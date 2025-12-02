Eventos astronómicos en diciembre 2025

2 de diciembre

- Lluvia de meteoros Fenícidas: actividad del 28 de noviembre al 9 de diciembre, con máximo este día. La tasa observable es variable entre 0 y 100 meteoros por hora. El radiante se ubica en la constelación del Fénix con coordenadas AR=01h10m y DEC=-53°. El objeto responsable es el cometa 289P/Blanpain. La mejor observación será durante la primera parte de la noche hacia el sur.

3 de diciembre, 20:54

- Luna en afelio. La distancia heliocéntrica será de 0.9880 UA y la Tierra estará a 0.9857 UA del Sol.

4 de diciembre

- Aproximación de la Luna y M45 (03:19): la Luna pasará a solo 0° 48.8’ del cúmulo de las Pléyades en dirección de la constelación de Tauro.

- Mercurio en dicotomía (08:05): el planeta mostrará la mitad iluminada de su superficie durante su aparición matutina.

- Luna en perigeo (11:07): distancia geocéntrica de 356,942 km con tamaño angular de 33.5 minutos de arco.

- Luna llena (23:13): distancia geocéntrica de 357,190 km con tamaño angular de 33.4 minutos de arco.

7 de diciembre

- Mercurio alcanza su punto más alto en su aparición matutina hacia la constelación de Libra.

- Lluvia de meteoros Púpidas-Vélidas: actividad del 1 al 15 de diciembre con máximo este día. La tasa máxima observable será de 10 meteoros por hora. El radiante está en la constelación de Vela con coordenadas AR=08h10m y DEC=-45°. El objeto responsable no se ha identificado. La mejor observación será durante la madrugada del 7, hacia el sureste.

- Conjunción de la Luna y Júpiter (15:47): la Luna pasará a 3° 42’ al norte de Júpiter en dirección de la constelación de Géminis.

8 de diciembre, 00:14

- Mercurio en su mayor elongación al oeste. El planeta alcanza su mayor separación del Sol durante su aparición matutina.

10 de diciembre, 12:13

- Neptuno finaliza movimiento retrógrado y retomará su desplazamiento habitual hacia el este.

11 de diciembre, 20:52

- Luna en cuarto menguante. Distancia geocéntrica de 391,862 km con tamaño angular de 30.5 minutos de arco.

12 de diciembre

- La Gran Nube de Magallanes será visible para el hemisferio sur en dirección de la constelación del Dorado.

14 de diciembre

Lluvia de meteoros Gemínidas: actividad del 4 al 17 de diciembre con máximo este día. La tasa máxima observable será de 120 meteoros por hora. El radiante está en dirección de la constelación de Géminis con coordenadas AR=07h20m y DEC=33°N. El objeto responsable es el asteroide 3200 Phaethon. La mejor observación será desde el anochecer del 13 y primeras horas del 14 hacia el este.

17 de diciembre, 06:08

- Luna en apogeo. Distancia geocéntrica de 406,273 km con tamaño angular de 29.4 minutos de arco.

18 de diciembre, 12:14

- Conjunción de la Luna y Mercurio. La Luna pasará a 6° 09’ al sur de Mercurio, en dirección de la constelación del Escorpión; Mercurio estará en Ofiuco.

20 de diciembre

- Luna nueva (01:44). Distancia geocéntrica de 403,468 km con tamaño angular de 29.6 minutos de arco.

- Luna en perihelio (15:58). Distancia heliocéntrica 0.9812 UA y la Tierra estará a 0.9839 UA del Sol.

21 de diciembre, 15:04

- Solsticio de invierno (09:04 hora del centro de México).

22 de diciembre

- Lluvia de meteoros Úrsidas: actividad del 17 al 26 de diciembre con máximo este día. La tasa máxima observable será de 10 meteoros por hora. El radiante está en dirección de la constelación de la Osa Menor con coordenadas AR=14h20m y DEC=75°N. El objeto responsable es el cometa 8P/Tuttle. Será visible en la madrugada hacia el norte.

24 de diciembre

- El cúmulo abierto NGC 2244 (Roseta) estará bien ubicado para observación en dirección de la constelación de Monoceros, hacia el este.

27 de diciembre

- Conjunción de la Luna y Saturno (03:34): la Luna pasará a 4° 01’ al norte de Saturno. La Luna estará en Piscis y Saturno en Acuario.

- Luna en cuarto creciente (19:10): distancia geocéntrica 376,305 km con tamaño angular de 31.7 minutos de arco.

31 de diciembre, 13:45

- Aproximación de la Luna y M45. La Luna pasará a 0° 55.4’ del cúmulo abierto de las Pléyades en dirección de la constelación de Tauro.

El paso del 3I/ATLAS cerca de la Tierra

La NASA informó que el acercamiento más próximo del cometa 3I/ATLAS ocurrirá el 19 de diciembre de 2025. Los cálculos indican que pasará a una distancia aproximada de 170 millones de millas, equivalentes a 270 millones de kilómetros, o 1.8 unidades astronómicas.

Durante este punto de trayectoria, el objeto ya habrá pasado por el perihelio —su acercamiento más próximo al Sol— registrado el 30 de octubre de 2025 a una distancia de 130 millones de millas (o 210 millones de kilómetros), justo fuera de la órbita de Marte. En ese momento, la Tierra se encontraba del lado opuesto del Sol, por lo que no hubo aproximación directa.