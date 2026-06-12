El súper Niño 2026 será el más intenso de los últimos 76 años: sus efectos aumentarán los siguientes meses

El organismo detalla que se tiene el registro de que las temperaturas superficiales del mar (TSM) resultaron superiores al promedio en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Otro de los índices que se tomaron en cuenta es que se observaron anomalías de viento del oeste en niveles bajos y anomalías de viento del este en niveles altos sobre el Pacífico ecuatorial central.

“La convección estuvo ligeramente por encima del promedio sobre el Pacífico ecuatorial central y centro-oriental, y cerca o por debajo del promedio sobre Indonesia”, explica el más reciente informe.

Lo anterior revela que, en conjunto con otros indicadores, el sistema acoplado océano-atmósfera refleja el inicio de las condiciones de El Niño.

El organismo explica que, con base al promedio del Conjunto Multimodelo Norteamericano (NMME), pronostica que El Niño se intensificará durante el invierno del hemisferio norte de 2026-27; es decir, existe un 63% de probabilidad de que haya efectos de este fenómeno meteorológico entre noviembre de 2026 y enero de 2027, y se ubicaría entre los eventos de El Niño más grandes registrados desde 1950.

Entre los efectos del fenómeno de El Niño se encuentra la intensificación de las lluvias. (foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

¿Qué es El Niño?

El Niño es un fenómeno climático natural que eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, provocando cambios globales en los vientos y las precipitaciones, así como condiciones meteorológicas erráticas.

Pero a pesar de ser natural, se suma al clima de un planeta que ya sufre con altas temperaturas debido a la quema de combustibles fósiles.

"El Niño ya está aquí y podría ser un evento para los libros de historia", afirmó la meteoróloga Haley Thiem en un video explicativo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.