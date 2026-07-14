Un brote de ciclosporiasis pone en alerta a las autoridades sanitarias en Estados Unidos

¿Qué es la cicloporosis?

La ciclosporosis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, también conocido como Cyclospora, indican los CDC en su sitio web.

Por lo general, esta enfermedad no pone en riesgo la vida de los pacientes.

¿Cómo se contagia?

La enfermedad "se transmite cuando las personas consumen alimentos o agua contaminados con el parásito, por lo general, productos frescos que no se han lavado o cocinado adecuadamente", señaló Gwen Biggerstaff, subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y el Medio Ambiente de los CDC.

El tiempo que pasa desde que una persona se infecta hasta que se enferma es de aproximadamente una semana, pero puede variar desde 2 días hasta 2 semanas o más.

Los CDC indican que el parasito toma por lo menos una o dos semana en el medioambiente, o fuera del cuerpo, después de haber salido de las heces para volverse infecciosas. Por eso, es poco probable que haya transmisión de persona a persona.

¿Cuáles son los síntomas?

La agencia señala que la Cyclospora infecta el intestino delgado, por lo que suele causar diarrea muy líquida, con frecuentes y a veces defecaciones explosiva. Otros síntomas también incluyen la pérdida de apetito, fiebre y vómitos.

Si no se trata, la enfermedad puede durar desde unos pocos días hasta más de un mes. Puede parecer que los síntomas se van y vuelven una o más veces.

La infección "también puede derivar en un síndrome recurrente, en el que los síntomas desaparecen y luego reaparecen", advierte la Asociación Médica Estadounidense.

¿Qué sabemos del brote actual?

Los casos de ciclosporosis se han disparado desde mayo y el origen de este brote se está investiga.

"Esto es mucho, muchísimo más alto de lo que vimos el año pasado o el anterior", indicó Biggerstaff.

Las autoridades de Michigan, el estado del norte donde se han registrado la mayoría de los casos, sospechan que la contaminación se produjo a través de ensaladas y lechuga.

La cadena nacional de comida rápida Taco Bell también es investigada por las autoridades sanitarias, según informó The Washington Post.

El repunte de casos de ciclosporiasis ha reavivado las críticas a los despidos masivos realizados el año pasado por la administración Trump en las agencias federales de salud, que provocaron la salida de expertos y que los CDC redujeran una de sus redes de vigilancia de patógenos transmitidos por alimentos.

Con información de AFP