Cuándo empieza el invierno 2025: en esta fecha cae el solsticio

¿Cuándo empieza el invierno 2025 según el solsticio?

El solsticio de invierno en México tendrá lugar el 21 de diciembre de 2025 a las 09:04, hora del centro, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Para el hemisferio sur, el solsticio de invierno ocurre en otra fecha. En esa región, el solsticio inició el 21 de junio de 2025 a las 02:42 GMT. La diferencia se debe a que ambas zonas del planeta experimentan estaciones opuestas al mismo tiempo.

Qué sucede durante el solsticio

Este fenómeno astronómico ocurre cuando uno de los polos de la Tierra alcanza su máxima inclinación alejándose del Sol, lo que produce el día más corto del año en el hemisferio norte.

Por qué hace frío en México si aún no comienza el invierno

México registra bajas temperaturas antes del inicio oficial del invierno debido a las condiciones atmosféricas activas en el país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un frente frío —identificado como el número 17— avanza desde el Golfo de México y está asociado a una masa de aire polar, responsable del descenso térmico en gran parte del territorio.

Ese sistema interactúa con un río atmosférico y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos. La combinación genera lluvias, vientos intensos y un ambiente frío o gélido durante las mañanas y noches en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Incluso hay condiciones para la caída de aguanieve en sierras de Durango.

Las masas de aire polar funcionan como bloques de aire frío que se desplazan del norte hacia latitudes más bajas. Cuando llegan al país, reemplazan el aire cálido que había previamente y provocan descensos bruscos de temperatura, aun cuando la estación invernal todavía no inicia en el calendario astronómico.

El SMN reporta temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como valores entre -5 y 0 grados en regiones elevadas de Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Otras áreas de montaña registran rangos entre 0 y 5 grados Celsius.

A esto se suma viento del norte con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas, Veracruz y el Istmo de Tehuantepec, además de oleaje elevado en algunas costas. El viento acelera la pérdida de calor corporal y aumenta la sensación térmica, motivo por el cual el ambiente se percibe aún más frío.

Las autoridades recomiendan abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar atención especial a niñas, niños y personas mayores, ya que las condiciones seguirán siendo frías durante las primeras horas del día aunque el invierno astronómico aún no comience.

Tradiciones del solsticio de invierno

El solsticio ha sido una referencia cultural en distintas regiones del mundo y su llegada se asocia con rituales, reuniones familiares y celebraciones de origen religioso o ancestral. Las fechas varían según cada tradición, pero todas comparten un punto común: marcar el inicio de un nuevo ciclo solar.

Una de estas celebraciones es el Día de Santa Lucía, conmemoración cristiana que se mantiene en países de Escandinavia e Italia. Se lleva a cabo el 13 de diciembre, fecha que coincide con el solsticio bajo calendarios antiguos. Está dedicada a Santa Lucía, mártir cristiana, y se observa entre comunidades católicas, luteranas y anglicanas. En la tradición, niñas participan utilizando vestidos blancos con fajas rojas y coronas de velas en la cabeza en honor a la figura religiosa.

En Asia oriental, el solsticio se relaciona con el festival Dongzhi. Suele celebrarse el 20, 21 o 22 de diciembre y es una ocasión para que familias chinas, japonesas, coreanas, vietnamitas, ryukyuas y peranakanas se reúnan y compartan alimentos preparados especialmente para esta fecha. Entre los platillos más comunes están los tangyuan (bolas de arroz glutinoso), albóndigas, pasteles de arroz y ollas calientes, que simbolizan unión y cierre del ciclo anual.