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El hundimiento de la CDMX se ve desde el espacio y el AICM es una de las zonas más críticas, según la NASA

La NASA elabora un mapa de la CDMX utilizando datos de la misión NISAR que muestran el hundimiento de la capital. El satélite es el primero en monitorear la superficie de la Tierra.
jue 30 abril 2026 12:48 PM
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El área metropolitana de la Ciudad de México está construida sobre un acuífero y ha sido punto crítico de hundimiento durante décadas. El problema fue documentado por primera vez en 1925 y para 1990 y 2000, algunas zonas del área se hundían alrededor de 35 centímetros por año. (science.nasa.gov)

Desde hace años, la Ciudad de México ha sido estudiada por los hundimientos del subsuelo que no solo afectan la infraestructura, sino también la vida de millones de habitantes. La NASA compartió una imagen realizada con datos del satélite NISAR que presencian un hundimiento crítico.

De acuerdo con la agencia, hay zonas donde la depresión es superior a 2 centímetros al mes, debido en gran parte al bombeo de agua subterránea, sumado al peso del desarrollo urbano. Uno de los lugares más afectados es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la principal terminal aérea del país.

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NASA muestra el hundimiento de la CDMX

La agencia espacial compartió una imagen que muestra las zonas más afectadas por el hundimiento del terreno con color azul. Entre ellas, se localizaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el monumento del Ángel de la Independencia, localizado en Av. Reforma, y el Lago de Chalco.

Junto al aeropuerto, también se detectó el lago artificial Nabor Carrillo. Estas prresentan un hundimiento superior a 2 centímetros mensuales.

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Esta región ha sido un punto crítico de hundimiento durante décadas. Nuevos datos del NISAR muestran dónde la Ciudad de México y sus alrededores se hundieron hasta unos centímetros por mes (mostrados en azul) entre el 25 de octubre de 2025 y el 17 de enero de 2026. (science.nasa.gov)

Por otro lado, las áreas amarillas y rojas, según la NASA, probablemente corresponden a señales de ruido residual que se espera que disminuyan a medida que el NISAR recopila más datos.

Ciudad de México es un punto crítico conocido en lo que respecta a hundimientos, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR”, dijo David Bekaert, gerente de proyecto del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica y miembro del equipo científico de NISAR.

“Vamos a ver una afluencia de nuevos descubrimientos de todo el mundo, dadas las capacidades de detección únicas de NISAR y su cobertura global constante”.

El análisis fue realizado con datos del satélite NISAR (Radar de Apertura Sintética de la NASA e ISRO), que puede rastrear los cambios en tiempo real en la superficie de la Tierra desde la órbita, sin las limitaciones de las nubes o la vegetación que dificultan el estudio, debido a los sensores ópticos y los radares de alta frecuencia.

La misión NISAR fue lanzada en 2025, y pretende ayudar a comprender mejor los cambios en la superficie terrestre, desde ciudades, bosques y glaciares. También puede ser utilizado ante desastres, generando datos para apoyar a mitigar y evaluar los daños.

40 centímetros al año: las zonas más afectadas por hundimientos en CDMX y que podrían hacerse inhabitables
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Hundimientos en CDMX presionan zonas vulnerables; "es necesario actuar"

La CDMX se hunde entre 15 y 30 cm por año

En junio de 2025, geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya habían advertido los alcances críticos de los hundimientos en la capital, que tenían entre 15 y 30 cm por año.

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La CDMX fue controlada sobre un acuífero. La UNAM señaló que el 70% del suelo se considera hundible, condición que se ha agravado por la falta de permeabilidad del suelo cubierto de asfalto, las pocas áreas verdes, el peso de las construcciones y la “irracional” extracción de agua de pozos subterráneos.

Sergio Rodríguez, geólogo de la UNAM, explicó que esta cantidad, multiplicada por 10 años, alcanzaría los tres metros de hundimiento. Solo en el caso del monumento del Ángel de la Independencia, cada determinado tiempo se le tiene que añadir un escalón debido al descenso del terreno.

La NASA expuso que se le han añadido 14 escalones a su base a medida que el terreno de su alrededor se hunde.

La densidad poblacional en la Ciudad de México ha ocasionado una extracción desmesurada de agua en pozos subterráneos y, junto con el peso de la infraestructura urbana, provocan una compactación arcillosa y volcánica del suelo que haya llegado al límite de su capacidad.

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CDMX

Oriente del Valle de México es el más afectado por hundimientos

Estas reacciones provocan una subsidencia (hundimiento gradual del terreno), y ha llegado hasta 40 centímetros anuales en algunas colonias o barrios de la ciudad, como Iztapalapa, pese a ser una de las zonas con mayor cantidad de pozos subterráneos.

“Este es el punto de no retorno. Ya no hay forma de parar este proceso”, sentenció Wendy Morales, geóloga de la UNAM. La especialista planteó dos escenarios: que los gobiernos y la población se adapten, lo que aumentaría los grados de marginación; o que se produzcan desplazamientos forzados a otras zonas del país.

Sergio Rodríguez apuntó que el único posible futuro es desconcentrar la capital a través de nuevas ciudades o nuevos centros urbanos más planificados donde haya empleo, hospitales, centros comunitarios y escuelas.

De seguir como ahora, el hundimiento seguirá, y la CDMX tendrá más áreas que no podrán ser habitadas.

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NASA Ciudad de México UNAM Infraestructura general

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