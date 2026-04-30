NASA muestra el hundimiento de la CDMX

La agencia espacial compartió una imagen que muestra las zonas más afectadas por el hundimiento del terreno con color azul. Entre ellas, se localizaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el monumento del Ángel de la Independencia, localizado en Av. Reforma, y el Lago de Chalco.

Junto al aeropuerto, también se detectó el lago artificial Nabor Carrillo. Estas prresentan un hundimiento superior a 2 centímetros mensuales.

Esta región ha sido un punto crítico de hundimiento durante décadas. Nuevos datos del NISAR muestran dónde la Ciudad de México y sus alrededores se hundieron hasta unos centímetros por mes (mostrados en azul) entre el 25 de octubre de 2025 y el 17 de enero de 2026. (science.nasa.gov)

Por otro lado, las áreas amarillas y rojas, según la NASA, probablemente corresponden a señales de ruido residual que se espera que disminuyan a medida que el NISAR recopila más datos.

“Ciudad de México es un punto crítico conocido en lo que respecta a hundimientos, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR”, dijo David Bekaert, gerente de proyecto del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica y miembro del equipo científico de NISAR.

“Vamos a ver una afluencia de nuevos descubrimientos de todo el mundo, dadas las capacidades de detección únicas de NISAR y su cobertura global constante”.

El análisis fue realizado con datos del satélite NISAR (Radar de Apertura Sintética de la NASA e ISRO), que puede rastrear los cambios en tiempo real en la superficie de la Tierra desde la órbita, sin las limitaciones de las nubes o la vegetación que dificultan el estudio, debido a los sensores ópticos y los radares de alta frecuencia.

La misión NISAR fue lanzada en 2025, y pretende ayudar a comprender mejor los cambios en la superficie terrestre, desde ciudades, bosques y glaciares. También puede ser utilizado ante desastres, generando datos para apoyar a mitigar y evaluar los daños.

La CDMX se hunde entre 15 y 30 cm por año

En junio de 2025, geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya habían advertido los alcances críticos de los hundimientos en la capital, que tenían entre 15 y 30 cm por año.