Nos ha faltado mejor comunicación financiera con la gente: Actinver

“Uno de los problemas de la inclusión financiera, que si bien estamos avanzando aún estamos atrasados, es que las instituciones del sector no hemos logrado desarrollar ni los productos ni la comunicación para atraer a la población y mostrarle que no requiere ser rico o experto para invertir y no perder patrimonio.

“Otro tema es que la gente no tiene mucho tiempo para invertir y nosotros tenemos que pensar como agentes responsables en la forma de ayudar al cliente en la toma de decisiones para que vea su dinero rendir de mejor forma”, dijo la economista.

Lorenza Martínez consideró que en estos momentos toda la industria tendría que estar enfocada en incorporar a más personas para evitar que su dinero pierda valor.

“Si la gente no usa nuestros servicios financieros también es culpa nuestra, tenemos que entender a la población y ser más accesibles. La gente no invierte porque cree que esto es para segmentos de la población alta, no tiene suficiente dinero o porque no sabe suficiente de inversiones.

“Ninguna de esas razones es suficiente para que no lo hagan, pero ahí es cuando nos damos cuenta de que como instituciones no estamos haciendo nuestro trabajo, en ser más accesibles y mostrar los servicios de una manera más fácil y transparente”, comentó la exdirectora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México (Banxico).

Solidez del sistema

Lorenza Martínez reconoce que los episodios de turbulencia que se generaron por la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y por los problemas de Credito Suisse pudieron poner inquietos a algunos clientes de la banca; sin embargo, destaca que México sorteó bien la coyuntura.

La CEO de Actinver señaló que en el país se aprendió a la mala por las crisis financieras y económicas del pasado, pero que estos hechos le hicieron fortalecer todo el sistema en la parte de regulación y supervisión, un bastión que hoy tiene a México en una posición más fuerte y resistente.

“México se ha vuelto un referente. La manera en la que adoptamos principios regulatorios nos ha convertido en un referente para el resto del mundo en términos de medidas prudenciales”, dijo.

Si bien 2023 se prevé un año de mucha volatilidad, Martínez prevé que el desempeño sea mejor si se considera que la inflación comienza a desacelerarse y al buen manejo de las políticas monetaria y fiscal. Finalmente, apunta que en vísperas del ambiente electoral de 2024, se anticipa que la transición será estable como ha pasado en sexenios pasados.