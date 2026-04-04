Artemis, más que una sola misión, es una serie de misiones lunares con las que se pretende extender la presencia del humano en la luna. La primera se realizó en 2022, con un vuelo de prueba sin tripulación.

En el caso de Artemis ll, ya con tripulación, es el primer viaje espacial más lejano de la Tierra, con una duración de entre 8 y 10 días.

Se espera que las misiones continúen y que sea hasta Artemis lV cuando se pueda realizar el descenso de la tripulación a la faz de la luna, puntualmente en el polo sur de satélite.

Foto tomada desde una de las cuatro ventanas principales de la nave espacial Orión tras completar la maniobra de inyección translunar el 2 de abril de 2026.

(REID WISEMAN/NASA/AFP)

La última vez que se tuvieron imágenes de la tierra, desde la luna, y del mismo satélite a una distancia mínima, fue tras la misión Apolo, la cual se ejecutó en la década de 1960 e inicios de la década de 1970, cuando se pisó por primera vez la superficie lunar.

La NASA publicó algunas de las imágenes tomadas por el astronauta Reid Wiseman a bordo. La misión Artemis II durará 10 días.

These two images were taken by @astro_reid only minutes apart. The stark difference is the result of camera settings. In the first, a longer shutter speed let in much more light from Earth, while the shorter shutter speed in the second emphasizes our planet's nighttime glow. pic.twitter.com/4H5gFymlcl — NASA (@NASA) April 3, 2026

Con información de AFP y BBC.