El lanzamiento de Artemis ll, considerado como el regreso de los humanos a la luna, fue una misión muy esperada y que despertó la curiosidad del mundo, la cual se realizó en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.
Más de 50 años pasaron para que la humanidad pudiera ver nuevamente imágenes de la Tierra tomadas desde la órbita lunar, tras una nueva misión de la NASA y del gobierno de Estados Unidos.
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Los planes consideran que la luna sea una nueva ‘base científica’, prácticamente un punto de control que permita seguir explorando el sistema solar.
El cohete espacial Orión, que salió del planeta tierra el pasado 1 de abril, está tripulado por cuatro astronautas, y se calcula que la misión tiene una inversión que supera los 93,000 millones de dólares.
Los tripulantes de Artemis ll son tres hombres de nombre Reid Wiseman y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen y Christina Koch, la primera mujer en viajar a la luna en una misión que puede cambiar el futuro de la humanidad y de la visión del espacio exterior.
Los planes de la misión implican, además de reafirmar que el hombre puede ir al satélite natural de la Tierra, que también se empiece a desarrollar infraestructura para misiones futuras e incluso poner la mira en lugares más lejanos, como Marte.
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Artemis, más que una sola misión, es una serie de misiones lunares con las que se pretende extender la presencia del humano en la luna. La primera se realizó en 2022, con un vuelo de prueba sin tripulación.
En el caso de Artemis ll, ya con tripulación, es el primer viaje espacial más lejano de la Tierra, con una duración de entre 8 y 10 días.
Se espera que las misiones continúen y que sea hasta Artemis lV cuando se pueda realizar el descenso de la tripulación a la faz de la luna, puntualmente en el polo sur de satélite.
La última vez que se tuvieron imágenes de la tierra, desde la luna, y del mismo satélite a una distancia mínima, fue tras la misión Apolo, la cual se ejecutó en la década de 1960 e inicios de la década de 1970, cuando se pisó por primera vez la superficie lunar.
La NASA publicó algunas de las imágenes tomadas por el astronauta Reid Wiseman a bordo. La misión Artemis II durará 10 días.
These two images were taken by @astro_reid only minutes apart. The stark difference is the result of camera settings. In the first, a longer shutter speed let in much more light from Earth, while the shorter shutter speed in the second emphasizes our planet's nighttime glow. pic.twitter.com/4H5gFymlcl