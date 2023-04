"Todas la noche me he preguntado: ¿por qué todos los países estamos obligados a hacer nuestro comercio respaldado por el dólar? ¿Por qué no podemos hacer nuestro comercio respaldado por nuestra moneda? ", señaló el jueves el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el marco de su visita al Nuevo Banco de Desarrollo con sede en Shanghai, pidió a las naciones BRICS que presenten una alternativa para reemplazar el dólar en el comercio exterior.