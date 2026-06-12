El súper Niño 2026 será el más intenso de los últimos 76 años: sus efectos aumentarán los siguientes meses

El Centro de Predicción Climática informó que de acuerdo con las últimas mediciones que se han hecho en el mar, en conjunto con variables obtenidas anteriormente, dan cuenta de que las condiciones del fenómeno conocido como “El Niño” está comenzando y se intensificará durante los meses de invierno en los países del Hemisferio Norte.
El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un patrón climático natural que resulta de la interacción entre el océano y la atmósfera en el Pacífico ecuatorial, y se prevé que este 2026 se intensifiquen sus efectos, por lo que los organismos internacionales del clima y de los varios países están dando un seguimiento puntual de su desarrollo y su avance.
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El organismo detalla que se tiene el registro de que las temperaturas superficiales del mar (TSM) resultaron superiores al promedio en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Otro de los índices que se tomaron en cuenta es que se observaron anomalías de viento del oeste en niveles bajos y anomalías de viento del este en niveles altos sobre el Pacífico ecuatorial central.
“La convección estuvo ligeramente por encima del promedio sobre el Pacífico ecuatorial central y centro-oriental, y cerca o por debajo del promedio sobre Indonesia”, explica el más reciente informe.
Lo anterior revela que, en conjunto con otros indicadores, el sistema acoplado océano-atmósfera refleja el inicio de las condiciones de El Niño.
El organismo explica que, con base al promedio del Conjunto Multimodelo Norteamericano (NMME), pronostica que El Niño se intensificará durante el invierno del hemisferio norte de 2026-27; es decir, existe un 63% de probabilidad de que haya efectos de este fenómeno meteorológico entre noviembre de 2026 y enero de 2027, y se ubicaría entre los eventos de El Niño más grandes registrados desde 1950.
¿Qué es El Niño?
El Niño es un fenómeno climático natural que eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, provocando cambios globales en los vientos y las precipitaciones, así como condiciones meteorológicas erráticas.
Pero a pesar de ser natural, se suma al clima de un planeta que ya sufre con altas temperaturas debido a la quema de combustibles fósiles.
"El Niño ya está aquí y podría ser un evento para los libros de historia", afirmó la meteoróloga Haley Thiem en un video explicativo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.
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¿Cuánto durará el Súper Niño?
Cada episodio de El Niño es diferente, pero los eventos de gran magnitud suelen seguir patrones conocidos.
Entre ellos figuran sequías en partes de la Amazonia, Indonesia y Australia, alteraciones en los vientos monzones de India y cambios en los regímenes de lluvias en toda la zona tropical.
Por lo general, este fenómeno ocurre cada dos a siete años y tiene una duración de entre nueve y doce meses.
El Niño suele alcanzar su punto máximo a finales de año, pero el calor acumulado en los océanos se libera más lentamente hacia la atmósfera, lo que eleva las temperaturas globales al año siguiente.
"La combinación del cambio climático provocado por los combustibles fósiles y un posible 'super-Niño' constituye una mezcla nefasta", alertó Marc Alessi, de la organización Union of Concerned Scientists. Este combo podría elevar "fácilmente" las temperaturas globales a niveles récord.
"Aunque El Niño es un fenómeno natural, existen pruebas de que el cambio climático causado por los combustibles fósiles está intensificando estos episodios", afirmó en declaraciones a la AFP.
En México, el Servicio Meteorológico Nacional informó este 12 de junio sobre el nivel en el que está actualmente este fenómeno, que está dentro de la advertencia.
De acuerdo con el texto ¿Se nos viene un super-El Niño con eventos ambientales extremos?, que se publicó en la gaceta de la UNAM, se prevé que la intensidad de este fenómeno meteorológico afecte las siguientes zonas:
Costa del Pacífico
Frente a Baja California, el mar registra temperaturas superiores a lo normal para esta época del año, en donde si las condiciones persisten hacia junio, la temporada ciclónica del Pacífico podría volverse especialmente agresiva.
Norte y centro-norte del país
Durante décadas, esta zona del país se preparó principalmente para sequías asociadas a El Niño; sin embargo, al mismo tiempo que se pronostican sequías, aumenta la posibilidad de precipitaciones extremas que podrían superar la capacidad de drenaje e infraestructura de varias ciudades.
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La UNAM detalla que es probable que su efecto se muestre más en las precipitaciones, temperaturas y calidad del aire, especialmente en la primavera de 2027.