Volkswagen prepara despido masivo de 50,000 trabajadores por la fuerte competencia de autos chinos

El grupo ya había alcanzado un acuerdo con los sindicatos a finales de 2024 para reducir 35,000 puestos para 2030, como parte de los planes para ahorrar 15,000 millones de euros (17,475 millones de dólares) anuales.

Pero las reducciones anunciadas afectarán también las marcas de lujo Audi y Porsche, así como a la filial de programas Cariad, según dijo Blume en una carta a los accionistas.

Con las reducciones de efectivos en curso, el grupo Volkswagen ya economizó 1,000 millones de euros (1,163 millones de dólares) en 2025 y considera que va por buen camino para lograr más de 6,000 millones de euros de ahorro anual de aquí a 2030.

El grupo alemán va a acelerar sus recortes luego de anunciar que su beneficio neto en 2025 cayó un 44% y quedó en 6,900 millones de euros, según un comunicado.

Volkswagen se vio afectado por 9,000 millones de euros de cargas adicionales, entre ellas 5,000 millones de euros relacionadas con el cambio de estrategia eléctrica de Porsche y 3,000 millones de euros por los aranceles de Estados Unidos, además de 1,000 millones de euros por la reestructuración en curso en Volkswagen.

Por lo tanto, el resultado operativo cayó cerca de 53% a 8.900 millones de euros. La cifra de negocios casi se estancó, a 322.000 millones de euros, y comprende un total de 9 millones de vehículos entregados, o sea 0,2% menos en comparación con el año anterior.

La rentabilidad seguirá bajo presión en 2026

Las ventas en Europa y Sudamérica registraron un crecimiento de 5 a 10%. América del Norte se vio afectada en cambio por los aranceles de Donald Trump (-12%) y Volkswagen tuvo que enfrentar además la competencia asiática en China (-6%).

Para sortear las barreras aduaneras, Volkswagen prevé localizar parte de su producción en Estados Unidos a través de su marca estadounidense Scout, relanzada para producir SUV y camionetas eléctricas a partir de 2027.