.

Juicio pobre, desorientación en lugar, tiempo y persona.

Cambios en el estado de ánimo, conducta y personalidad.

Notorio decaimiento en las actividades personales y el desempeño en el trabajo.

Hasta el momento no existe un tratamiento o cura para detener o revertir el deterioro mental causado por la enfermedad, sin embargo, algunos resultados de investigadores recientes son alentadores. También existen medicinas que ayudan a controlar las alteraciones conductuales desatadas por el padecimiento.

Con información de Reuters.